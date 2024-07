Trong tháng 6, Toyota Wigo có màn bứt tốc về mặt doanh số khá ngoạn mục khi bàn giao 299 xe đến khách hàng, tăng 49,5% so với tháng 5 (200 xe) và tăng 5,7% so với tháng 5/2023 (283 xe). Lũy kế hai quý đầu năm 2024, Toyota đã bán được 1.286 chiếc Wigo.

Trong tháng 6, Hyundai Grand i10 rớt xuống vị trí thứ 2 trong phân khúc hạng A khi chỉ bán được 132 chiếc, giảm 58,6% so với tháng trước (319 xe) và giảm tới 81,5% so với cùng kỳ năm 2023 (712 xe).

3. KIA New Morning: 77 xe

KIA New Morning dù có doanh số tăng nhẹ trong tháng 6 nhưng không có quá nhiều bứt phá khi chỉ bán được 77 xe, tăng 4% so với tháng 5 (74 xe) và giảm tới 48,7% so với cùng kỳ năm 2023 (150 xe). Sau 6 tháng, tổng doanh số KIA New Morning đạt 397 xe, giảm 54,5% so với cùng kỳ năm 2023 (873 xe).

KIA chỉ bán được 77 chiếc New Morning trong tháng 6/2024. Ảnh: KIA

KIA New Morning bán tại thị trường Việt Nam với 5 phiên bản (MT, AT, Premium, X-Line và GT-Line), giá lần lượt 349-424 triệu đồng. Đây cũng là mức giá hấp dẫn và có tính cạnh tranh trong phân khúc nhưng doanh số của New Morning lại không được như kỳ vọng.

Về khả năng vận hành, KIA New Morning được trang bị động cơ xăng 1.2L, công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 122Nm, kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp đi kèm hệ dẫn động cầu trước.