Ngày 29/5, gia đình của nam diễn viên cho biết Kim Seok Hoon đã qua đời vì tuổi già vào 13h46' ngày 28/5 (theo giờ Hàn Quốc).

Nam diễn viên Kim Seok Hun.

Kim Seok Hoon tên thật là Kim Young Hyun, sinh năm 1929 tại Icheon, tỉnh Gyeonggi. Sau khi tốt nghiệp Đại học sư phạm Cheongju, ông làm thư ký tại tòa án Seoul. Năm 1957, ông ra mắt công chúng với tư cách là diễn viên trong phim Unforgettable people của đạo diễn Yoo Jae Won.

Đạo diễn Yoo Jae Won bị thu hút bởi ngoại hình nổi bật của Kim Seok Hoon khi tình ngờ gặp ông trên đường. Sau thành công của phim Unforgettable people, ông đảm nhận hầu hết vai chính trong khoảng 250 bộ phim.

Mỹ nam của thập niên 1960 không chỉ thử sức ở các bộ phim hành động như: A sunny field (1960), Farewell to the duman river (1962), Jung Do (1972), mà còn góp mặt trong các bộ phim tình cảm nổi tiếng như: A song of my mind (1960), Sad, Pastorale (1960), Ten years of grieving (1966). Ngoài ra, ông cũng vào vai ở dòng phim kinh dị như: Beauty with no neck (1966), Woman’s cry at snowy night (1972).

Một trong những phim giúp Kim Seok Hoon được biến đến rộng rãi hơn là Farewell to the duman river (1962) - tác phẩm đầu tay của đạo diễn Im Kwon Taek.

Ông từng hợp tác với diễn viên gạo cội Shin Young-kyun trong bộ phim Iljimae the Chivalrous Robber (1961) của đạo diễn Jang Il Ho. Nam diễn viên xuất hiện lần cuối trên màn ảnh trong bộ phim Watercolor painting in a rainy day 2 (1993) của đạo diễn Kwak Jae-yong với vai Cho Jang Ro - cha nuôi của nhân vật chính Jisoo (Kim Myung Soo).

Một nhân vật trong giới điện ảnh nói về Kim Seok Hoon: “Ánh mắt của Kim Seok Hoon vô cùng sâu và ấm áp. Những năm 1960, anh ấy thực sự là một ngôi sao với tính cách ôn hòa". “Anh ấy là người sống nội tâm, dễ nhạy cảm. Dường như, anh đã sống như một bộ phim rồi mới ra đi”, người thân của Kim Seok Hoon cho biết.

Tang lễ của nam diễn viên sẽ được tổ chức vào 13h20' ngày 30/5 (theo giờ Hàn Quốc).

Vân Oanh (Theo SBS News)