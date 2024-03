Trưa 4/3, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh, điều tra nhóm thanh niên có hành vi dùng xẻng, gậy... đánh gục một người trên phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ.

Khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Đại diện Công an quận Hai Bà Trưng cũng thông tin, sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường để tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua ghi nhận ban đầu, đại diện Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, hiện cơ quan Công an chưa xác định được nhóm thanh niên đánh người. Nhưng có thể xác định được nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn bộc phát giữa hai nhóm thanh niên.

Trước đó, vào tối 3/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm 5-7 người có hành vi hành hung 2 nam thanh niên khác. Nơi xảy ra vụ việc là ở ngã tư phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng.

Theo nội dung clip ghi lại, tối 3/3, nhóm này cầm theo ghế nhựa, xẻng và gậy... lao vào đuổi đánh 2 người trên phố Lò Đúc.

Đáng nói, sau khi nạn nhân bị đánh gục, một thanh niên trong nhóm vẫn tiếp tục dùng xẻng hành hung.

Chưa hết, nhóm này còn dùng gậy, đuổi đánh nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, sau đó, cả nhóm lao vào tấn công người này.