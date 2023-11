Theo Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội), ngày 27/9, trên địa bàn đã xảy ra vụ cháy tại nhà dân, rất may, khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, giải cứu 3 người bị mắc kẹt bên trong đám cháy.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện khi đang sạc điện thoại khiến lửa bén sang đệm và các vật dụng xung quanh.

Sạc điện thoại bị chập cháy rồi bén sang vật dụng xung quanh

Trước đó, ngày 31/8, trên địa bàn phường Phú Tài (TP Phan Thiết, Bình Thuận) cũng xảy ra vụ cháy nghiêm trọng. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 3 mẹ con trong một gia đình. Một người dân tham gia ứng cứu cũng tử vong do bị điện giật.

Ngày 9/3, tại tỉnh Lạng Sơn, ghi nhận vụ cháy do chập điện xảy ra tại xã Nhất Hòa (huyện Bắc Sơn). Dù không gây thiệt hại về người song vụ cháy cũng thiệt hại về tài sản ước tính lên tới 300 triệu đồng.

Thống kê của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an), trong tháng 10/2023, lực lượng chức năng đã điều tra được nguyên nhân của 84/153 vụ cháy. Trong đó, nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện là 66 vụ (chiếm 78,6%); do sơ xuất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 12 vụ (chiếm 14,3%); các nguyên nhân khác mỗi nguyên nhân chỉ chiếm dưới 10%.

Khi xảy ra sự cố cháy, nổ, hậu quả rất nghiêm trọng

Đại diện Cục Cảnh sát PCCC cho rằng, những vụ cháy do chập điện gây ra nếu không được xử lý kịp thời sẽ để lại những hậu quả rất nặng nề về người và tài sản. Chính vì thế, mỗi gia đình cần trang bị những kiến thức, kỹ năng để biết cách xử lý khi có đám cháy liên quan tới các thiết bị điện trong gia đình.

Đối với trường hợp xảy ra cháy trong nhà do liên quan tới chập điện, đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, người dân cần khẩn trương ngắt cầu dao điện của khu vực phá sinh cháy, hoặc ngắt toàn bộ cầu dao tổng của nhà. Báo cho toàn bộ người thoát ra ngoài.

Người dân cần nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy như sử dụng bình chữa cháy dạng khí, hoặc bột để dập lửa. Nếu trong nhà không có bình chữa cháy, có thể sử dụng chăn, quần áo… nhúng nước để phủ lên toàn bộ diện tích đang bị cháy.

Đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH nhấn mạnh, tuyệt đối không sử dụng chăn, quần áo ướt để dập lửa nếu như chưa ngắt cầu dao để phòng ngừa điện giật. Người dân cần gọi cho lực lượng PCCC theo số 114 để được hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, người dân cũng nên lắp chuông báo khói ở nhiều vị trí trong nhà để có thể cảnh báo cháy kịp thời.

Các bảng tiêu lệnh chữa cháy cần để ở nơi dễ thấy

Đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH lưu ý, nếu nhà có nhiều tầng mà đám cháy đã phát triển mạnh tại tầng 1, không thể thoát nạn ra ngoài, người dân cần khẩn trưởng sơ tán lên các tầng trên để thoát nạn bằng lối ban công, sân thượng hoặc chờ lực lượng cứu hộ giải cứu.

Trong quá trình thoát nạn, người dân cần chú ý thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho mình và người thân bằng cách sử dụng khăn ướt bịt mũi và miệng để tránh hít phải khói độc.

Đại điện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cũng khuyến cáo người dân cần thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện trong gia đình, tránh sạc các thiết bị điện qua đêm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, thường xuyên kiểm tra, thay thế automat, đường dây điện cũ, bong tróc hoặc có dấu hiệu hỏng hóc.

Khi sửa chữa điện trong gia đình, cần nhờ những người có chuyên môn kỹ thuật về điện để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.