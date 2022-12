Nam diễn viên kỳ cựu Nhật Bản Gajiro Satoh vừa được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Tokyo ở tuổi 78. Theo cảnh sát, ngày 10/12 khi người thân của ông đến thăm phát hiện ông đã tử vong trong bồn tắm.

Sau đó, gia đình đã gọi 119 để trình báo. Tuy nhiên, trên thi thể ông không có dấu hiệu chấn thương, cảnh sát đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân chi tiết.

Diễn viên Nhật Bản - Gajiro Satoh qua đời tuổi 78.

Theo báo NHK News và Sankei Sports, nam diễn viên Gajiro Satoh sống một mình ở Setagaya, Tokyo. Gajiro Sato sinh năm 1944, là diễn viên nổi tiếng của Nhật Bản. Năm 1969, ông được nhiều người biết đến hơn sau khi đóng vai người hàng xóm trong phim "It's tough being a man”. Tác phẩm gần đây nhất của ông là “The voice of sin" phát sóng năm 2020.

Mai Phương