Điều tra vụ hoa hậu Oanh Lê tố bị đánh tại công an phường ở TP.HCM

Chiều 21/9, qua điện thoại, hoa hậu Lê Thị Oanh (38 tuổi, ngụ quận 3) xác nhận, đang làm việc với Công an quận 4 xung quanh vụ việc bị hành hung tại trụ sở Công an phường 6, quận 4.

Bà Lê Thị Oanh được biết đến là hoa hậu Oanh Lê, là Hoa hậu Quý bà Thế giới năm 2019.

Hoa hậu Oanh Lê phải vào bệnh viện băng bó vết thuơng ở đầu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đó, sáng 21/9, hoa hậu Oanh Lê có bài viết trên trang cá nhân tố Công an phường 6, quận 4 đã bắt giữ người trái pháp luật và hành hung vô cớ đối với bà.

Theo bà Oanh Lê, tầm 21h tối 20/9, bà cùng hai người khác đi ăn tối và vế tới cổng chung cư tại số 132 đường Bến Vân Đồn thì thấy sự việc ồn ào. Cụ thể, bà và hai người đi cùng thấy một người đàn ông tầm 35 – 40 tuổi bị một CSGT ép xe và xảy ra cự cãi ồn ào.

Vài phút sau, bà Oanh Lê thấy ba cán bộ công an, theo bà, đó là Công an phường 6, quận 4 đến hiện trường, để làm việc với người đàn ông nói trên.

Nhóm của bà Oanh Lê đứng lại xem vì hiếu kỳ. Theo bà Oanh Lê, nhiều người khác cũng đứng xem.

“Tôi có thấy người đàn ông kia cầm điện thoại quay lại và cự cãi với công an. Tôi đứng cách đó 5m và có nhìn xem người đàn ông có livestream hay không? Bất ngờ cán bộ công an phường đến gần hỏi tôi là đồng phạm à? Tôi không biết chuyện gì xảy ra, không quen biết với người đàn ông đó nhưng hai người bên phía công an phường đã cưỡng chế tôi đưa về trụ sở công an phường”, hoa hậu Oanh Lê kể lại.

Cũng theo hoa hậu Oanh Lê, khi về phường, bà không thấy người đàn ông lúc nãy cự cãi với cán bộ công an mà chỉ có một mình bà.

Trong bài viết trên trang cá nhân và bản thân bà Oanh Lê có xác nhận, tại trụ sở Công an phường 6 (quận 4), bà bị một người tên Phong đấm vào đầu nhiều lần, bị còng chân trái… Bà có dùng điện thoại gọi cho người nhà để thông báo. Sau đó, bà được tháo còng nhưng bị lấy điện thoại.

Lời thuật lại của Oanh Lê cho hay, ông T. mà theo như bà biết là Phó trưởng Công an phường mời bà lên phòng làm việc, để hỏi chuyện.

“Ông T. phát hiện ra tôi bị đánh chảy máu trên đầu. Sau đó, ông này nói với cán bộ công an đang giữ điện thoại, hãy trả lại để tôi về nhà”, bài viết trên trang cá nhân thể hiện và hoa hậu Oanh Lê xác nhận là do bà viết ra.

Liên hệ phía Công an quận 4, được biết công an quận đang xác minh, làm rõ vụ việc nêu trên.