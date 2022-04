Diễn viên Huyền Lizzie: Sao phụ nữ lại cứ phải cần đàn ông?

- Vậy chắc có thể đoàn được cuộc sống hiện tại của hai mẹ con rồi?

Rất ổn nhưng vừa rồi vì dịch Covid nên tôi ít gặp con do đi quay và tiếp xúc nhiều người. Cũng may ông bà nội chăm lo cho bạn ấy nhiều nên tôi đi làm cũng yên tâm nhiều. Tôi cảm thấy may mắn vì mình được hỗ trợ nhiều.

- Nhưng đồng nghĩa với mình bận rộn và thành đạt hơn cũng có ít thời gian hơn cho con và đó cũng điều mình chấp nhận?

Đó là điều tôi phải đánh đổi thực sự. Không thể đòi hỏi có tất cả nên thời điểm này tôi phải hy sinh thời gian bên con nhưng khi có thời gian rảnh thì tôi luôn ở bên con. Em bé cũng rất hiểu điều đó. Nhưng tôi biết thời điểm này mình phải quyết đoán để nắm bắt cơ hội, không thể dùng dằng mãi, nếu không tận dụng thì sẽ không có cơ hội hai.

Mỹ Anh