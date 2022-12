Điều tra vụ FPT Shop ở Đà Nẵng mất trộm két sắt

Sáng 9/12, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đang vào cuộc điều tra vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 3h10 ngày 8/12, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) nhận được tin báo về việc cửa hàng FPT Shop ở địa chỉ 826 đường Ngô Quyền bị kẻ gian cắt khóa cửa chính và lẻn vào trộm tài sản.

Cửa hàng FPT Shop ở địa chỉ 826 đường Ngô Quyền

Qua kiểm tra, cửa hàng trưởng phát hiện mất một két sắt, bên trong có 350 triệu đồng; hơn 40 điện thoại và ipad các loại với tổng trị giá 600 triệu đồng. Tổng thiệt hại ước tính gần 1 tỷ đồng.

Công an phường An Hải Bắc sau đó chuyển vụ việc lên Công an quận Sơn Trà điều tra, xử lý theo quy định.