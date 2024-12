Hệ sinh thái các doanh nghiệp sản xuất Tập đoàn AMACCAO vững bước cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bài học từ quốc tế: Doanh nghiệp sản xuất là chìa khoá

Tại bất kỳ quốc gia nào, doanh nghiệp sản xuất luôn là trụ cột không thể thiếu, không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn đóng góp vào sức mạnh tự cường của đất nước.

Bài học thành công từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc cho thấy, sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp sản xuất là chìa khóa giúp các quốc gia này chuyển mình từ các nước đang phát triển trở thành cường quốc kinh tế, tạo nên những "gã khổng lồ" trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, công nghệ và thương mại quốc tế.

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình. Trong đó, doanh nghiệp sản xuất đóng vai trò là "xương sống" của nền kinh tế, là yếu tố quan trọng trong việc định hình tương lai của đất nước. Các doanh nghiệp không chỉ sản xuất ra các sản phẩm thiết yếu mà còn tạo ra việc làm cho hàng chục triệu lao động, góp phần ổn định xã hội, đóng góp ngân sách và gia tăng GDP.

Để xây dựng nên những thương hiệu Việt, cần một chiến lược phát triển dài hạn, trong đó sản xuất và công nghiệp cần được ưu tiên phát triển, nhằm xây dựng những thương hiệu mạnh có thể tỏa sáng trên thị trường toàn cầu.

Một trong những doanh nghiệp nêu cao tinh thần sản xuất tự cường, không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh là Tập đoàn AMACCAO. Với 30 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng, AMACCAO không chỉ vững vàng tại thị trường trong nước mà còn có những bước tiến mạnh mẽ ra quốc tế. Ngay từ đầu khi tham gia vào ngành sản xuất, doanh nghiệp này định hướng phát triển những ngành công nghệ cao, bền vững, thân thiện môi trường và đặc biệt đều là những ngành khó mà ít doanh nghiệp làm được nhằm tạo ra những sản phẩm thương hiệu Việt có sức cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu nước ngoài tại Việt Nam, đồng thời vươn tầm xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Chính tinh thần sáng tạo, kiên cường, không ngại khó ấy đã khiến tập đoàn AMACCAO được ví như “người trồng dưa trên đất sỏi”.

AMACCAO - “Cái tên nói lên chất lượng”

“Trong ngành xây dựng thì “mác cao” có nghĩa là chất lượng cao. Cứ nói thép mác cao, xi măng mác cao, bê tông mác cao… là mặc định chất lượng cao. Đã chất lượng cao (mác cao), lại còn “A” thì tức là “the best of the best”. Cái tên AMACCAO có ý nghĩa như vậy”, đại diện lãnh đạo AMACCAO chia sẻ.

Tìm hiểu về lịch sử phát triển của AMACCAO, không khó để lý giải vì sao tập đoàn này cùng loạt thương hiệu sản phẩm là cái tên được “chọn mặt gửi vàng”, xuất hiện trên khắp các công trình từ Bắc chí Nam.

Nhà máy Châu Âu Nam (AMACCAO) chuyên sản xuất các cấu kiện bê tông hiện đại và siêu bền như tấm vỏ hầm Segment cho tàu điện ngầm; các cấu kiện nhà ga lắp ghép, tà vẹt, dầm… phục vụ các dự án đường bộ và đường sắt tốc độ cao

Khởi nghiệp từ ngành thi công xây dựng năm 1995, sau đó trưởng thành và phát triển lớn mạnh nhờ sản xuất với hàng loạt các tên tuổi hàng đầu, AMACCAO cùng các thương hiệu nhanh chóng khẳng định vị thế trên thị trường, trở thành đối tác của nhiều chủ đầu tư, nhà thầu lớn trong nước và quốc tế. Các giải pháp công nghệ của doanh nghiệp ghi điểm bằng sự khác biệt, ưu việt, hiện đại hàng đầu nhằm tạo ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, làm hài lòng mọi khách hàng.

Với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, chất lượng, AMACCAO cùng các đơn vị thành viên sản xuất vật liệu xây dựng đã và đang góp sức dựng xây những công trình lớn trên khắp cả nước.

Các sản phẩm cống, cọc bê tông, cấu kiện bê tông thương hiệu AMACCAO, thiết bị điện VONTA, ống nhựa EUROPIPE, cửa chống cháy NOVODOOR… đều góp mặt tại những công trình trọng điểm của quốc gia, tạo dựng nên những công trình hạ tầng hiện đại, quan trọng, gắn liền với từng giai đoạn phát triển của đất nước như dự án sân bay quốc tế Long Thành, sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay Điện Biên, tuyến tàu điện ngầm Metro Nhổn Ga Hà Nội, tuyến cao tốc Bắc Nam…

Loạt tên tuổi hàng đầu lĩnh vực vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng

Hiện AMACCAO đang sở hữu hơn 20 nhà máy sản xuất công nghiệp hiện đại tiêu chuẩn châu Âu và quy mô lớn.

Nói về cống bê tông không thể không nhắc đến thương hiệu cống AMACCAO PIPE. Từng được biết đến với danh hiệu “Vua cống miền Bắc”, đến nay thương hiệu này đã mở rộng thêm 3 nhà máy từ Bắc - Trung - Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường toàn quốc.

Sản phẩm cấu kiện bê tông mác cao của AMACCAO xuất hiện tại hàng loạt công trình trọng điểm của đất nước như sân bay Long Thành, tàu điện ngầm Metro - Nhổn ga Hà Nội, cao tốc Bắc - Nam…

Công ty Châu Âu Nam chuyên sản xuất cọc và cấu kiện bê tông đúc sẵn AMACCAO với 5 nhà máy sẵn sàng cung ứng số lượng lớn các loại cấu kiện đa dạng cho các chủ đầu tư, tổng thầu. Châu Âu Nam cũng là đơn vị hiếm hoi tại Việt Nam có khả năng sản xuất và cung cấp tấm bê tông trang trí GRC cho công trình 5 sao, tấm vỏ hầm cho dự án tàu điện ngầm Metro Hà Nội… Nếu xét về doanh nghiệp thuần Việt, Châu Âu Nam là công ty tiên phong xuất khẩu thành công cọc bê tông ly tâm.

Trong dải sản phẩm ống nhựa, trước đây ống HDPE được coi là “đại sứ” để lan toả thương hiệu EUROPIPE khi góp mặt ở hầu hết công trình ngành cấp thoát nước và hàng loạt công trình của các chủ đầu tư lớn. Đến nay, ngoài HDPE, các sản phẩm ống PPR, uPVC và phụ kiện của EUROPIPE đã “len lỏi” đến từng công trình, từng nhà dân với hệ thống phân phối ngày càng rộng khắp. Hiện doanh nghiệp này đã xuất khẩu thành công sang thị trường Đông Nam Á và Hồng Kông (Trung Quốc) với chất lượng vượt trội, bảo hành lên tới 30 năm.

Tiên phong sản xuất các sản phẩm thiết bị điện, đèn LED, cột đèn, đèn chiếu sáng công trình đạt tiêu chuẩn châu Âu, thương hiệu VONTA của AMACCAO đã nhanh chóng ghi điểm nhờ chất lượng vượt trội, kiểu dáng thời trang, độ thẩm mỹ cao, an toàn khi sử dụng, tạo ra những trải nghiệm xứng đáng hơn cho người Việt với chi phí hợp lý.

Thiết bị ngành nhựa EUROPIPE và Thiết bị ngành điện VONTA là những đại diện tiêu biểu cho thương hiệu Việt mang tầm vóc chất lượng châu Âu

Một thương hiệu nổi bật khác là cửa chống cháy NOVODOOR. Nhờ việc đầu tư nhập khẩu dây chuyền sản xuất cửa tự động hóa 100% từ Nhật Bản, nhà máy NOVODOOR có tốc độ sản xuất vượt trội với 1.000m2 cửa/ngày đêm/mỗi chủng loại, giúp giảm giá thành sản phẩm. Đồng thời, việc tận dụng công nghệ, cơ sở vật chất, hệ thống nhân sự mang “bộ gen” của AMACCAO đã giúp NOVODOOR nhanh chóng ghi tên mình vào top đầu thương hiệu cửa chống cháy, góp mặt trong hàng loạt công trình lớn.

Bên cạnh đó, AMACCAO còn là đơn vị hàng đầu Việt Nam về chất lượng và sự tinh xảo trong lĩnh vực sản xuất van, vòi, phụ kiện bằng đồng, hợp kim nhôm, kẽm chất lượng cao theo tiêu chuẩn châu Âu, hiện đã xuất khẩu đến các thị trường khó tính như Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản…

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn đầu tư vào các nhà máy sản xuất khác như nhà máy gạch Rockwell, nhà máy bao bì nhựa Bona, nhà máy nhôm công nghiệp Aluzone, đồng thời đang nghiên cứu, phát triển thêm nhiều sản phẩm mới.

Bên cạnh lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, AMACCAO ghi tên mình vào lĩnh vực sản xuất đồ uống. Doanh nghiệp đã đầu tư hơn 400 tỷ đồng cho hệ thống dây chuyền sản xuất Gà Trống An Nam và nước tinh khiết AVIA 3A theo công nghệ Nhật Bản và Mỹ. Sản phẩm nước tinh khiết thương hiệu AVIA 3A đang xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính như Anh, Mỹ, Singapore và các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương…

AMACCAO vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc

Chia sẻ về tầm nhìn của AMACCAO, ông Nguyễn Văn Vinh - Tổng Giám đốc AMACCAO nói: “Chúng tôi có khát vọng lớn nhưng luôn bước những bước đi vững chắc và thực tế. Chúng tôi không nói những điều quá xa vời nhưng chúng tôi tin rằng “hữu xạ tự nhiên hương”, chỉ cần làm thật, làm tốt từng ngày, từng tháng, từng năm thì sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Và chúng tôi xác định, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, làm để trở thành công ty top đầu về ngành mình đã chọn.”

Cũng theo ông Vinh, trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các doanh nghiệp nội địa có vai trò quan trọng, tiên phong góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao tiềm lực, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước. Điều này cũng thúc đẩy AMACCAO tiếp tục hướng đến sản xuất các sản phẩm khác biệt, công nghệ cao để “xuất khẩu tại chỗ” nhằm thay thế hàng nhập khẩu và từng bước đưa sản phẩm Việt vươn ra thế giới, tạo nên dấu ấn đậm nét cho ngành sản xuất Việt trên bản đồ chuỗi giá trị toàn cầu, giữ lại và mang về những đồng đô la cho đất nước hình chữ S. Không chỉ tạo giá trị kinh tế, AMACCAO còn là doanh nghiệp tiên phong phát triển theo mô hình kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn, đảm bảo sự phát triển bền vững.

AMACCAO lựa chọn sản xuất các sản phẩm khác biệt, công nghệ cao để “xuất khẩu tại chỗ” nhằm thay thế hàng nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra quốc tế nhằm giữ lại và mang về những đồng đô la cho đất nước

“Giọt mồ hôi, sự nỗ lực thầm lặng của người AMACCAO đã lăn xuống khắp mọi nẻo đường, các công trường, phân xưởng để có AMACCAO ngày hôm nay, tự tin sánh vai với những thương hiệu sản xuất lớn của đất nước và thế giới, cùng đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam. Con đường phía trước còn nhiều thử thách nhưng cũng mang tới những cơ hội lớn cho một doanh nghiệp đã có 30 năm phát triển, luôn mang trong mình khát vọng cống hiến và thành công”, đại diện AMACCAO nói thêm.

Thông tin chi tiết liên hệ: Website: https://amaccao.vn/ Hotline: 097 150 2288 hoặc (024) 66 505 581 Địa chỉ: Tòa nhà Vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Ngọc Minh