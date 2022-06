Diễn biến mới vụ hàng trăm sinh viên ở Cần Thơ bỗng dưng ôm nợ

Chiều nay (2/6), Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) có thông báo gửi các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn về vụ hàng loạt sinh viên bỗng dưng ôm nợ do đứng tên mua hàng trả góp giùm người khác.

Theo thông báo này, các cơ quan báo chí vừa có phản ánh vụ việc hàng trăm sinh viên tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ bỗng dưng bị ôm một khoản nợ từ 10 đến 60 triệu đồng do người tên Trương Quang Anh Đức nhờ đứng tên mua hàng trả góp là điện thoại di động, laptop với thủ tục đơn giản chỉ cần chứng minh để làm hồ sơ…

Từ năm 2020–2022, Trương Quang Anh Đức đã dụ dỗ hơn 300 sinh viên đứng hồ sơ vay mua hàng. Hiện, Đức đã bỏ trốn. Các sinh viên không có khả năng chi trả, liên tục bị các công ty cho vay gọi điện, nhắn tin đe dọa để đòi nợ.

“Công an quận Ninh Kiều thông báo đến các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, thông báo các sinh viên của trường bị Đức lôi kéo tham gia ký hồ sơ mua hàng trả góp liên hệ ngay với Công an quận để cung cấp thông tin tài liệu liên quan” - thông báo của Công an quận Ninh Kiều nêu rõ.

Thông báo của Công an quận Ninh Kiều về vụ hàng loạt sinh viên bỗng dưng ôm nợ

Như VietNamNet đưa tin, người tên Đức làm quen và giới thiệu với các sinh viên là anh ta làm công việc chạy doanh số cho các cửa hàng điện thoại di động.

Đức hướng dẫn các sinh viên làm hồ sơ mua sản phẩm của cửa hàng và được trả tiền công 400.000 đồng.

Đức hứa với các sinh viên là hồ sơ trả góp được duyệt, sau 2 ngày sẽ hủy trên hệ thống, sinh viên chỉ đứng ra ký tên vay hộ mua hàng trả góp, không cần cọc hay trả bất cứ chi phí nào.

Nhóm sinh viên ở Cần Thơ bỗng dưng bị mắc nợ vì đứng tên mua hộ hàng trả góp

“Chúng tôi đang phải trả góp hàng tháng cho các tổ chức cho vay. Nhưng bản chất người vay nợ là ông Đức chúng tôi chỉ bị lừa ký tên vay hộ mua hàng trả góp. Hằng ngày, chúng tôi nhận được hàng loạt tin nhắn đe dọa, chửi bới buộc chúng tôi phải thanh toán nợ làm chúng tôi rất hoang mang, lo sợ, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tâm lý và đời sống sinh hoạt”, nhóm sinh viên trình bày trong đơn gửi cơ quan Công an.

Hoài Thanh