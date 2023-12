{"article":{"id":"2221721","title":"Cuốn 'Take 15: Chú cừu đen'","description":"Diễn viên Đoàn Minh Tài lần đầu tiết lộ về bạn gái kém 16 tuổi - ca sĩ Sunny Đan Ngọc trong cuốn sách \"Take 15: Chú cừu đen\".","contentObject":"<p>Cuốn <em>Take 15: Chú cừu đen</em> gồm 5 chương: <em>Thời niên thiếu, Làng mẫu ảnh và những điều đầu tiên, Nghiệp diễn và bạn tâm giao, Những cung bậc cảm xúc</em> và<em> Một thập kỷ yêu mới,</em> do tác giả Lê Huỳnh Đức chấp bút.</p>

<p>Đoàn Minh Tài không gọi là tự truyện nhưng cuốn sách gần như bao quát cuộc đời anh từ thời thơ ấu đến 15 năm hoạt động nghệ thuật với các vai trò: người mẫu, diễn viên và nhà sản xuất phim.</p>

<p>Tựa đề <em>Take 15: Chú cừu đen</em> gồm 2 thành tố. Ê-kíp ví von cuộc đời Đoàn Minh Tài như một bộ phim đang ở cảnh quay thứ 15 (take 15) còn \"chú cừu đen\" là hình tượng ẩn dụ của anh: hiền lành và cá biệt.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/z4933604371058-75f5842306438cad4503693fe4628f5e-1570.jpg?width=768&s=eAs6DwjdJLR9j3otPTSACw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/z4933604371058-75f5842306438cad4503693fe4628f5e-1570.jpg?width=1024&s=L0u5tF928KPcwt2kz-Tleg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/z4933604371058-75f5842306438cad4503693fe4628f5e-1570.jpg?width=0&s=zxmORsAX3E0iEWbMCVIjaQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/z4933604371058-75f5842306438cad4503693fe4628f5e-1570.jpg?width=768&s=eAs6DwjdJLR9j3otPTSACw\" alt=\"z4933604371058 75f5842306438cad4503693fe4628f5e.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/z4933604371058-75f5842306438cad4503693fe4628f5e-1570.jpg?width=260&s=TuZTSjQg-3QtpzNEtBoH0Q\"></picture>

<figcaption>Bìa sách \"Take 15: Chú cừu đen\".</figcaption>

</figure>

<p>Trong cuốn sách, <a href=\"https://vietnamnet.vn/doan-minh-tai-tag17506306892675054262.html\">Đoàn Minh Tài</a> tiết lộ nhiều chuyện đời, chuyện nghề như: bị mẹ đánh vì trốn nhà xem ca sĩ Chế Thanh biểu diễn, suýt mất ngón tay vì chặt dừa bất cẩn, bị bạn thân gian dối số liệu kinh doanh trục lợi khiến công ty phá sản, những lần suýt chết trên phim trường... </p>

<p>Đáng lưu ý, lần đầu anh chia sẻ về bạn gái kém 16 tuổi - ca sĩ Sunny Đan Ngọc ở chương cuối <em>Một thập kỷ yêu mới</em>. Anh không nhắc tên nhưng đính kèm tấm ảnh đôi lứa tình tứ.</p>

<p>Đoàn Minh Tài kể gặp Sunny Đan Ngọc trong giai đoạn tuyệt vọng trong tình yêu. Anh từng đau khổ, khóc và nguyện sống độc thân, đề nghị gia đình không nhắc đến chuyện lập gia đình. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/z4933418752512-b65f3b06878ea7d1e0a414874c6c8295-1571.jpg?width=768&s=kst2ISpGeExORZHiUjqL7A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/z4933418752512-b65f3b06878ea7d1e0a414874c6c8295-1571.jpg?width=1024&s=6ilghOY4s2WtsUXMWBUB_w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/z4933418752512-b65f3b06878ea7d1e0a414874c6c8295-1571.jpg?width=0&s=9QtGNg-9Re9WG80IfRcX8Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/z4933418752512-b65f3b06878ea7d1e0a414874c6c8295-1571.jpg?width=768&s=kst2ISpGeExORZHiUjqL7A\" alt=\"z4933418752512 b65f3b06878ea7d1e0a414874c6c8295.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/z4933418752512-b65f3b06878ea7d1e0a414874c6c8295-1571.jpg?width=260&s=DPMpO5PG9-e37oPfejvHzA\"></picture>

<figcaption>Đoàn Minh Tài chọn ảnh tình tứ với Sunny Đan Ngọc khép lại cuốn sách.</figcaption>

</figure>

<p>Vô tình gặp Sunny Đan Ngọc tại sự kiện, Đoàn Minh Tài trúng tiếng sét ái tình chỉ sau vài cái chạm mắt, bị thu hút bởi nét đẹp trong sáng, lễ phép và tài năng. Về nhà, anh không thể quên hình ảnh người đẹp.</p>

<p>Gặp lại tại một chương trình thiện nguyện, <a href=\"https://vietnamnet.vn/sunny-dan-ngoc-tag17908400749021242055.html\">Sunny Đan Ngọc</a> mở lời \"Chào chú\" khiến Đoàn Minh Tài ái ngại. Từ đó, họ dần thân thiết, đồng hành nhau trong công việc và cả những lúc khó khăn, bế tắc.</p>

<p>Khi mở lòng lần nữa, nam diễn viên chấp nhận thực tế, không theo đuổi tình yêu hoàn hảo viển vông như trước. Trái với hình dung ban đầu, Sunny Đan Ngọc không mỏng manh, yếu đuối mà mạnh mẽ, quyết liệt.</p>

<p>Nhiều lần, anh chứng kiến cô tập luyện đến chấn thương, rách cơ, đứt dây chằng vẫn không nghỉ ngơi, quyết tâm mang đến tiết mục ấn tượng cho khán giả. \"Cô ấy lì ngang ngửa tôi\", diễn viên viết.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/img-1701426555191-1701426563269-image-repair-1701426585742-1572.jpg?width=768&s=0rZi1AfAvLKJWtreEFzATg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/img-1701426555191-1701426563269-image-repair-1701426585742-1572.jpg?width=1024&s=e-RZJhwTqCkIw8vDSmdY4A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/img-1701426555191-1701426563269-image-repair-1701426585742-1572.jpg?width=0&s=3ZrlMh_PYG8SkurqXZfllA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/img-1701426555191-1701426563269-image-repair-1701426585742-1572.jpg?width=768&s=0rZi1AfAvLKJWtreEFzATg\" alt=\"img 1701426555191 1701426563269 image repair 1701426585742.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/img-1701426555191-1701426563269-image-repair-1701426585742-1572.jpg?width=260&s=CFW3nGsHKzaa_W1OSR8l-Q\"></picture>

<figcaption>Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc.</figcaption>

</figure>

<p>Hai người học cách kiên nhẫn lắng nghe, tư duy và đặt mình vào vị trí người còn lại. Đoàn Minh Tài vốn kiệm lời, thấy may mắn khi gặp được người hiểu mình qua ánh mắt, cảm xúc. </p>

<p>\"Vậy là chú cừu đang yêu đã lựa chọn đúng con đường, tìm đúng nơi chú ta thuộc về, học đúng thầy, yêu đúng người và chọn đúng thời điểm để viết tiếp câu chuyện của chính mình. Nếu cuối cùng có thể gặp đúng người, chờ thêm một chút cũng chẳng sao\", cuốn sách khép lại. </p>

<p>Qua <em>Take 15: Chú cừu đen</em>, Đoàn Minh Tài mong những chia sẻ ngắn gọn về 15 năm hoạt động nghệ thuật sẽ hữu ích, truyền cảm hứng cho người trẻ đang ôm hoài bão theo đuổi nghề.</p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UDFS.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

Tác giả cho rằng, chỉ khi chân thành yêu thương bản thân, chúng ta mới có thể dành tình yêu cho người khác.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doc-sach-de-biet-cach-yeu-thuong-ban-than-chinh-phuc-cuoc-doi-2220544.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/doc-sach-de-biet-cach-yeu-thuong-ban-than-chinh-phuc-cuoc-doi-1425.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220704","title":"Hiệu lực cầu nguyện","description":"Cuốn 'Hiệu lực cầu nguyện' của thiền sư Thích Nhất Hạnh bàn luận sâu về cầu nguyện trong tôn giáo lẫn đời sống.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hieu-luc-cua-loi-cau-nguyen-2220704.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/hieu-luc-cau-nguyen-1412.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T21:07:41","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220464","title":"Người cầm bút 'phải sống' đã rồi mới viết","description":"Một số kiến nghị cụ thể được đề cập trong hội thảo 'Nâng cao chất lượng sáng tác trẻ' là vấn đề đào tạo, tổ chức các cuộc thi, người cầm bút “phải sống” đã rồi mới viết.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-cam-but-phai-song-da-roi-moi-viet-2220464.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nguoi-cam-but-phai-song-da-roi-moi-viet-460.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T09:59:36","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217099","title":"Võ Thu Hương: Không có tư duy nhà văn nghèo lắm, khổ lắm","description":"Có rất nhiều cuốn sách gắn liền với thiếu nhi, nhà văn Võ Thu Hương chia sẻ chưa bao giờ thấy nghèo về vật chất hay khổ về tinh thần khi trở thành nhà văn.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-van-vo-thu-huong-du-khong-giau-nhung-toi-khong-thay-kho-2217099.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/vo-thu-huong-khong-co-tu-duy-nha-van-ngheo-lam-kho-lam-1305.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T05:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220044","title":"Sách về bí quyết giúp doanh nghiệp vươn tầm thế giới","description":"Cuốn sách 'Global Class - Doanh nghiệp vươn tầm thế giới' mang tới nhiều ví dụ thực tế, kế hoạch chi tiết về cách xây dựng và quản lý một doanh nghiệp toàn cầu, giúp các công ty “go global” nhanh chóng và hiệu quả hơn.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sach-ve-bi-quyet-giup-doanh-nghiep-vuon-tam-the-gioi-2220044.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/sach-ve-bi-quyet-giup-doanh-nghiep-vuon-tam-the-gioi-385.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T09:54:38","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216250","title":"Cuốn sách phơi bày mặt tối của Facebook","description":"‘Broken Code’ của Jeff Horwitz dựa trên hơn 25.000 trang tài liệu nội bộ, tiết lộ những tranh cãi, xung đột bên trong Facebook cùng tác động khôn lường của nó đến nhân loại.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuon-sach-phoi-bay-mat-toi-cua-facebook-2216250.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/cuon-sach-phoi-bay-mat-toi-cua-facebook-1140.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T05:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219624","title":"Ra mắt sách Chuông xoay Himalaya, sự chữa lành kỳ diệu","description":"Tham dự lễ ra mắt sách ‘Chuông xoay Himalaya - sự chữa lành kỳ diệu’ của tác giả Hoàng Tuyết Mai, NTK Sỹ Hoàng đã xúc động rơi nước mắt trước sự cảm ngộ về con đường hạnh phúc, bình an.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ntk-sy-hoang-xuc-dong-du-ra-mat-sach-chuong-xoay-himalaya-su-chua-lanh-ky-dieu-2219624.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/ra-mat-sach-chuong-xoay-himalaya-su-chua-lanh-ky-dieu-529.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T10:38:43","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215504","title":"Nhà văn Như Bình - góc khuất của người phụ nữ đa tài","description":"Không chỉ là một nhà báo, một nhà văn ghi nhiều dấu ấn, Như Bình còn rất cá tính trong thơ và gây bất ngờ với hội họa. Người phụ nữ đa tài đó cũng lắm nỗi giăng mắc đa đoan với nghề, với nghiệp và với đời.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-van-nhu-binh-goc-khuat-cua-nguoi-phu-nu-da-tai-2215504.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/nha-van-nhu-binh-goc-khuat-cua-nguoi-phu-nu-da-tai-1121.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219188","title":"Học sinh Thủ đô thích thú trải nghiệm triển lãm sách dịp cuối tuần","description":"Triển lãm sách ‘Lenofiato’ do Libreria Project tổ chức là điểm dừng chân lý tưởng cho những người yêu sách, góp phần lan tỏa lòng nhân ái và tri thức trong cộng đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoc-sinh-thu-do-thich-thu-trai-nghiem-trien-lam-sach-dip-cuoi-tuan-2219188.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/hoc-sinh-thu-do-thich-thu-trai-nghiem-trien-lam-sach-dip-cuoi-tuan-373.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T11:04:14","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217699","title":"Cuốn sách gối đầu giường của CEO","description":"‘CEO và tầm nhìn chiến lược’ mang đến giải pháp cho chiến lược tổng thể bao trùm tất cả khía cạnh trong doanh nghiệp nên xứng đáng là sách gối đầu giường của các CEO, nhà quản lý cấp cao, người muốn khởi nghiệp…","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuon-sach-goi-dau-giuong-cua-ceo-2217699.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/cuon-sach-goi-dau-giuong-cua-ceo-989.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T11:03:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216563","title":"Phát huy giá trị nhân văn của các tín ngưỡng dân tộc và tôn giáo","description":"Hai cuốn sách của NXB Thông tin và Truyền thông đề cập đến những yếu tố ảnh hưởng đến việc phát huy giá trị nhân văn của các tín ngưỡng dân tộc và mối quan hệ tôn giáo trong điều kiện mới.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-huy-gia-tri-nhan-van-cua-cac-tin-nguong-dan-toc-va-ton-giao-2216563.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/phat-huy-gia-tri-nhan-van-cua-cac-tin-nguong-dan-toc-va-ton-giao-1131.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218912","title":"Cùng cựu Đại sứ Phạm Việt Anh khám phá Vương quốc Hà Lan qua 20 chữ cái","description":"Bằng 20 từ khóa xếp theo thứ tự ABC, tác giả Phạm Việt Anh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan đã khắc họa bức tranh toàn cảnh về đất nước này với những hình ảnh quen thuộc của guốc gỗ (clogs), hoa tulip, cối xay gió và nền kinh tế tuần hoàn.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cung-cuu-dai-su-pham-viet-anh-kham-pha-vuong-quoc-ha-lan-qua-20-chu-cai-2218912.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/cung-cuu-dai-su-pham-viet-anh-kham-pha-vuong-quoc-ha-lan-qua-20-chu-cai-406.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T11:33:46","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214823","title":"Con đường trở thành triệu phú USD của nhà văn 37 tuổi","description":"Cuốn sách bán chạy giúp James Clear có cơ hội diễn thuyết tại nhiều sự kiện với mức phí hàng chục nghìn USD, tích lũy tài sản trở thành triệu phú.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/con-duong-tro-thanh-trieu-phu-usd-cua-nha-van-37-tuoi-2214823.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/con-duong-tro-thanh-trieu-phu-usd-cua-nha-van-37-tuoi-1145.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T11:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214363","title":"Những tựa sách du ký Việt đánh thức đam mê xê dịch","description":"Những tựa sách du ký sẽ đánh thức đôi chân còn ngần ngại, khơi dậy nơi bạn một trái tim tràn đầy đam mê và một tâm hồn khao khát được phiêu lưu.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-tua-sach-du-ky-viet-danh-thuc-dam-me-xe-dich-2214363.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/nhung-tua-sach-du-ky-viet-danh-thuc-dam-me-xe-dich-717.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T05:02:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215670","title":"'Đảo ngược Kim tự tháp' dưới góc nhìn của Bình Book","description":"Dịch giả Nguyễn Tuấn Bình (nickname Bình Book) cho rằng, cuốn sách 'Đảo ngược Kim tự tháp' mang đậm dấu ấn văn chương của dòng chảy bóng đá từ thế kỷ 19 đến nay.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dao-nguoc-kim-tu-thap-duoi-goc-nhin-cua-binh-book-2215670.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/dao-nguoc-kim-tu-thap-duoi-goc-nhin-cua-binh-book-705.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218167","title":"Hé lộ một số tác phẩm chưa từng được biết đến của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp","description":"Tọa đàm ra mắt tập di cảo 'Anh hùng còn chi' mang đến cho những người yêu văn chương, những nhà nghiên cứu cái nhìn toàn vẹn hơn về một đời văn in đậm dấu ấn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/he-lo-mot-so-tac-pham-chua-tung-duoc-biet-den-cua-nha-van-nguyen-huy-thiep-2218167.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/he-lo-mot-so-tac-pham-chua-tung-duoc-biet-den-cua-nha-van-nguyen-huy-thiep-906.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T16:22:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217587","title":"Giải mã người hướng nội trong thế giới hướng ngoại","description":"Cuốn sách 'Người hướng nội trong thế giới hướng ngoại' khiến độc giả nhận ra rằng, người hướng nội hoàn toàn có thể dùng phương pháp của mình, theo một cách dịu dàng và tinh tế để lay động lòng người và rung chuyển thế giới.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-ma-nguoi-huong-noi-trong-the-gioi-huong-ngoai-2217587.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/giai-ma-nguoi-huong-noi-trong-the-gioi-huong-ngoai-1287.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T11:11:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217447","title":"Đời thường tôi nhạt nhẽo lắm, chỉ trong văn chương mới thấy mình sinh động","description":"Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư vừa ra mắt tập tản văn ‘Trôi’ viết về những con người luôn khao khát, tìm kiếm tự do nhưng cuối cùng vẫn bị mắc kẹt đâu đó... Nhân dịp này, chị đã chia sẻ về cuộc sống cũng như quá trình sáng tác của mình cùng VietNamNet.","displayType":12,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doi-thuong-toi-nhat-nheo-lam-chi-trong-van-chuong-moi-thay-minh-sinh-dong-2217447.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/doi-thuong-toi-nhat-nheo-lam-chi-trong-van-chuong-moi-thay-minh-sinh-dong-1278.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T05:00:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/emagazine.svg","avatarIconPosition":7,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000T"},{"id":"2216789","title":"Tôi không nghĩ người ta dùng từ ngữ mạnh dạn như vậy về Tổng thống Mỹ","description":"TS. Nguyễn Sỹ Hưng nói khi dịch cuốn tiểu sử về Tổng thống Mỹ Kennedy vừa phát hành tại Việt Nam, ông phải cân nhắc vì nhiều từ ngữ được sử dụng quá mạnh dạn, thậm chí nhiều thông tin nhạy cảm.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toi-khong-nghi-nguoi-ta-lai-co-the-dung-tu-ngu-manh-dan-nhu-vay-ve-tong-thong-my-2216789.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/toi-khong-nghi-nguoi-ta-dung-tu-ngu-manh-dan-nhu-vay-ve-tong-thong-my-1508.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T05:06:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217515","title":"Ra mắt sách của Tổng Bí thư về đối ngoại, ngoại giao Việt Nam","description":"Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được ra mắt bạn đọc.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ra-mat-cuon-sach-cua-tong-bi-thu-ve-doi-ngoai-ngoai-giao-viet-nam-2217515.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/ra-mat-sach-cua-tong-bi-thu-ve-doi-ngoai-ngoai-giao-viet-nam-1346.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T21:26:08","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217082","title":"Ra mắt chương trình Tủ sách Đặng Thùy Trâm","description":"Theo Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, chương trình phấn đấu trong 3 năm (2023 – 2025) sẽ có ít nhất 15 Tủ sách Đặng Thùy Trâm.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ra-mat-chuong-trinh-tu-sach-dang-thuy-tram-2217082.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/ra-mat-chuong-trinh-tu-sach-dang-thuy-tram-187.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T09:05:35","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214778","title":"Nguyễn Thắm 'Tiên vui vẻ': Nhiều phụ huynh không dám để con phạm sai lầm","description":"\"Tôi muốn có một bà tiên vui vẻ giúp sức phụ huynh, để các bạn nhỏ trải nghiệm khi đọc sách và tự rút ra bài học cho bản thân\", tác giả Nguyễn Thắm chia sẻ.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguyen-tham-tien-vui-ve-nhieu-phu-huynh-khong-dam-de-con-pham-sai-lam-2214778.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/nguyen-tham-tien-vui-ve-nhieu-phu-huynh-khong-dam-de-con-pham-sai-lam-462.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217007","title":"Thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trên nền tảng TikTok","description":"Nhằm xây dựng thói quen đọc sách và đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đồng thời mở ra nhiều cơ hội tiềm năng đối với ngành xuất bản, Hội Xuất bản Việt Nam và TikTok Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuc-day-phat-trien-van-hoa-doc-tren-nen-tang-tiktok-2217007.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/thuc-day-phat-trien-van-hoa-doc-tren-nen-tang-tiktok-1499.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T21:05:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

