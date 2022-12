- Kính thưa đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị;

- Kính thưa các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Đề án và Thường trực Tổ Biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo;

- Kính thưa các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thường trực Tỉnh ủy và các chuyên gia, nhà khoa học;

- Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, Tỉnh ủy Nghệ An rất vui mừng, phấn khởi phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học "Định hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị.

Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phát biểu - Ảnh: Quốc Huy

Trước hết, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin trân trọng gửi tới đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết 26; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo tỉnh; các chuyên gia, nhà khoa học cùng toàn thể quý vị đại biểu lời chào trân trọng và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí!

Với sự quan tâm đặc biệt đối với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 30/7/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 với mục tiêu: Phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, tạo cơ sở đến năm 2020 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp. Năm 2019, Bộ Chính trị đã sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26; đồng thời, ban hành Thông báo số 55, trong đó đề ra các nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26và tổ chức tổng kết vào năm 2023.

Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An đã đạt được những thành tựu khá toàn diện trên các mặt. Quy mô nền kinh tế hiện đứng thứ 12 cả nước, đóng góp 12,43% quy mô kinh tế Vùng và 1,85% cả nước. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, riêng năm 2022, đạt 9,05%; thu ngân sách năm 2022 thực hiện trên 20.000 tỷ đồng. Một số lĩnh vực từng bước định hình là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, như y tế, giáo dục và đào tạo, tài chính – ngân hàng v.v... Đời sống của nhân dân ở các vùng, miền từng bước được nâng lên rõ rệt; Khối đại đoàn kết toàn dân, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố. Những thành quả ấy có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển của tỉnh những năm tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Nghị quyết vẫn còn tồn tại, hạn chế, nhất là mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020 chưa đạt được. Chất lượng tăng trưởng kinh tế, sức cạnh tranh chưa cao; một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng còn đạt thấp so với mục tiêu v.v…

Kính thưa các đồng chí!

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, ngay từ đầu năm 2022 đến nay, Tỉnh ủy Nghệ An đã dành nhiều thời gian, công sức để triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng được ưu tiên hàng đầu.

Tỉnh Nghệ An rất phấn khởi khi việc tổng kết Nghị quyết được Ban Kinh tế Trung ương chủ trì với các bước thực hiện bài bản, công phu, huy động sự vào cuộc đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương với địa phương. Ở tỉnh Nghệ An, căn cứ hướng dẫn và đề cương của Ban Kinh tế Trung ương, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo công tác tổng kết Nghị quyết với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương theo tiến độ đề ra. Trên cơ sở kết quả tổng kết từ các cấp, các ngành trong tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức nhiều phiên thảo luận, xây dựng Báo cáo tổng kết của tỉnh.

Quá trình tổng kết Nghị quyết và xây dựng báo cáo đã bám sát nội dung, yêu cầu nhiệm vụ, trọng tâm là việc đánh giá thực trạng việc tổ chức triển khai thực hiện và kết quả đạt được qua gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 26. Dự báo tình hình, xác định thời cơ, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu; định vị tỉnh Nghệ An trong khu vực Bắc Trung Bộ cũng như cả nước. Trên cơ sở đó, xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề xuất ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng với tổng kết Nghị quyết, Tỉnh ủy đã tích cực phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức khảo sát thực tiễn; đặt hàng nghiên cứu chuyên sâu trên các lĩnh vực; tổ chức tọa đàm, hội thảo nhằm có thêm cơ sở khoa học cho việc đánh giá tình hình phát triển của tỉnh trong gần 10 năm qua và xác định quan điểm, định hướng phát triển những năm tới.

Tỉnh ủy Nghệ An và Ban Tổ chức rất vui mừng được đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết trực tiếp chỉ đạo và chủ trì Tọa đàm hôm nay. Chúng tôi cũng rất phấn khởi, xúc động đón nhận sự quan tâm, trăn trở, tâm huyết của các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học quê hương Nghệ An đối với việc tổng kết Nghị quyết cũng như các vấn đề liên quan đến sự phát triển của tỉnh hiện tại và tương lai.

Tọa đàm hôm nay sẽ giúp Ban Chỉ đạo Đề án và Tỉnh ủy Nghệ An nhìn nhận rõ hơn, cụ thể hơn về những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm trong 10 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị; đồng thời, sẽ giúp làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là bước rất quan trọng nhằm bổ sung, hoàn thiện Báo cáo tổng kết Nghị quyết bảo đảm tiến độ, chất lượng để trình Bộ Chính trị đúng yêu cầu theo kế hoạch đề ra.

Cuối cùng, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo Đề án; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Đề án; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học cùng toàn thể các đồng chí đã dành sự quan tâm sâu nặng đối với tỉnh Nghệ An - quê hương của Bác Hồ kính yêu.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Chúc Tọa đàm thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!