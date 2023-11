Trần Thị Thùy Trâm cùng top 55 ghi hình truyền hình thực tế Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 sau sơ khảo tại TP.HCM hồi đầu tháng 10. Cô sinh năm 1996, từng vào top 8 Vietnam's Next Top Model 2016, top 11 Vietnam's Next Top Model All Star 2017, top 20 Miss Grand Vietnam 2022.

Sau khi học diễn xuất trong 3 tháng, cô nhận vai chính đầu tay trong phim Sugar daddy & Sugar baby. Hiện cô là người mẫu, diễn viên tự do.

Với Miss Cosmo Vietnam 2023, Thùy Trâm trở lại với một vẻ ngoài, năng lượng mới. Bản thân cô gái Quảng Nam cũng thừa nhận bản thân trước đây bốc đồng, nông nổi nhưng khi đến với cuộc thi, cô chọn cho mình hình ảnh trưởng thành, chia sẻ, lắng nghe và hướng về cộng đồng.

Sau 4 tập truyền hình thực tế, Thùy Trâm chứng minh được bản thân là một ứng cử viên mạnh với tư duy nhanh nhạy. Trong tập 1, cô đã có màn trả lời lưu loát và tự tin ở thử thách kết hợp ứng xử và catwalk.

Thùy Trâm thuộc top thí sinh mạnh tại cuộc thi năm nay.

Thùy Trâm cho biết trong quá trình thực hiện giấc mơ, cô phải đối mặt với những biến cố cảm xúc sau những cuộc ồn ào. Cô vực dậy chính mình, trở lại với cuộc thi. “Tôi được thức tỉnh, vực dậy và bước tiếp. Đó cũng là năng lượng mà Thùy Trâm muốn mang đến cuộc thi năm nay", cô nói.

Người đẹp cũng chia sẻ bản thân không ganh tỵ với Hoa hậu Ngọc Châu dù cả hai cùng xuất thân từ chương trình Vietnam Next Top Model 2016. Mỹ nhân chia sẻ: "Tôi tự hào khi có một người bạn là đương kim hoa hậu và giờ đây tôi có cô ấy đồng hành bên cạnh".

Thùy Trâm thuộc top thí sinh mạnh với điểm số cao trong các phần thi cá nhân hay đội nhóm, được giám khảo đánh giá tốt. Các thí sinh khác luôn xem Thùy Trâm như một người chị, nhờ cô phân xử, an ủi trong những tình huống khó khăn.

Bên ngoài, Thùy Trâm là một cô gái năng nổ, giúp đỡ và yêu thương mọi người nhưng bên trong cô luôn tự nghiêm khắc với bản thân. Thùy Trâm chia sẻ khi xem lại hành trình đã qua bản thân vẫn có điểm chưa hài lòng. Người đẹp cho biết dù là bản thân có kinh nghiệm catwalk người mẫu nhưng đến với một cuộc thi hoa hậu, cô cần thay đổi nhiều để hợp với tiêu chí thi.

“Tôi mong khán giả có thể thấy một cô gái Thuỳ Trâm đầy tích cực và vui vẻ. Có thể tôi không giỏi nói những lời hoa mỹ nhưng tôi sẽ dùng chính sự chân thành và thẳng thắn để lan tỏa thông điệp của bản thân”, Trần Thị Thùy Trâm chia sẻ.

Trần Thị Thùy Trâm đang luyện tập cùng 54 thí sinh để chuẩn bị cho đêm Chung kết cuộc thi Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ được truyền hình trực tiếp vào đêm 31/12.

Điều đặc biệt là ban tổ chức chỉ chọn 1 hoa hậu và 1 á hậu, không còn top 3 như trước đây để cuộc thi trở nên khốc liệt hơn. Độ tuổi thí sinh dự thi trong khoảng từ 18-30 tuổi, trong khi trước đây chỉ tới 28 tuổi. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 1-23/12. Hoa hậu Ngọc Châu sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.