Sáng 28/11, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo UBND huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La) cho biết: “Công an tỉnh Sơn La đang phối hợp với Công an huyện Sốp Cộp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, khiến 1 nam học sinh tử vong”.

Nơi xảy ra vụ cháy.

Ngoài ra, vị lãnh đạo UBND huyện Sốp Cộp cũng thông tin, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Huyện ủy, Sở Giáo dục và đào tạo tiến hành kiểm tra, chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Nà Khoang xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo đó, vào sáng 27/11, Đoàn công do Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La làm trưởng đoàn và lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã kiểm tra đánh giá vụ cháy tại trường PTDT bán trú huyện Sốp Cộp.

Kết luận buổi làm việc, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện tập trung rà soát an toàn PCCC tại các điểm trường trên địa bàn, nhất là trường bán trú. Đồng thời yêu cầu Cơ quan điều tra Công an tỉnh nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và ổn định dư luận.

Hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh CTV.

Phòng công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh phát động CBCS Công an toàn tỉnh quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở cho các em học sinh đang học tập tại trường bị hỏa hoạn thiêu rụi đồ dùng học tập và sinh hoạt.

Theo thông tin từ Công an huyện Sốp Cộp, khoảng 9h30 ngày 26/11, tại trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Nà Khoang xã Mường Và đã xảy ra cháy nhà bán trú.

Trước khi xảy ra vụ cháy có 5 học sinh bán trú đang ở bên trong nhà bán trú. Khi phát hiện xảy ra cháy, 4 cháu đã kịp thời đập cửa kính thoát ra ngoài, còn em L.D.P. (SN 2009) học sinh lớp 9B không kịp thoát ra ngoài và đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã cử lực lượng khẩn trương phối hợp với các đơn vị, UBND xã và nhân dân tổ chức chữa cháy, đến sáng cùng ngày đám cháy đã được dập tắt, đồng thời tổ chức động viên, thăm hỏi thân nhân gia đình các nạn nhân trong vụ cháy.