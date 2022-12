Diễn viên Quang Tuấn: Sự nghiệp thăng hoa, hôn nhân viên mãn bên vợ đẹp

Việc phim Tro tàn rực rỡ nhận giải thưởng Montgolfière d’or (Golden balloon) danh giá nhất Festival des 3 Continents (Liên hoan phim Ba châu lục) 2022 cũng là bước ngoặt rực rỡ trong sự nghiệp của Quang Tuấn.

Trong Tro tàn rực rỡ, Quang Tuấn vào vai Tam - người đàn ông hành nghề đốt lò than có tính cách chất phác, hiền lành. Tam từng có một gia đình hạnh phúc với vợ hiền, con ngoan. Bi kịch của anh bắt đầu khi con gái duy nhất của mình và Nhàn (Phương Anh Đào) mất vì tai nạn.

Để vào vai người thợ đốt than, Quang Tuấn đã về miền Tây sống và học nghề ở lò than một thời gian. Anh tỉ mẫn học từng thao tác nhỏ nhất như xếp củi, trét xi măng,... Chủ lò than còn trêu nam diễn viên: "Nhờ con mà cô đỡ mướn công nhân".

Quang Tuấn trong "Tro tàn rực rỡ".

Hơn cả việc hóa thân, với Quang Tuấn, diễn biến tâm lý phức tạp của Tam là thử thách lớn. Nhân vật Tam rất ít thoại, chủ yếu diễn bằng ánh mắt, đặc biệt có những cảnh khó như biểu cảm khi đối diện vợ, cảnh tự đốt tay hay nụ cười khi tự đốt nhà mình,...

Khi vào cảnh quay, Quang Tuấn được Bùi Thạc Chuyên dặn cứ "bình thường, tự nhiên". Suốt một tuần, anh sốt ruột vì không thấy đạo diễn nhắc gì. Lúc này Bùi Thạc Chuyên mới nói: "Từ lúc xuống đây, em đã vào vai rồi. Anh không có gì phải sửa, chỉnh vào hư vai thì sao?".

Trước Tro tàn rực rỡ, Quang Tuấn từng ghi dấu ấn tại lĩnh vực phim ảnh lẫn kịch nói. Anh từng đoạt Huy chương Vàng Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2012; 2 lần đoạt Nam chính xuất sắc hạng mục Phim truyền hình tại Cánh diều vàng.

Riêng năm 2022, diễn viên đoạt Huy chương Bạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc với vai chính trong vở Ngược gió; xuất hiện trên màn ảnh rộng với 3 tác phẩm Bóng đè, Nghề siêu dễ và mới nhất là Tro tàn rực rỡ.

Quang Tuấn trên thảm đỏ LHP Tokyo.

Dù là phim hay kịch nói, anh đều thể hiện đa dạng loại vai. Bên cạnh các kiểu nhân vật chính diện thường thấy, Quang Tuấn cũng khẳng định thực lực qua loạt vai phản diện trong vở Họa hồn, phim Thất sơn tâm linh, phim Bằng chứng vô hình,...

“Khi đã nhận vai, bất kể phim hay kịch, tôi đều luôn cố gắng làm hết sức mình. Giải thưởng giúp tôi có được sự công nhận từ đồng nghiệp, đạo diễn, nhà sản xuất và khán giả.

Vì vậy, giải thưởng dù lớn hay nhỏ, trong nước hay quốc tế đều là động lực để tôi phấn đấu phát triển, hoàn thiện hơn, đáp lại sự tin tưởng của ban giám khảo. Tôi muốn làm thật tốt từng vai diễn thay vì nghĩ phải vượt qua thành công trước đó như thế nào", diễn viên cho hay.

Vợ chồng Quang Tuấn - Linh Phi.

Tựu trung trong sự nghiệp 16 năm của Quang Tuấn là không scandal. Anh miệt mài làm việc, cống hiến cho nghệ thuật diễn xuất. Ngoài ra, diễn viên chưa từng vướng scandal đời tư, phát ngôn hay ứng xử trong nghề.

Cuộc sống riêng tư của Quang Tuấn khá kín đáo. Anh và bà xã - ca sĩ Linh Phi quen nhau năm 2013 khi đóng chung phim Kén rể. Cả hai kết hôn tháng 5/2016, sinh con đầu lòng năm 2020.

Hai vợ chồng luôn yêu thương, quấn quýt nhau. Quang Tuấn biết ơn vợ đã tạm gác công việc, ở nhà chăm sóc con. Từ lúc có con, diễn viên dành trọn thời gian cho gia đình nếu không có lịch diễn sân khấu, quay phim...