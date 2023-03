Kill Boksoon là phim hành động mới nhất có sự góp mặt của nữ diễn viên Jeon Do Yeon. Trong phim, cô vào vai Gil Bok Soon, người phụ nữ có 2 thân phận: một bà mẹ đơn thân bình thường và một sát thủ chuyên nghiệp tại một đơn vị chuyên giết thuê. Để gia hạn hợp đồng với công ty, Gil Bok Soon buộc phải ra tay với mục tiêu mới - một phụ huynh ở lớp con gái mình đang theo học.

Tác phẩm này mới đây gây chú ý khi được mời tham dự Liên hoan phim quốc tế Berlin 2023. Đặc biệt, nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc Jeon Do Yeon gây chú ý khi lột xác hoàn toàn từ bà chủ Nam trong bộ phim truyền hình lãng mạn Khóa học yêu cấp tốc (Crash course in romance) gây sốt mới đây thành sát thủ Boksoon siêu đẳng.

Jeon Do Yeon với hai thân phận trong phim 'Kill Boksoon'.

Ngày 21/3, Jeon Do Yeon cùng ê kíp phim Kill Boksoon tham gia cuộc họp báo trực tuyến ra mắt phim. Từ Seoul, nữ diễn viên sinh năm 1973 chia sẻ nhiều về vai diễn mới và trả lời các câu hỏi của phóng viên đến từ khu vực châu Á.

Trả lời câu hỏi của VietNamNet: Chị đã chuẩn bị thế nào cho vai sát thủ nhưng cũng là bà mẹ đơn thân trong Kill Boksoon? Thách thức lớn nhất khi vào vai này là gì?

Jeon Do Yeon nói: "Để chuẩn bị cho vai diễn này, tôi phải thoát khỏi chính mình, bởi tôi là diễn viên chứ không phải sát thủ. Có thể bạn trông ngoại hình tôi khá giống với nhân vật nhưng thực sự là vô cùng khó khăn khi hóa thân vào Boksoon, đặc biệt những cảnh hành động. Thêm nữa, nhân vật Boksoon không chỉ có hành động mà còn là một bà mẹ và có thêm tình yêu trong đó".

Jeon Do Yeon trong buổi họp báo phim 'Kill Boksoon' tại Seoul ngày 21/3.

Khi VietNamNet hỏi Jeon Do Yeon thích vai bà mẹ nào hơn, bà chủ Nam trong phim Khóa học yêu cấp tốc hay bà mẹ sát thủ trong Kill Boksoon, nữ diễn viên trả lời: "So với các nhân vật bà mẹ khác, tôi thấy nhân vật người mẹ tôi đóng trước đó (phim Khóa học yêu cấp tốc - PV) gần với hình mẫu bà mẹ lý tưởng hơn. Tuy vậy, vì đã làm mẹ ở ngoài đời, tôi nghĩ Boksoon là nhân vật người mẹ thực tế hơn cả".

Chia sẻ thêm trong cuộc họp báo, Jeon Do Yeon tiết lộ cô đã đồng ý tham gia Kill Boksoon trước khi kịch bản hoàn thành. Đây là điều chưa từng xảy ra bởi trước đó, nữ diễn viên có nguyên tắc không bao giờ nhận vai khi chưa đọc kịch bản.

Sau khi đọc kịch bản Kill Boksoon, Jeon Do Yeon thừa nhận cô đã thấy sợ. "Tôi luôn muốn đóng phim hành động nên bị hấp dẫn bởi lời đề nghị của đạo diễn Byun Sung Hyun dù lúc đó không biết cụ thể phim thế nào vì kịch bản còn chưa xong. Tuy vậy, khi đọc kịch bản, tôi đã thấy sợ bởi các cảnh hành động và chiến đấu căng thẳng hơn là tôi nghĩ. Liệu mình có thể làm tốt không? ý nghĩ này xuất hiện trong đầu tôi ngay khi đọc kịch bản", Jeon Do Yeon nói.

Trước đó, Jeon Do Yeon đã mang bộ phim đến LHP Berlin.

Khán giả chờ đợi màn hóa thân của Jeon Do Yeon trong Kill Boksoon sẽ phát hành trên Netflix ngày 31/3.