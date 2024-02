Trong ngày khai hội, có hàng chục nghìn người về đây thưởng ngoạn cảnh đẹp và lễ Phật, cầu may, mong cho năm mới thuận hòa, ấm no. Trời mưa nên muốn lên được chùa Đồng, du khách phải dìu nhau vì đường trơn trượt. Chị Ngọc Châu (Duy Tiên, Hà Nam) chia sẻ: “Tôi rất hào hứng khi lần đầu tới Yên Tử để cầu mong một năm sức khỏe, bình an cho gia đình. Lên đến đỉnh non thiêng, cảm giác tự hào trào dâng, cảnh đẹp chốn thiền lâm thực sự khiến tâm hồn thư thái”.