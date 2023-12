{"article":{"id":"2223348","title":"Diễn biến mới vụ tranh chấp thi thể hi hữu tại Đắk Nông","description":"Công an tỉnh Đắk Nông vừa thông báo kết quả giám định của cơ quan pháp y đối với người mất trong vụ tranh chấp thi thể hi hữu xảy ra tại huyện Đắk Mil.","contentObject":"<p>Hôm nay 5/12, thông tin từ Đại tá Đỗ Trọng Hoãn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã có kết luận giám định nguyên nhân tử vong của ông N.B.T. (sinh năm 1974, ngụ huyện Đắk Mil).</p>

<p>Theo đó, kết luận của cơ quan pháp y xác định nguyên nhân tử vong của ông T. không liên quan đến chất độc; không có chấn thương hệ thống xương; không loại trừ nguyên nhân do bệnh lý.</p>

<p>“Kết luận giám định của cơ quan pháp y là một trong những yếu tố để chúng tôi tiến hành thu thập, điều tra đi đến kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong của ông T.”, ông Hoãn cho hay.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/395217599-233980543022348-5138838419716597853-n-874-1112.jpg?width=768&s=FshviTqcRWDpX94HwEJaIA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/395217599-233980543022348-5138838419716597853-n-874-1112.jpg?width=1024&s=r4ZcMgmntS-MwvSgTVToCg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/395217599-233980543022348-5138838419716597853-n-874-1112.jpg?width=0&s=0wQ2pHvb6hsE0as9Oj7lnA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/395217599-233980543022348-5138838419716597853-n-874-1112.jpg?width=768&s=FshviTqcRWDpX94HwEJaIA\" alt=\"395217599 233980543022348 5138838419716597853 n 874.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/395217599-233980543022348-5138838419716597853-n-874-1112.jpg?width=260&s=qUkT1_3JrGdU0hjLE5M7BA\"></picture>

<figcaption>Cơ quan Công an khai quật tử thi ông T. để làm rõ nguyên nhân tử vong. Ảnh: CTV</figcaption>

</figure>

<p>Theo thông tin ban đầu, vào năm 2008, chị Trần Thị Ngọc S. (trú tại huyện Đắk Mil) sống với ông N.B. T có với nhau 2 người con.</p>

<p>Vào tháng 7/2023, ông T. bất ngờ tử vong do bệnh lý. Cái chết của ông T. không có dấu hiệu hình sự nên gia đình đã tổ chức an táng theo phong tục địa phương.</p>

<p>Đáng nói là gần đây, em ruột của ông T. được mẹ đẻ (hiện đang trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) ủy quyền làm đơn đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của ông T., đồng thời đòi đưa thi thể về quê chôn cất.</p>

<p>Từ việc quyết định nơi chôn cất thi thể của ông T., hai bên gia đình xảy ra mâu thuẫn tranh chấp, buộc cơ quan chức năng phải khai quật tử thi, xác định quan hệ huyết thống.</p>

<p>Trước đây, ông T. và chị S. có tổ chức đám cưới nhưng người thân ông T. cho rằng chị S. không phải là vợ và 2 cháu nhỏ không phải là con của người đã khuất.</p>

<p>Còn theo Công an tỉnh Đắk Nông, tử thi không phải đồ vật nên công an không có thẩm quyền để bàn giao. Việc chôn cất người chết ở đâu do gia đình quyết định nên mâu thuẫn hai bên càng căng thẳng.</p>

<p>Đến ngày 25/10, Công an tỉnh Đắk Nông đã khai quật tử thi của ông T. để làm rõ nguyên nhân tử vong.</p>

