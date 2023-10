Chính xác

Đỉnh Pu Xai Lai Leng thuộc xã biên giới Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn), nằm sát biên giới với Lào, có độ cao hơn 2.700m so với mực nước biển. Đây là đỉnh núi cao nhất Nghệ An và cao nhất dãy Bắc Trường Sơn. Pu Xai Lai Leng được xem là điểm thử thách cho du khách ưa thích khám phá, mạo hiểm vì đường lên đỉnh núi còn rất hoang sơ. Trước đó, Sở Du lịch Nghệ An đã khảo sát nhằm đánh giá tiềm năng xây dựng loại hình du lịch mạo hiểm gắn với khai thác tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hóa của các cộng đồng dân tộc quanh khu vực này.