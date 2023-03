Paul Grant chỉ cao 132cm nhưng đã tham gia nhiều phim lớn như Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi, Harry Potter and the Sorcerer's Stone (Harry Potter và hòn đá phù thủy)... Nam diễn viên được cảnh sát phát hiện ngã quỵ bên ngoài nhà ga King’s Cross ở London, Anh chiều ngày 16/3.

Sau đó anh đã được đưa đến bệnh viện nhưng các bác sĩ xác định Paul Grant đã chết não. Gia đình nam diễn viên quyết định dừng máy thở và các thiết bị duy trì sự sống cho anh từ ngày Chủ nhật 19/3 dù rất đau đớn.

Paul Grant qua đời ngày 19/3 ở tuổi 56.

Maria Dwyer, bạn gái hơn 8 tuổi của Paul Grant chia sẻ: “Paul là tình yêu của đời tôi, người hài hước nhất mà tôi từng biết. Anh ấy khiến cuộc sống của tôi hoàn thiện. Cuộc sống sẽ không bao giờ được như cũ nếu thiếu anh ấy”.

Khi cuộc hôn nhân đầu sụp đổ, Paul Grant chia sẻ cuộc sống của anh đi vào ngũ cụt vì khủng hoảng trầm trọng. Nam diễn viên đã tiêu hết tiền kiếm được từ đóng phim và rượu và ma túy. Tuy vậy Maria Dwyer đã giúp anh vực dậy.

An Na - Theo News.com.au