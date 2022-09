'Điều còn mãi 2022' -  Những âm thanh ngày mới

Vẫn tinh thần hào sảng, ca ngợi con người, non sông đất nước Việt Nam và tiêu chí đưa âm nhạc giao hưởng bác học đến gần hơn với công chúng, kết hợp giao hưởng cổ điển với các tác phẩm kinh điển của âm nhạc Việt Nam, năm nay “Điều còn mãi” có thêm nhiều cái mới. Bên cạnh các tác phẩm nổi tiếng đi cùng năm tháng là những sáng tác gần đây của các tác giả trẻ được lựa chọn.

16 tiết mục trong Điều còn mãi diễn ra trong 120 phút, khai mạc và kết thúc rất đúng giờ. Nhưng nhiều khán giả đã đến rất sớm và không ít người về rất muộn, chứng tỏ sự hấp dẫn không hề nhỏ của “Điều còn mãi”. Tiết mục nào cũng đặc sắc, cũng được dàn dựng công phu và được trình diễn trong cung bậc cảm xúc hứng khởi nhất...

Nhạc trưởng Lê Phi Phi và Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam.

Nếu các tác phẩm kinh điển của các tác giả Văn Cao, Hoàng Vân, Văn Ký, Chu Minh - Hoàng Trung Thông, Phan Nhân, Hồng Đăng, Nguyễn Chí Vũ- Lê Anh Xuân, Lệ Giang, Nguyễn An đã quá quen thuộc bởi thời gian thì trong chương trình này người nghe sẽ được thỏa mãn bằng các bản phối khí, làm mới lại các tác phẩm đó của những nhạc sĩ tài hoa như: Trọng Đài, Trần Mạnh Hùng, Lưu Quang Minh, Lưu Hà An, Phạm Ngọc Khôi, Quốc Trung…

Bên cạnh đó là những tác phẩm của lớp kế cận như: Phú Quang, Lưu Hà An và Tạ Quang Thắng. Tất cả đều được biểu diễn trên nền nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam. Thật là một bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao, đẳng cấp.

Những ca sĩ thuộc top đầu của thanh nhạc Việt Nam trong vòng vài chục năm trở lại đây họ không chỉ là những người thành công khi hát đơn mà còn là những người có khả năng (kỹ thuật và thăng hoa cảm xúc) hát cùng Dàn nhạc giao hưởng quốc gia như: Thanh Lam, Tùng Dương, Đăng Dương, Phạm Thu Hà, Phạm Khánh Ngọc, Vũ Thắng Lợi, Đào Mác, Phạm Khánh Ngọc. Năm nay còn có thêm những gương mặt mới, hấp dẫn và lôi cuốn khán giả trẻ như: Đào Tố Loan và Mỹ Anh. Đặc biệt là Mỹ Anh (con gái Mỹ Linh và Trương Anh Quân), mới ở tuổi 20 đã là tác giả những bài hát được các bạn trẻ Việt Nam và thế giới ưa thích, người có giọng ca vô cùng đặc biệt.

Divo Tùng Dương và Diva Thanh Lam trong chương trình Điều còn mãi 2022.

Trời mùa thu Hà Nội dường như xanh cao hơn, Nhà hát lớn Hà Nội dường như lộng lẫy hơn, khán giả cũng phấn khích hơn với thời trang sang trọng và những bó hoa tươi thắm hơn vào lúc 14 giờ ngày Quốc Khánh 2/9... Khán phòng đông chật. Có cả những người phải đứng…

Tất cả các tiết mục đều được chỉ huy dưới cây đũa chỉ huy tài ba của Lê Phi Phi, nhạc trưởng trở về từ Macedonia, con trai nhạc sĩ Hoàng Vân. Mở đầu bằng Quốc Ca (Văn Cao), tiếp đến các tiết mục: Người về đem tới ngày vui (Trọng Bằng), Bài ca người chiến sĩ áo trắng và Hoa huệ trắng (Hoàng Vân). Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân) được chuyển soạn cho đàn dây bởi Lê Bằng; Bài ca hy vọng (Văn Ký), Hà Nội ngày trở về (Phú Quang- thơ Thanh Tùng); và Xe chỉ luồn kim (dân ca quan họ do Trần Mạnh Hùng soạn cho dàn nhạc giao hưởng)… Tiếp nữa là Dáng đứng Việt Nam (Nguyễn Chí Vũ-thơ: Lê Anh Xuân), Biển hát chiều nay (Hồng Đăng)… Và kết thúc bằng Người là niềm tin tất thắng (Chu Minh).

Ca sĩ Phạm Thu Hà.

Tiếng vỗ tay không dứt cùng với hoa tươi làm bừng sáng thêm “Khát vọng Việt Nam”, một ý tưởng trong chủ đề của “Điều còn mãi”. Một khát vọng mãnh liệt của dân tộc Việt vượt qua mọi khó khăn thách thức để đất nước ngày một hùng cường, thịnh vượng.

Nhiều người còn nán lại trong nhà hát, dư âm của buỏi diễn khiến cho họ còn muốn nán lại. Không ít ý kiến sôi nổi nhắc đến mấy bài hát mới của các tác giả trẻ Sống như những đóa hoa (Tạ Quang Thắng) do Mỹ Anh hát và Con cò ( một tác phẩm âm nhạc dân gian đương đại của Lưu Hà An) do Tùng Dương thể hiện.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi.

Lên xe rồi, gương mặt đẫm mồ hôi của nhạc trưởng Lê Phi Phi, giọng hát Đăng Dương cùng dàn vocal nữ trong Người là niềm tin tất thắng (Chu Minh), của Đào Mác trong Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam (Chu Minh- thơ: Hoàng Trung Thông) cùng tất cả những nghệ sĩ tham gia chương trình vẫn hiện lên rõ rệt trước mắt tôi.

Em có nghe chăng âm thanh ngày mới?, câu hỏi của một bài hát trình diễn ở Hoà nhạc quốc gia Điều còn mãi năm nay với ca từ không bao giờ cũ sẽ còn vang mãi trong lòng người Việt. Câu hỏi giúp chúng ta vượt qua các thách thức, giữa gìn tài sản quý giá của dân tộc, nghe được từng bước chân của nhân dân đi về phía trước, phía mặt trời, phía của văn minh, tiến bộ và ấm no hạnh phúc…

Lại mong sớm gặp lại Điều còn mãi 2023.

Nhà văn Trần Thị Trường



Ảnh: Hoàng Hà - Nhất Sinh