Cuối tháng 6, Công ty an ninh mạng NCS công bố báo cáo tổng kết tình hình an ninh mạng Việt Nam 6 tháng đầu năm với những con số đáng ngại. Theo đó, số lượng tấn công an ninh mạng vào các hệ thống của Việt Nam là 5.100 vụ việc, giảm khoảng 12% so với năm 2022.

Tuy nhiên các vụ tấn công có chủ đích APT vào các cơ sở trọng yếu lại tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân là các cơ sở trọng yếu luôn có nhiều dữ liệu quan trọng và ảnh hưởng lớn nên là đích nhắm ưa thích của hacker.

Các chiến dịch tấn công APT vào hệ thống mạng tại Việt Nam tập trung vào 3 hình thức tấn công chính: tấn công người dùng thông qua email, nội dung email giả mạo có tập tin đính kèm mã độc dạng tập tin văn bản hoặc có đường dẫn (link) đăng nhập giả mạo để chiếm tài khoản người dùng; tấn công thông qua lỗ hổng của phần mềm trên máy chủ, trong đó nhiều nhất là các hệ thống sử dụng phần mềm của Microsoft như Exchange, SharePoint; tấn công thông qua các lỗ hổng của website, đặc biệt là lỗ hổng SQL Injection hoặc qua dò mật khẩu quản trị website, máy chủ…