{"article":{"id":"2221629","title":"Diễn viên Minh Tiệp được bổ nhiệm Phó Giám đốc Trường quay Cổ Loa","description":"Diễn viên Minh Tiệp vừa được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trường quay Cổ Loa từ ngày 1/12/2023.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/screen-shot-2023-12-01-at-134703-816.png?width=768&s=yO7eKTuOu5AvFHYtU1CMtQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/screen-shot-2023-12-01-at-134703-816.png?width=1024&s=jzFlC11Rbo2TxllMOanxCg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/screen-shot-2023-12-01-at-134703-816.png?width=0&s=7d6FhnXWibmI8Fkx1arQ2w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/screen-shot-2023-12-01-at-134703-816.png?width=768&s=yO7eKTuOu5AvFHYtU1CMtQ\" alt=\"screen shot 2023 12 01 at 134703.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/screen-shot-2023-12-01-at-134703-816.png?width=260&s=LzrfRaSNfG5FheyJkyX2DA\"></picture>

<figcaption>Diễn viên Minh Tiệp nhận quyết định làm Phó Giám đốc Trường quay Cổ Loa từ ngày 1/12/2023. </figcaption>

</figure>

<p>Sáng 1/12, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã chủ trì buổi lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ tại Bộ VHTTDL. Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về công tác cán bộ.</p>

<p>Tại Quyết định số 3668 ngày 29/11/2023, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định điều động, bổ nhiệm diễn viên Minh Tiệp, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển công nghiệp văn hoá, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam giữ chức Phó Giám đốc Trường quay Cổ Loa từ ngày 1/12/2023.</p>

<p>Diễn viên Minh Tiệp chia sẻ với VietNamNet: \"Tôi cảm thấy hụt hẫng và hơi buồn vì phải xa Viện Văn hóa nhưng cũng phải cảm ơn Viện Văn hóa vì trong 5 năm gắn bó đã học hỏi và nghiên cứu nhiều hơn về công nghiệp văn hóa, trong đó có lĩnh vực công nghiệp văn hóa điện ảnh để giúp việc nghiên cứu văn hóa được đưa vào ứng dụng thực tiễn.</p>

<p>Ngoài việc được điều động và bổ nhiệm của Bộ VHTTDL, tôi cũng rất vui khi được giao nhiệm vụ mới vì mong muốn được đóng góp một phần nhỏ của mình cho nền điện ảnh nước nhà. Bởi một trong những chức năng và nhiệm vụ của Trường quay Cổ Loa là sản xuất phim và đào tạo diễn viên điện ảnh. Đó cũng là chuyên môn chính và đam mê của tôi. Tôi cũng mong trong tương lai sẽ có nhiều phim điện ảnh hơn nữa được sản xuất ở khu vực phía Bắc tại Trường quay Cổ Loa\". </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/287704408-2241888832646873-5285094739022643302-n-817.jpeg?width=768&s=cs9PnBRWhVCbCnpzwO2VLA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/287704408-2241888832646873-5285094739022643302-n-817.jpeg?width=1024&s=k75O9pp35_nTUCB65Y1O2Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/287704408-2241888832646873-5285094739022643302-n-817.jpeg?width=0&s=wrepv37TV30WN2SvhvWI_w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/287704408-2241888832646873-5285094739022643302-n-817.jpeg?width=768&s=cs9PnBRWhVCbCnpzwO2VLA\" alt=\"287704408 2241888832646873 5285094739022643302 n.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/287704408-2241888832646873-5285094739022643302-n-817.jpeg?width=260&s=iYmnfnkgqA0XCxCO0UahCw\"></picture>

<figcaption>Diễn viên Minh Tiệp</figcaption>

</figure>

<p>Trước đó, <a href=\"https://vietnamnet.vn/minh-tiep-tag13885451781536058120.html\">Minh Tiệp</a> là Giám đốc Trung tâm phát triển công nghiệp văn hoá, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. </p>

<p>Minh Tiệp sinh năm 1977, được biết đến nhiều với tư cách diễn viên trong các phim: <em>Lập trình cho trái tim; Quỳnh búp bê, Sinh tử... </em>và gần đây nhất là <em>Những ngày không quên. </em></p>

<p><strong>Quỳnh An </strong></p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701414001743\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2140160\"><a href=\"/minh-tiep-va-vo-kem-13-tuoi-dinh-nhu-sam-sau-12-nam-ket-hon-2140160.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/5/7/337021657-197487896308775-4123616652736493670-n-699.jpg?width=0&s=5I2WowzXWpaVSqiOecsZOA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/5/7/337021657-197487896308775-4123616652736493670-n-699.jpg?width=260&s=hcEVWCL0d4g2_SmrtGb1cg\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/minh-tiep-va-vo-kem-13-tuoi-dinh-nhu-sam-sau-12-nam-ket-hon-2140160.html\">Diễn viên Minh Tiệp và vợ kém 13 tuổi 'dính như sam' sau 12 năm kết hôn</a><span class=\"summary__content-desc\">Diễn viên Minh Tiệp và vợ 9X Thùy Dương đã về chung nhà 12 năm nhưng vẫn luôn \"dính như sam\" trong công việc và cuộc sống.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Văn hóa","detailUrl":"/van-hoa","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"description":"","medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/dien-vien-minh-tiep-duoc-bo-nhiem-pho-giam-doc-truong-quay-co-loa-2221629.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-vien-minh-tiep-duoc-bo-nhiem-pho-giam-doc-truong-quay-co-loa-804.png","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-vien-minh-tiep-duoc-bo-nhiem-pho-giam-doc-truong-quay-co-loa-805.png","updatedDate":"2023-12-01T14:35:23","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"01/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221179","title":"Cẩm nang chữa nói ngọng của MC Thanh Mai","description":"MC Thanh Mai vừa ra mắt cuốn sách đầu tay 'Cẩm nang chữa nói ngọng', là công cụ hỗ trợ cần thiết cho những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục, phục hồi chức năng ngôn ngữ, giao tiếp, thuyết trình...","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cam-nang-chua-noi-ngong-cua-mc-thanh-mai-2221179.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cam-nang-chua-noi-ngong-cua-mc-thanh-mai-705.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:28:43","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221409","title":"'Vũ trụ hứng' của Đào Anh Khánh","description":"Sau thời gian dài ở ẩn, Đào Anh Khánh chính thức 'tái xuất' với triển lãm 'Vũ trụ hứng' phần 1.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-tru-hung-hap-dan-va-loi-cuon-cua-dao-anh-khanh-2221409.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vu-tru-hung-cua-dao-anh-khanh-187.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221300","title":"Nhiều người bắc ghế hầu Thánh mà không biết hầu ai","description":"Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam cho rằng vẫn có những biến tướng của Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu, nhiều người bắc ghế hầu thánh mà không biết hầu ai.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhieu-nguoi-bac-ghe-hau-thanh-ma-khong-biet-hau-ai-2221300.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nhieu-nguoi-bac-ghe-hau-thanh-ma-khong-biet-hau-ai-177.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T08:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221406","title":"Tháp Thần Nông được ghép từ 1012 chiếc cối đá nhận Bằng kỷ lục Châu Á","description":"Tháp Thần Nông với chiều cao 15m, chia thành 5 tầng được ghép bởi 1012 chiếc cối đá xếp vòng ngoài, bên trong là khung cột bê tông được đổ kiên cố, vừa được nhận Bằng kỷ lục Châu Á.","displayType":19,"category":{"name":"Di sản","detailUrl":"/van-hoa/di-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/di-san","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thap-than-nong-duoc-ghep-tu-1012-chiec-coi-da-nhan-bang-ky-luc-chau-a-2221406.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thap-than-nong-duoc-ghep-tu-1012-chiec-coi-da-nhan-bang-ky-luc-chau-a-168.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T08:22:54","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219237","title":"Nguyễn Huy Thiệp - Một đời văn 'Anh hùng còn chi'","description":"Ấn phẩm ‘Anh hùng còn chi’ là một công trình tỉ mỉ, tâm huyết nhằm cung cấp cho bạn đọc sự hình dung đầy đủ, tổng thể hơn về sự nghiệp văn chương, cuộc đời của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mot-doi-van-nguyen-huy-thiep-qua-tap-di-cao-anh-hung-con-chi-2219237.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/nguyen-huy-thiep-mot-doi-van-anh-hung-con-chi-550.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221229","title":"Sở Văn hóa phản hồi ồn ào đêm nhạc Westlife 'quảng cáo tiền ảo, web cờ bạc'","description":"Chiều 30/11, đại diện Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM phản hồi báo chí xung quanh ồn ào quảng cáo tiền ảo, web cờ bạc trong đêm nhạc Westlife tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/so-van-hoa-phan-hoi-vu-on-ao-dem-nhac-westlife-quang-cao-tien-ao-web-co-bac-2221229.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/so-van-hoa-phan-hoi-on-ao-dem-nhac-westlife-quang-cao-tien-ao-web-co-bac-1141.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T17:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221022","title":"Chiêm ngưỡng hiện vật hiếm thấy thời Trần và Phật giáo Yên Tử","description":"Nhiều hiện vật hiếm thấy từ thời nhà Trần được trưng bày cho nhân dân và du khách tới chiêm ngưỡng tại Bảo tàng Quảng Ninh.","displayType":1,"category":{"name":"Di sản","detailUrl":"/van-hoa/di-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/di-san","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chiem-nguong-hien-vat-hiem-thay-thoi-tran-va-phat-giao-yen-tu-2221022.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chiem-nguong-hien-vat-hiem-thay-thoi-tran-va-phat-giao-yen-tu-507.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:12:53","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221013","title":"Tái hiện không gian xưa bên di sản thế giới Thành nhà Hồ","description":"Với mong muốn giúp du khách có nhiều trải nghiệm thú vị, Trung tâm bảo tồn di sản thế giới Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã trưng bày một không gian văn hóa nông cụ thân thuộc của làng quê Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tai-hien-khong-gian-xua-ben-di-san-the-gioi-thanh-nha-ho-o-thanh-hoa-2221013.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/tai-hien-khong-gian-xua-ben-di-san-the-gioi-thanh-nha-ho-487.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220947","title":"Hamlet Trương cùng UNICEF mang tiếng hát đến đồng bào vùng cao","description":"Nhạc sĩ Hamlet Trương cùng NAM Daband hát tặng đồng bào vùng cao trong một chương trình ghi hình của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF).","displayType":1,"category":{"name":"Văn hóa","detailUrl":"/van-hoa","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"description":"","medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hamlet-truong-cung-unicef-mang-tieng-hat-den-dong-bao-vung-cao-2220947.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/hamlet-truong-cung-unicef-mang-tieng-hat-den-dong-bao-vung-cao-334.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:10:39","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220913","title":"Hai diễn viên nổi tiếng U70, U80 sắp trở thành NSND là ai?","description":"NSƯT Thanh Tú và NSƯT Trần Đức là hai gương mặt gạo cội của phim ảnh Việt có tên trong danh sách 77 gương mặt được phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-dien-vien-gao-coi-sap-tro-thanh-nsnd-la-ai-2220913.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nsut-thanh-tu-u70-nsut-tran-duc-u80-chuan-bi-duoc-phong-tang-nsnd-1553.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220544","title":"Đọc sách để biết cách yêu thương bản thân, chinh phục cuộc đời","description":"Thái Hà Books mới ra mắt cuốn sách 'Yêu thương bản thân, chinh phục cuộc đời' của Hoàng Nga. Tác giả cho rằng, chỉ khi chân thành yêu thương bản thân, chúng ta mới có thể dành tình yêu cho người khác.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doc-sach-de-biet-cach-yeu-thuong-ban-than-chinh-phuc-cuoc-doi-2220544.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/doc-sach-de-biet-cach-yeu-thuong-ban-than-chinh-phuc-cuoc-doi-1425.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220903","title":"20 năm nhìn lại việc thực hiện công ước bảo vệ di sản phi vật thể của UNESCO","description":"Từ năm 2005, khi bắt đầu tham gia Công ước 2003, Việt Nam luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong việc thực hiện và thúc đẩy sự phát triển của Công ước tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/20-nam-nhin-lai-viec-thuc-hien-cong-uoc-bao-ve-di-san-phi-vat-the-cua-unesco-2220903.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/20-nam-nhin-lai-viec-thuc-hien-cong-uoc-bao-ve-di-san-phi-vat-the-cua-unesco-1471.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T22:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220885","title":"Tận mắt chứng kiến mô hình thu nhỏ của điện Kính Thiên","description":"Điện Kính Thiên là tòa điện thiết triều, nằm chính giữa trung tâm Cấm thành của Kinh đô Thăng Long thời Lê sơ.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tan-mat-chung-kien-mo-hinh-thu-nho-cua-dien-kinh-thien-2220885.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/tan-mat-chung-kien-mo-hinh-thu-nho-cua-dien-kinh-thien-1479.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T22:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220704","title":"Hiệu lực cầu nguyện","description":"Cuốn 'Hiệu lực cầu nguyện' của thiền sư Thích Nhất Hạnh bàn luận sâu về cầu nguyện trong tôn giáo lẫn đời sống.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hieu-luc-cua-loi-cau-nguyen-2220704.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/hieu-luc-cau-nguyen-1412.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T21:07:41","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220850","title":"Hà Nội tổ chức Lễ hội Văn hóa ẩm thực 2023","description":"Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023 diễn ra từ ngày 1-3/12/2023 tại Công viên Thống Nhất.","displayType":1,"category":{"name":"Di sản","detailUrl":"/van-hoa/di-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/di-san","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-to-chuc-le-hoi-van-hoa-am-thuc-2023-2220850.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/ha-noi-to-chuc-le-hoi-van-hoa-am-thuc-2023-1377.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T20:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220763","title":"'Chị Nhu' Thanh Tú sắp phong NSND: Tuổi già bình yên, U80 vẫn chờ hiệp sĩ","description":"Trải qua biến cố, NSƯT Thanh Tú - người vào vai Nhu phim \"Sao Tháng Tám\" - đang có cuộc sống an nhiên bên con cháu. Ở tuổi 79, bà vẫn giữ được sự mặn mà, duyên dáng của mình.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-tu-sap-phong-nsnd-tuoi-gia-binh-yen-u80-van-cho-hiep-si-2220763.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/chi-nhu-thanh-tu-sap-phong-nsnd-tuoi-gia-binh-yen-u80-van-cho-hiep-si-1038.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T15:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220671","title":"Nơi sinh thái giao thoa với nghệ thuật","description":"Sau chuyến du ngoạn của 3 nghệ sĩ trẻ, triển lãm nghệ thuật nhóm mang tên 'Những Trường Thị Giác | Chương I: Sinh Cảnh' trưng bày 35 tác phẩm của 3 nghệ sĩ Phan Thị Thanh Nhã, Phạm Xeen và Hà My.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/noi-sinh-thai-giao-thoa-voi-nghe-thuat-2220671.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/noi-sinh-thai-giao-thoa-voi-nghe-thuat-726.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T12:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220589","title":"Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều ngạc nhiên khi thắng giải biên kịch phim hoạt hình","description":"Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều xúc động, ngạc nhiên khi nhận giải ''Tác giả kịch bản xuất sắc'' thể loại Phim hoạt hình tại Liên hoan phim Việt Nam vừa qua.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-tho-nguyen-quang-thieu-ngac-khien-khi-thang-giai-bien-kich-phim-hoat-hinh-2220589.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nha-tho-nguyen-quang-thieu-ngac-khien-khi-thang-giai-bien-kich-phim-hoat-hinh-539.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220464","title":"Người cầm bút 'phải sống' đã rồi mới viết","description":"Một số kiến nghị cụ thể được đề cập trong hội thảo 'Nâng cao chất lượng sáng tác trẻ' là vấn đề đào tạo, tổ chức các cuộc thi, người cầm bút “phải sống” đã rồi mới viết.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-cam-but-phai-song-da-roi-moi-viet-2220464.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nguoi-cam-but-phai-song-da-roi-moi-viet-460.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T09:59:36","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218809","title":"Những bức tranh bị chê xấu tệ của các họa sĩ nổi tiếng","description":"Ngay cả các họa sĩ như Edvard Munch, Van Gogh cũng có lúc vẽ những tác phẩm khiến cộng đồng bất ngờ vì sự cẩu thả.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-buc-tranh-bi-che-xau-te-cua-cac-hoa-si-noi-tieng-2218809.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/nhung-buc-tranh-bi-che-xau-te-cua-cac-hoa-si-noi-tieng-63.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T05:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219450","title":"3 diễn viên nổi tiếng vắng bóng danh sách phong tặng NSND là ai?","description":"Theo Quyết định số 724/QĐ-CTN do Chủ tịch nước ký ngày 22/6/2023, có 77 cá nhân được phong tặng danh hiệu NSND nhưng không thấy có tên NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Chí Trung, NSƯT Thanh Loan.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-dien-vien-noi-tieng-vang-bong-danh-sach-phong-tang-nsnd-la-ai-2219450.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/3-dien-vien-noi-tieng-vang-bong-danh-sach-phong-tang-nsnd-la-ai-1403.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217099","title":"Võ Thu Hương: Không có tư duy nhà văn nghèo lắm, khổ lắm","description":"Có rất nhiều cuốn sách gắn liền với thiếu nhi, nhà văn Võ Thu Hương chia sẻ chưa bao giờ thấy nghèo về vật chất hay khổ về tinh thần khi trở thành nhà văn.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-van-vo-thu-huong-du-khong-giau-nhung-toi-khong-thay-kho-2217099.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/vo-thu-huong-khong-co-tu-duy-nha-van-ngheo-lam-kho-lam-1305.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T05:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220411","title":"Khởi công 2 dự án tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nghệ An","description":"Ngày 28/11/2023, UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn T&T Group phối hợp tổ chức lễ khởi công dự án Khu du lịch văn hoá và dự án thác 9 tầng tại khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.","displayType":1,"category":{"name":"Di sản","detailUrl":"/van-hoa/di-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/di-san","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoi-cong-2-du-an-tai-khu-luu-niem-chu-tich-ho-chi-minh-o-nghe-an-2220411.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/khoi-cong-2-du-an-tai-khu-luu-niem-chu-tich-ho-chi-minh-o-nghe-an-1262.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T18:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220293","title":"Chuyện về nữ NSƯT trẻ nhất nhì Việt Nam sắp được phong Nghệ sĩ Nhân dân","description":"NSƯT Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong một gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Chị có tên trong danh sách 77 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) theo quyết định do Chủ tịch nước ký ngày 22/6.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-ve-nu-nsut-tre-nhat-nhi-viet-nam-sap-duoc-phong-nghe-si-nhan-dan-2220293.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/chuyen-ve-nu-nsut-tre-nhat-nhi-viet-nam-sap-duoc-phong-nghe-si-nhan-dan-866.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T14:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220219","title":"Bùi Công Duy được phong Nghệ sĩ nhân dân","description":"Nghệ sĩ violin Bùi Công Duy, người từng trượt Phó giáo sư năm 2022 được phong tặng danh hiệu NSND. Hiện ông cũng là Giáo sư danh dự của Trường Đại học Nghệ thuật quốc gia Kazakhstan.","displayType":1,"category":{"name":"Văn hóa","detailUrl":"/van-hoa","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"description":"","medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ns-bui-cong-duy-nguoi-tung-truot-pho-giao-su-2022-duoc-phong-nghe-si-nhan-dan-2220219.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/ns-bui-cong-duy-duoc-phong-nghe-si-nhan-dan-646.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T13:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa