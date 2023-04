Cảng thuỷ nội địa Đức Toàn (xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2016. Đây là nơi để phương tiện, tàu biển neo đậu, bốc dỡ hàng hóa (chủ yếu là cát xây dựng) và thực hiện các dịch vụ khác. Cảng này do ông Trần Văn Vĩnh, Giám đốc Công Ty TNHH Đức Toàn người đại diện theo pháp luật.

Do cát được múc lên quá đầy, sợ bị phạt quá tải trọng nên tài xế phải xả bớt tại đây

Cảng thuỷ nội địa Đức Toàn nằm giữa QL12A và sông Gianh nên rất thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa cả đường thủy lẫn bộ. Sau khi khai thác, cát được chở bằng tàu thủy về tập kết tại đây rồi vận chuyển bằng ô tô đến các công trình. Mỗi ngày có hàng trăm xe tải nặng vào đây để chở cát. Quá trình vận chuyển làm cát rơi vãi, bụi bay mù mịt, khiến người dân lưu thông qua đây không khỏi bất an.

Do số lượng xe vào ra khá lớn, khu vực bãi cát không đủ rộng để lưu lại, khiến tài xế phải điều khiển xe ra trước cổng rồi đỗ lại bên hành lang QL12A để phủ bạt. Một số xe do cát được múc lên quá đầy, sợ bị phạt quá tải trọng nên tài xế phải xả bớt tại đây. Khi dừng tại đây, nhiều xe do cát còn ướt nên nước chảy lênh láng, ngập ngụa.

Cát vương vãi thành một lớp dày, nước ngập ngụa trên đường

Vào thời điểm nắng nóng, do không được dọn dẹp kịp thời, mỗi khi có phương tiện xe cơ giới chạy qua, cát bụi lại bị cuốn lên mù trời. Người và phương tiện tham gia giao thông bị chìm khuất trong màn bụi trắng đục, tầm nhìn bị hạn chế, nguy cơ tai nạn giao thông luôn hiện hữu.

Mỗi khi có phương tiện xe cơ giới chạy qua, cát bụi lại bị cuốn lên mù trời

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Văn Vĩnh, Giám đốc Công Ty TNHH Đức Toàn, chủ đầu tư Cảng thủy nội địa Đức Toàn cho biết, cảng được xây dựng năm 2016, tổng diện tích gần 5ha, thời hạn thuê đất 50 năm. Ngoài hoạt động mua bán thạch cao, đá, cát xây dựng, Cảng thủy nội địa Đức Toàn còn làm dịch vụ bốc dỡ hàng hoá thuê cho khách.

Ông Vĩnh thừa nhận có tình trạng lái xe sau khi vào lấy hàng xong thì ra ngoài đường dừng lại để che bạt, khiến nước chảy xuống khu vực cổng. Tuy nhiên, ông cũng nói khi nhận được thông tin phản ánh thì đã tập trung xử lý.

Ông Vĩnh cũng khẳng định, trong chấp thuận chủ trương đầu tư có hạng mục máy phân loại hàng hóa, hiện mới lắp để chạy thí điểm. Nếu trong vòng 2 tuần mà khách hàng không đồng thuận thì sẽ tháo dời đi…

Người và phương tiện tham gia giao thông bị chìm khuất trong làn bụi trắng đục, nguy cơ tai nạn giao thông luôn hiện hữu

Ông Nguyễn Quyết Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Hóa thông tin, trên địa bàn có nhiều cơ quan doanh nghiệp, chủ yếu là sản xuất vật liệu xây dựng. Hàng năm, xã có tổ chức các hội nghị, ban hành các văn bản yêu cầu các đơn vị đảm bảo vệ sinh môi trường không ảnh hưởng đến người dân.

“Đối với thông tin Cảng thủy nội địa Đức Toàn gây ô nhiễm môi trường, chúng tôi sẽ nắm lại và yêu cầu doanh nghiệp khắc phục”, ông Chiến nói.

Một cán bộ cảnh sát giao thông phụ trách tuyến đường QL12 cho biết, xe vào cảng gồm nhiều phương tiện của nhiều doanh nghiệp, cá nhân nên lực lượng gặp khó trong việc phân biệt phương tiện của công ty nào để yêu cầu khắc phục.

Cũng theo vị cán bộ này, nhiệm vụ của lực lượng giao thông là xử lý những xe chở hàng rơi vãi, không che bạt, phóng nhanh, vượt ẩu, quá tải trọng… Đơn vị sẽ tập trung lực lượng để ghi nhận, nếu phát hiện xe vi phạm sẽ xử lý ngay.

Mỗi ngày có hàng trăm xe tải nặng vào vận chuyển hàng tại đây

Ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa khẳng định, sẽ cử lực lượng xuống kiểm tra để chấn chỉnh. Đồng thời đề nghị doanh nghiệp quét dọn vệ sinh, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn giao thông.

Cũng theo ông Dũng, chủ trương đầu tư Cảng thuỷ nội địa Đức Toàn do UBND tỉnh cấp. Việc lắp đặt thêm máy phân hoại hàng hóa nếu sai phạm thì sẽ yêu cầu tháo dỡ.