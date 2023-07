Hôm nay (19/7), Công an phường Trường Thi (TP Vinh, Nghệ An) đang hoàn tất hồ sơ liên quan đến vụ việc cô gái bị nhóm người đàn ông dùng ghế đánh tới tấp vào đầu, chuyển Công an TP Vinh giải quyết.

Có 4 người bị triệu tập gồm: N.T.M.S. (32 tuổi), T.T.A. (36 tuổi) và N.N.T. (34 tuổi), cùng trú tại thành phố Vinh và T.T.T.U. (22 tuổi), trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, để làm rõ vụ việc.

Trước đó, đêm 16/7, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh nhóm nam nữ tấn công một cô gái trong quán ăn. Đáng chú ý, người đàn ông mặc quần áo trắng cầm ghế đánh tới tấp vào đầu cô gái; một người khác dùng tay đánh vào đầu, người nạn nhân.

Hiện trường vụ tấn công cô gái trong quán ăn. Ảnh cắt từ clip

Nạn nhân trong vụ việc là chị B.T.T.T. (24 tuổi, trú TP Vinh). Chị T. hiện đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương phần mềm, mắt trái bầm tím, suy giảm thị lực, sang chấn tâm lý, tay và vùng lưng bị tổn thương.

Theo chị T. kể, khoảng 21h tối 16/7, chị cùng em gái và một người bạn đi ăn uống trên đường Nguyễn Xí, phường Trường Thi (TP Vinh). Lúc này, chị S. ngồi cách đó 2 bàn sang lớn tiếng vì cho rằng em gái của chị T. nhìn đểu.

“Khi đó tôi có giải thích cho chị S. là em gái mình bị cận thị nặng, khi nói chuyện không nhìn tập trung vào một vị trí cụ thể nên có thể chị hiểu nhầm. Chị S. bỏ về bàn nhưng sau đó quay lại, bảo "giờ đã nhìn đã chưa’"rồi đấm tới tấp vào người tôi”, chị T. cho biết.

Chị T. bị đánh thâm tím một mắt, tay và lưng bị tổn thương. Ảnh: HL

Lúc bị đánh, chị T. không thể chống đỡ. Chưa dừng ở đó, có thêm mấy người khác cầm ghế tấn công tới tấp vào người chị T. Ngoài ra, những người can ngăn vụ việc cũng bị nhóm người này tấn công trở lại.

Hiện, chị T. đã có đơn yêu cầu giám định tỷ lệ thương tật do bị nhóm người hành hung. Đồng thời, mong muốn các cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm hành vi của những người này.