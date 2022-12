Diễn viên 'Bóng ma trong nhà hát' qua đời ở tuổi 34

Quentin Oliver Lee qua đời khi mới 34 tuổi sau vài tháng chiến đấu với ung thư đại tràng giai đoạn 4. Vợ anh, Angie Lee Graham thông báo tin buồn trên Instagram của nam diễn viên vào ngày 1/12, cho biết Quentin Oliver Lee qua đời sáng cùng ngày.

Diễn viên Quentin Oliver Lee.

"Tôi đã chứng kiến những phút giây cuối cùng của anh, nắm tay anh thật chặt và cảm nhận trái tim anh đập chậm dần. Tôi đã nhìn thấy nụ cười trên gương mặt anh khi tất cả những người thân yêu ở bên cạnh. Đó là khoảnh khắc bình yên và hoàn hảo", cô viết.

Cùng với đó, vợ Quentin Oliver Lee chia sẻ những bức ảnh của gia đình, gọi anh là người đàn ông phi thường, một người chồng, người cha, người con trai, người bạn, ca sĩ tuyệt vời. Cô tán dương chồng là người có ảnh hưởng và giúp nhiều người trở nên tốt đẹp hơn.

Nam diễn viên thủ vai chính trong vở nhạc kịch trong tour diễn khắp nước Mỹ của The Phantom of the Opera tháng 12/2017. Anh tham gia nhiều vở diễn lớn như Caroline, Change và Oratorio for Living Things mới công diễn hồi tháng 3.

Quentin Oliver Lee trong vở 'Bóng ma trong nhà hát'.

Hồi tháng 6, Quentin Oliver Lee thông báo anh bị ung thư và chia sẻ hình ảnh tay đeo vòng có mã bệnh nhân trong bệnh viện. Tháng 9, các thành viên của sân khấu Broadway bắt đầu tổ chức buổi diễn quyên góp tiền cho nam diễn viên. Trước buổi diễn tháng 10, Quentin Oliver Lee chia sẻ đây có thể là lần cuối anh đứng trên sân khấu.

Gia đình nam diễn viên đã lập trang GoFund Me nhằm quyên tiền để trang trải chi phí chữa bệnh cho anh và tính tới sáng Quentin Oliver Lee qua đời, trang này đã quyên được 45.000 USD khi gần tiến tới mục tiêu 50.000 USD.

Trang Instagram chính thức của vở diễn Bóng ma trong nhà hát sáng 3/12 cũng chia sẻ những hình ảnh của Quentin Oliver Lee trên sân khấu với nội dung: "Gia đình Bóng ma trong nhà hát vô cùng đau buồn khi nghe tin về sự ra đi của Quentin Oliver Lee - ngôi sao sáng nhất của tour diễn năm 2018".