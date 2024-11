Theo thông tin từ Newsen, Song Jae Rim đã được phát hiện qua đời vào ngày 12/11. Lễ tang của tài tử sẽ tổ chức tại nhà tang lễ Yeouido St. Mary vào ngày 14/11.

Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của nam diễn viên vẫn chưa được xác nhận, cảnh sát tuyên bố Song Jae Rim được phát hiện đã chết trong một căn hộ ở quận Seongdong, Seoul. Một lá thư dài hai trang cũng được tìm thấy tại hiện trường.

Song Jae Rim qua đời đột ngột ở tuổi 39. Ảnh: Soompi.

Cái chết đột ngột của Song Jae Rim khiến nhiều bạn bè, người hâm mộ bàng hoàng, đau xót. "Ôi sốc quá. Anh ấy dễ thương mà vui tính lắm. Mà nghe nói anh ấy sắp cưới thì phải mà. Tôi không thể tin được", một khán giả bình luận.

"Anh này đóng phim hay lắm, tính rất đàn ông, mắt cười đẹp nữa. Ôi buồn quá", một người khác bày tỏ.

Song Jae Rim sinh năm 1985, được biết đến nhiều nhất với vai diễn cận vệ Kim Jae Woon trong bộ phim Mặt trăng ôm mặt trời.

Nam diễn viên cũng nhận được sự chú ý khi tham gia show thực tế We got married cùng Kim So Eun. Ngoài ra, anh tham gia nhiều dự án phim như: Pretty Boy Ramen Shop, Inspiring Generation, Two Weeks...