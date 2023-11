VKSND TP.HCM tiếp tục trả hồ sơ lần 2 vụ án nhà báo Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi - luật sư, nhà báo), luật sư Trần Văn Sỹ (66 tuổi) bị tố xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng, để đề nghị điều tra làm rõ một số vấn đề.

Trước đó, 2 bị can này bị Công an TP.HCM đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo nội dung vụ việc, bà Đặng Thị Hàn Ni đã sử dụng tài khoản Youtube cá nhân và Facebook cùng tên “Nhà báo Hàn Ni” có một số buổi ghi hình với nội dung đăng tải liên quan đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Cơ quan điều tra giám định nội dung clip có tiêu đề “bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không”, đăng tải ngày 3/9/2021 và xác định, bà Hàn Ni có 4 phát ngôn liên quan đến thông tin bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Đặng Thị Hàn Ni và bà Nguyễn Phương Hằng

Về lý do đề cập đến vợ chồng bà Phương Hằng, Công ty Đại Nam cũng như quỹ Hằng Hữu, bà Hàn Ni nói rằng, trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều buổi livestream xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà.

Về những thông tin phát ngôn trong các clip, bà Hàn Ni khai, lấy từ các báo chính thống đã đăng tải, không có xác minh tính đúng sai cũng như không cần có sự chấp thuận của cơ quan báo chí.

Đối với luật sư Trần Văn Sỹ, CQĐT xác định ông Sỹ đã sử dụng kênh Youtube cá nhân “LS Trần Văn Sỹ” đăng tải những clip thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, xâm phạm đến lợi ích của Công ty CP Đại Nam.

Ông Sỹ đã thừa nhận những thông tin ông dùng để phát ngôn trong các buổi ghi hình là lấy thông tin từ các buổi ghi hình của bà Nguyễn Phương Hằng trước đó; Đồng thời lấy thông tin từ các bài báo của các cơ quan báo chí chính thống và ông căn cứ vào các văn bản pháp luật để phân tích.

Về nguyên nhân tham gia vào cuộc chiến trên mạng xã hội gây ồn ào, ông Sỹ cho rằng, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức livestream trong thời gian dài và có nhiều phát ngôn gây chia rẽ, trái thuần phong mỹ tục, nhục mạ nặng nề giới nghệ sĩ, nhà báo. Do đó, ông không vừa lòng, có thái độ bực tức và có những clip trên kênh Youtube cá nhân để đưa ra những phát ngôn nhằm góp tiếng nói là hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bà Nguyễn Phương Hằng.

Ông Sỹ có những phát ngôn trên các clip nói những thông tin về ông Huỳnh Uy Dũng, Công ty Đại Nam trong các clip. Ông Sỹ khai rằng, do ông Dũng xuất hiện trong 1 số clip livestream, ủng hộ quan điểm của bà Hằng. Ngoài ra, bà Hằng liên tục yêu cầu giới nghệ sĩ sao kê hoạt động từ thiện nên ông phát ngôn đáp trả về quỹ Hằng Hữu, cũng như nói về cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng.

Ông Trần Văn Sỹ cũng khai, không có thù hằn, mâu thuẫn gì với vợ chồng bà Hằng.