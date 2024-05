Trong suốt chuyến đi, đoàn được tham quan bảo tàng BYD, nơi trưng bày tất cả các bằng sáng chế và công nghệ nổi bật của thương hiệu bao gồm: kiểm tra khả năng an toàn của công nghệ pin Blade, nền tảng e-Platform 3.0, Công nghệ Cell To Body, Công nghệ DM-i (Dual-Mode intelligent)…

Cũng tại trụ sở chính của BYD, đoàn truyền thông Việt Nam được trải nghiệm thực tế những dòng xe tiêu biểu đại diện cho hành trình phát triển công nghệ xe điện của BYD.

Bên cạnh đó là cuộc gặp mặt, trao đổi với ông Liu Xueliang - Giám đốc BYD khu vực châu Á - Thái Bình Dương về tầm nhìn và chiến lược của BYD tại thị trường Việt Nam, sẵn sàng cho sự ra mắt của thương hiệu tại Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Ảnh: BYD

Là nhà sản xuất ô tiên phong trên thế giới sở hữu 3 công nghệ cốt lõi của xe điện: Pin, động cơ điện và hệ thống điều khiển điện tử, BYD được biết đến là một thương hiệu toàn cầu. BYD đã liên tục phát triển công nghệ pin Blade hàng đầu ngành, nền tảng e-Platform 3.0, công nghệ Cell To Body, công nghệ DM-i (Dual-Mode intelligent), góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe năng lượng mới NEV (New Energy Vehicle).

Với thông điệp “Sáng tạo công nghệ vì một cuộc sống tốt đẹp hơn” (Technological Innovations For A Better Life), những sáng tạo công nghệ của BYD luôn lấy con người làm trọng tâm phát triển. BYD tập trung vào các giải pháp năng lượng sạch, bao gồm giao thông đô thị điện và lưu trữ năng lượng tái tạo, thương hiệu hướng đến điện khí hóa phương tiện giao thông công cộng, giảm thải hiệu ứng nhà kính toàn cầu với mục tiêu "Làm mát Trái đất bằng 1°C” (Cool the earth by 1°C), truyền cảm hứng về một tương lai phát triển bền vững.

Theo đại diện thương hiệu, chuyến tham quan của đoàn truyền thông Việt Nam đến trụ sở BYD chính là cơ hội để BYD giới thiệu công nghệ cũng như thông điệp của thương hiệu. Với chuỗi hoạt động trải nghiệm tại trụ sở chính, BYD mong muốn xây dựng mối quan hệ gần gũi dựa trên tinh thần thấu hiểu và chia sẻ với các đơn vị truyền thông Việt Nam, từ đó tạo nên nền tảng tốt đẹp, hướng đến việc ra mắt thương hiệu tại thị trường Việt Nam trong tương lai.

Đến với trụ sở, đoàn truyền thông Việt Nam được chiêm ngưỡng những thành tựu cũng như được trải nghiệm các sản phẩm công nghệ hàng đầu được lưu trữ tại bảo tàng BYD. Nơi đây đang cất giữ hàng nghìn bằng sáng chế đi cùng lịch sử phát triển sáng tạo công nghệ cũng như hành trình BYD vươn mình trở thành một thương hiệu toàn cầu như ngày nay.

Ông Liu Xueliang - Giám đốc BYD khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: BYD

Đoàn truyền thông Việt Nam còn được chứng thực chất lượng đỉnh cao của công nghệ pin Blade với thử nghiệm đâm xuyên mà không gây cháy nổ. Bên cạnh đó là những mô hình công nghệ đề cao giá trị cốt lõi của BYD trong ngành công nghiệp xe năng lượng mới.

Chia sẻ tầm nhìn của BYD về thị trường ô tô tại Việt Nam, ông Liu Xueliang - Giám đốc BYD khu vực châu Á-Thái Bình Dương - cho biết, với dân số trẻ và năng động, chính sách môi trường tích cực cùng tư duy cởi mở, Việt Nam hội tụ đủ yếu tố để phát triển thị trường xe năng lượng mới. Tuy vẫn tồn tại một số thách thức nhất định, song BYD luôn đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam và sẵn sàng kế hoạch tiếp cận, hứa hẹn cung cấp những sản phẩm mang tính thẩm mỹ cao, có công nghệ pin an toàn, kinh tế và hiệu suất đáng kinh ngạc cho khách hàng Việt.

Bích Đào