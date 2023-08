Trên trang cá nhân, Đoàn Văn Hậu vừa đăng tải những tấm ảnh bên cạnh cô bạn gái xinh đẹp Doãn Hải My cùng dòng chú thích "Happy Anniversary" (Chúc mừng ngày kỷ niệm) của cả hai.

Ở phần comment, Hải My không ngần ngại đáp từ "I love you". Văn Hậu tiếp tục khiến fan thích thú với dòng comment "Love U too".

Ảnh: FBNV

Điều này làm dấy lên tin đồn cặp đôi sắp "góp gạo thổi cơm chung". Dù vậy, cả hai cho biết chưa có kế hoạch kết hôn, muốn ưu tiên cho công việc, sự nghiệp.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được coi là cặp đôi trai tài gái sắc. Hậu vệ quê Thái Bình đang là tuyển thủ quốc gia và thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội, trong khi top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 mới tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội.

Ảnh: FBNV

Kể từ khi công khai mối quan hệ hồi tháng 8/2022, cả hai thoải mái đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân, nhắc đến nửa kia trong các cuộc trò chuyện.

Cả hai quen nhau thông qua người thân trong gia đình. Vài tháng sau khi Hải My tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, họ bắt đầu hẹn hò. Cặp sao từng nhiều lần đi du lịch cùng bố mẹ hai bên.

Ảnh: FBNV

Doãn Hải My sinh năm 2001 ở Hà Nội, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Cô cao 1,67 m, số đo ba vòng 78-56-89 cm, giỏi tiếng Anh và có năng khiếu đàn piano, hát. Ngoài ra, cô làm mẫu thời trang và kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm.