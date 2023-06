Sáng ngày 28/6, Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (Hansiba) đã chủ trì tổ chức "Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phát triển ứng dụng điện mặt trời trong sản xuất công nghiệp tại Việt Nam". Tại đây, các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà quản lý đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng điện mặt trời trong sản xuất công nghiệp tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch thường trực Hansiba nhấn mạnh: "Các doanh nghiệp nói chung, và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nói riêng cần sớm có giải pháp để tiếp cận, nâng cao kiến thức và được chia sẻ kinh nghiệm phát triển ứng dụng điện mặt trời trong sản xuất. Trên tinh thần đó, sắp tới Hiệp hội Hansiba, với vai trò là đầu mối của nhiều DN công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP Hà Nội sẽ có những chương trình cụ thể để lan toả tới cộng đồng và doanh nghiệp, cùng chung tay thực hiện những dự án hợp trong phát triển năng lượng xanh, sử dụng năng lượng ĐMTMN bền vững”.

Tại hội thảo, anh Lê Anh Tuấn, Giám đốc phát triển kinh doanh Công ty TNHH GreenYellow Việt Nam (Thành viên Tập đoàn năng lượng châu Âu GreenYellow) cho biết, việc trông đợi vào nguồn năng lượng điện sản xuất truyền thống từ thuỷ điện và nhiệt điện không chỉ khiến doanh nghiệp khó đáp ứng tiêu chuẩn về năng lượng xanh từ đối tác quốc tế. Bên cạnh đó, nếu xảy ra sự cố thiếu điện thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng, thời gian sản xuất và tiến độ giao hàng.

Chính vì thế, xu hướng sử dụng năng lượng điện mặt trời hiện đang được các doanh nghiệp quan tâm nhiều nhất bởi yếu tố thuận lợi dễ triển khai lắp đặt ngay trên máy nhà xưởng, nhà để xe, đất trống trong các khu công nghiệp.

Anh Lê Anh Tuấn, Giám đốc phát triển kinh doanh Công ty TNHH GreenYellow Việt Nam (Thành viên Tập đoàn năng lượng châu Âu GreenYellow) chia sẻ tại Hội thảo.

Theo anh Tuấn, một chương trình quản lý năng lượng hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm tới 25% chi phí, giảm phát thải các bon từ 7-20%. Vì thế, doanh nghiệp đang cung cấp các sản phẩm và giải pháp về năng lượng với việc vận hành và bảo trì miễn phí, dựa trên những giải pháp thông minh để vận hành và giám sát tiết kiệm năng lượng.

Tại đây, ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dụng cụ AN MI (AN MI TOOLS) cũng chia sẻ về một số lợi ích khi doanh nghiệp sử dụng điện mặt trời. Ông Phong cho biết, trước những vấn đề về điện cho sản xuất, giai đoạn 2 phát triển nhà máy, Công ty TNHH Dụng cụ AN MI đã sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời 5.200m2 trên mái. Nhờ đó, có tác dụng giảm nhiệt độ trong nhà xưởng, giảm lượng điện tiêu thụ của điều hòa/ hệ thống làm mát. Đồng thời, hệ thống năng lượng mặt trời có công suất 730kWp/giờ, đáp ứng đủ năng lượng điện cho toàn nhà máy hoạt động trong điều kiện nắng nóng như: Sử dụng tiết kiệm điện; Tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện, tắt các thiết bị khi không sử dụng.

Theo Bộ Công Thương, trong điều kiện cung ứng điện từ nay đến năm 2025 dự báo gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khu vực miền Bắc, việc bổ sung kịp thời các nguồn điện mặt trời mái nhà, điện mặt trời tự sản, tự tiêu có ý nghĩa quan trọng. Thực tế hiện nay, việc phát triển loại hình nguồn điện còn thiếu các cơ chế, chính sách đột phá nhằm thu hút đầu tư.

Việc xây dựng các cơ chế, chính sách cho các loại hình năng lượng cần nhiều thời gian để nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, ban hành theo đúng các trình tự thủ tục về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do vậy, Bộ lựa chọn hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp để thực hiện trước.

Lễ ký kết và trao biên bản thỏa thuận hợp tác (MoU) giữa GreenYellow và các doanh nghiệp hội viên HANSIBA.

Hiện nay Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của DN tại Việt Nam. Trong đó, các tổ chức, cá nhân, DN đầu tư phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điện. Các tổ chức, cá nhân đầu tư và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà được miễn hoặc giảm các loại thuế, phí và được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định của pháp luật…

Đặc biệt, dự thảo Quyết định phân công Bộ Tài chính ưu tiên bố trí ngân sách hỗ trợ phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái , lắp đặt tại công sở, ưu tiên bố trí trước cho khu vực miền Bắc; chủ trì nghiên cứu bổ sung quy định miễn, giảm các loại thuế, phí đối với các hệ thống điện mặt trời áp mái trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt… cùng nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành khác có liên quan.

Y Nhụy