Đình chỉ sinh hoạt Đảng nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa

Việc đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Đinh Cẩm Vân dựa trên căn cứ quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa, bắt về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thời gian đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Vân tính theo thời hạn quy định của pháp luật (kể cả gia hạn, nếu có).

Bà Đinh Cẩm Vân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa. Ảnh: CTV

Như đã đưa tin, ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Đinh Cẩm Vân (SN 1965) - nguyên Giám đốc Sở Tài chính về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ các bị can Nguyễn Bá Hùng, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính (khi bị bắt giữ bị can Hùng đang giữ chức Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân) và bị can Văn Xuân Hùng (63 tuổi), nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản - giá cả Sở Tài chính liên quan tới vụ án trên.

Được biết, dự án Hạc Thành Tower là dự án tai tiếng suốt nhiều năm qua. Đây là dự án được cho là “đất vàng giá bèo”.