Lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp khi triển khai hạ tầng Cloud

Chương trình CMC Cloud Talk số thứ 6 có sự tham gia của ông Lâm Duy Diễn - chuyên gia điện toán đám mây tại CMC Telecom cùng ông Bùi Văn Khoẻ, CEO NOS ERP Consulting, người có hơn 20 năm kinh nghiệm triển khai nền tảng quản lý và xây dựng hệ thống CNTT cho các doanh nghiệp lớn ở nhiều lĩnh vực. Hai diễn giả đã chia sẻ cách thức tạo lập nền tảng công nghệ ổn định, tối ưu vận hành, chi phí và bảo vệ dữ liệu cho các doanh nghiệp Professional Services (dịch vụ chuyên nghiệp) từ kinh nghiệm vận hành CMC Cloud của NOS.

CEO NOS tham gia CCloud Talk do CMC Telecom tổ chức

Thành lập năm 2017, NOS là công ty tư vấn và triển khai phần mềm ERP (hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) hàng đầu cho doanh nghiệp SMEs tại Việt Nam. Với lượng khách hàng ngày càng lớn, yêu cầu của khách hàng ngày càng cao về tốc độ triển khai, bảo mật và khả năng mở rộng, NOS cần một môi trường số mạnh mẽ, tính sẵn sàng cao và có khả năng co giãn tài nguyên linh hoạt hơn. Sau khi nghiên cứu các đơn vị đã sử dụng dịch vụ và đánh giá kỹ lưỡng các nhà cung cấp, NOS đã lựa chọn giải pháp điện toán đám mây “Make in Vietnam” CMC Cloud của CMC Telecom để triển khai cho hạ tầng mới của mình.

Theo chia sẻ của ông Khỏe, trước đây NOS khi sử dụng Cloud thường gặp phải vấn đề giới hạn băng thông cũng như phát sinh nhiều chi phí. Sau khi kết nối với CMC và đưa hệ thống công nghệ của khách hàng lên CMC Cloud, NOS đã tiết kiệm chi phí đến 25% so với sử dụng Cloud quốc tế trước đó. Đội ngũ vận hành hệ thống NOS đánh giá cao khả năng mở rộng linh hoạt trên máy chủ ảo CMC Cloud, cho phép tăng cường tài nguyên khi có nhu cầu, giảm tài nguyên ở giai đoạn thấp điểm. Bên cạnh đó, ở phiên bản mới nâng cấp, CMC Cloud được áp dụng theo phương thức tính phí "Pay as you go” theo ngày thay vì theo tháng như các nhà cung cấp khác trên thị trường nên đã giúp NOS tối ưu được tối đa chi phí vận hành.

“Cloud trong nước có nhiều ưu điểm, lợi thế riêng như tốc độ truy cập nhanh hơn do sử dụng lưu lượng trong nước. CMC Telecom có thể hỗ trợ mở rộng băng thông cho doanh nghiệp từ 500MB đến 10GB; khi “traffic out data” (lấy dữ liệu ra khỏi Cloud) doanh nghiệp sẽ phải trả thêm tiền khi dùng các Cloud quốc tế nhưng với CMC Cloud là không mất phí. Bên cạnh đó, việc xử lý sự cố đối với Cloud quốc tế cũng phải mua các gói (cơ bản/nâng cao) tuỳ khách hàng lựa chọn để được hỗ trợ 5/7 hay 24/7. Đối với CMC Cloud, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí và ngay tức thì thông qua các công cụ chat OTT và hotline”, ông Lâm Duy Diễn - chuyên gia điện toán đám mây tại CMC Telecom chia sẻ.

Đại diện CMC Telecom cũng cho biết, CMC Cloud có khả năng linh hoạt tăng giảm tài nguyên khi có lượng truy cập “khủng" vào software. Dịch vụ Auto Scaling sẽ tự động tăng hoặc giảm số lượng máy chủ được phân phối cho ứng dụng vào tất cả thời điểm theo nhu cầu sử dụng. 5 phút/lần, hệ thống sẽ tự động kiểm tra, đưa ra cảnh báo định kỳ, đảm bảo không bị quá tải. Kết hợp với dịch vụ Elastic Load Balancer, dữ liệu sẽ được cân bằng tải giữa các máy chủ ảo hiệu quả, giảm chi phí phát sinh cho các Server trong thời gian không có nhu cầu sử dụng.

“Là nhà cung cấp dịch vụ ERP, NOS bắt buộc phải lựa chọn môi trường số hiện đại và tính sẵn sàng cao. Các lập trình viên cần hạ tầng Cloud có cấu hình mạnh mẽ để phục vụ các hoạt động lập trình, chạy thử phần mềm trên các hệ điều hành, lưu trữ các công cụ lập trình. Bên cạnh đó, các máy chủ ảo còn giúp khởi chạy, vận hành, lưu trữ dữ liệu chứa trong các phần mềm của khách hàng. CMC Cloud phiên bản mới có nhiều nâng cấp về cấu hình máy chủ ảo, tính năng linh hoạt, giải pháp lưu trữ thông minh dựa trên hạ tầng đường truyền mạnh mẽ và Data Center tiêu chuẩn Tier III quốc tế đã đáp ứng yêu cầu này của NOS”, CEO NOS chia sẻ thêm về lý do lựa chọn CMC Cloud.

Những cải tiến của CMC Cloud thế hệ mới

CMC Cloud xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại

Ở phiên bản mới này, CMC Cloud sử dụng kiến trúc Cloud Native với công nghệ ảo hoá KVM, SDS (Software Defined Storage), SDN (Software Defined Network). Trong đó, Chip Intel Sapphire Rapids hiện đại, hiệu năng mạnh mẽ nhất trên thị trường; năng lực lưu trữ không giới hạn với ổ đĩa HDD, tối ưu tốc độ đọc ghi với 100% ổ đĩa All Flash, băng thông mạng hỗ trợ lên đến 40Gbps, đều thuộc phân khúc cao nhất thị trường, đáp ứng mọi nhu cầu và đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định lên tới 99,99%.

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng, vận hành phần mềm, người dùng truy cập, tổng hợp dữ liệu trên từng máy chủ ảo (được gán cho các nhiệm vụ riêng như lập trình, thử nghiệm trên đa hệ điều hành…) phải mất nhiều thời gian khi phải truy cập từng ổ lưu trữ. Với CMC Cloud, doanh nghiệp chỉ cần truy cập vào một CMC Cloud Elastic Volume là có thể kết nối trực tiếp đến 20 VM với tính năng Multi Attach. Điều này giúp người dùng giảm thiểu thời gian “chết” khi sử dụng phần mềm, nâng cao khả năng vận hành của hệ thống.

Chương trình CMC Cloud Talk do CMX Telecom tổ chức là một chuỗi các tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp thực tế của các doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ điện toán đám mây cho hành trình chuyển đổi số. Từ những trao đổi và chia sẻ của bên cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp chuyển đổi số, các doanh nghiệp có thể học hỏi và rút kinh nghiệm cho quá trình chuyển đổi số của mình.

Thúy Ngà