Giả định, vào khoảng giờ D ngày N tháng T năm 2023, 12 đối tượng cơ hội phản động trong nước trang bị vũ khí, chất nổ đã sử dụng 2 xe ô tô 7 chỗ, di chuyển về thành phố Sơn La để tấn công Trung tâm hành chính tỉnh.

Do công tác an ninh được tăng cường, lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ được 4 tên, 8 tên bỏ chạy nhưng tiếp tục bị lực lượng ta truy đuổi. Biết không thể trốn thoát bọn chúng sử dụng súng tấn công vào khu vực nhà khách UBND tỉnh, khống chế, bắt giữ cán bộ, công nhân viên làm con tin.

Nhóm đối tượng còn cài bom và đòi yêu sách thả 4 đối tượng mà ta vừa bắt giữa, cung cấp cho chúng 2 tỷ đồng và 1 ô tô, đổ đầy xăng để chúng tẩu thoát.

Nếu không đáp ứng yêu cầu, chúng sẽ giết hại các con tin, cho nổ mìn phá hủy toàn bộ khu vực. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trưởng Công an TP Sơn La đã báo cáo với Giám đốc Công an tỉnh. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Trưởng phòng CSCĐ thành lập Ban chỉ huy tác chiến, chỉ đạo lực lượng CSCĐ, cảnh sát đặc nhiệm phối hợp với các lượng lượng, ban, ngành và Công an tỉnh sử dụng vũ khí, phương tiện tại chỗ, triển khai phương án đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin.

Sau hơn 30 phút, bằng sự mưu trí, dũng cảm, linh hoạt và chủ động hiệp đồng chặt chẽ giữa các tổ, các mũi tấn công, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã nhanh chóng khống chế và bắt sống toàn bộ số đối tượng khủng bố, giải cứu an toàn các con tin.

Đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Nhà khách UBND tỉnh đã đánh giá cao công tác triển khai diễn tập của các lực lượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị trước, trong và sau diễn tập.

Trong thời gian tới, Phòng CSCĐ tiếp tục huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ nâng cao hơn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, phương tiện chiến đấu, đảm bảo khi ra quân đạt hiệu quả cao nhất.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi diễn tập thực binh phương án đánh bắt khủng bố, giải thoát con tin.