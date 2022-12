Điều tra vụ bảo vệ chung cư ở TP.HCM mang 4 ô tô đi cầm cố

Hiện Công an quận 3 đang truy tìm ông Phạm Hồng Cẩm, nguyên đội trưởng đội bảo vệ tại chung cư Screc Tower (số 974 đường Trường Sa, phường 12, quận 3) để phục vụ điều tra.

Theo thông tin ban đầu, mới đây, các cư dân của chung cư Screc Tower phát hiện ô tô của mình gửi tại bãi xe chung cư biến mất. Một số người đã trình báo Công an.

Công an đã thu hồi 4 xe ô tô mà nhân viên bảo vệ chung cư Screc (quận 3) lén lấy của cư dân mang đi cầm cố. Ảnh: Người dân cung cấp

Khi vào cuộc điều tra, công an xác định 4 xe ô tô của cư dân đã bị mất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định, người đã lấy 4 ô tô trên và mang đi cầm cố tại Bình Dương là ông Phạm Hồng Cẩm, đội trưởng đội bảo vệ tại chung cư.

Đến nay công an đã thu hồi được 4 xe ô tô đang được gửi tại một khu chung cư tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Riêng ông Phạm Hồng Cẩm, hiện không rõ đã đi đâu nên Công an quận 3 đang truy tìm để điều tra.

Bước đầu Công an xác định ông Phạm Hồng Cẩm cầm cố các ô tô với giá 100 triệu đồng/chiếc.

Theo những cư dân, họ gửi ô tô tại bãi xe chung cư có gửi kèm chìa khóa cho lực lượng bảo vệ.

Được biết, Ban quản trị chung cư Screc Tower ký hợp đồng với Công ty TNHH bảo vệ chuyên nghiệp An ninh 24h để bảo vệ tại chung cư.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ông Phạm Hồng Cẩm đã bỏ đi. Phía công ty trên đã cử người đến thay thế ông Cẩm và hợp tác với Công an để điều tra.

Công an đề nghị ông Phạm Hồng Cẩm sớm trình diện để được hưởng khoan hồng của pháp luật.