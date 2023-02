Kill Boksoon là phần phim hành động theo chân Boksoon, người phụ nữ có 2 thân phận: một bà mẹ đơn thân bình thường và một sát thủ huyền thoại chuyên nghiệp tại một đơn vị chuyên giết thuê hàng đầu, MK Ent.

Bộ phim trở thành tâm điểm của sự chú ý khi được mời tham dự Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 73. Mới đây, Netflix vừa tung poster và trailer thứ hai, càng làm khán giả tò mò về bộ phim.

Jeon Do Yeon trong 'Khóa học yêu cấp tốc'.

Jeon Do Yeon đang gây sốt ở châu Á với vai Nam Haeng Seon trong bộ phim truyền hình lãng mạn Khóa học yêu cấp tốc (Crash course in romance). Cô tiếp tục làm fan ngạc nhiên và phấn khích với tạo hình dữ dội của sát thủ Gil Boksoon trong Kill Boksoon.

Đoạn trailer thứ hai vừa được hé lộ khắc họa cận cảnh cuộc sống hai mặt của Boksoon với tư cách là một người mẹ bình thường và một sát thủ hạng A, từ việc thể hiện những phân cảnh đối lập mạnh mẽ khi cô đi mua sắm ở cửa hàng tạp hóa cho đến quá trình chuyển đổi đột ngột sang cuộc sống của một sát thủ trên nền nhạc kịch tính.

Jeon Do Yeon hóa thân thành sát thủ trong 'Kill Boksoon'.

Phân cảnh Gil Boksoon sử dụng các loại vũ khí để chiến đấu, từ rìu cho tới những thanh kiếm dài, ly thủy tinh, dây thừng, súng... hứa hẹn một loạt pha hành động thót tim sẽ diễn ra trong phim.

Trong khi đó, sự xuất hiện của những nhân vật như Han Hee Sung (Koo Kyo Hwan), một kẻ không được công nhận là sát thủ hạng A, Cha Min Hee (Esom), em gái của Cha Min Kyu và giám đốc của MK Ent sẽ thêm phần kịch tính cho cốt truyện và tăng gấp đôi sự căng thẳng.

Poster thứ hai vừa được tiết lộ cùng với trailer cho thấy Gil Boksoon (Jeon Do Yeon) một tay cầm rìu, tay kia là một túi đồ rau củ. Hình ảnh gợi sự tò mò của khán giả về con đường mà cô chọn khi đứng trước ngã rẽ với tư cách là một sát thủ chuyên nghiệp và trách nhiệm của một người mẹ.

Kill Boksoon thu hút người xem trên toàn thế giới với dàn diễn viên đình đám, từ Jeon Do Yeon đến Sul Kyung Gu, Kim Si A, Esom và Koo Kyo Hwan. Phim sẽ phát hành trên Netflix ngày 31/3.