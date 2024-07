Dưới đây là những mẫu xe mới, giá dưới 400 triệu đã ra mắt thực tế và đang được bán ở Việt Nam:

Wuling Mini EV - Giá niêm yết từ 239-282 triệu đồng

Với giá niêm yết dao động từ 239-282 triệu đồng, Wuling Mini EV là mẫu xe điện có giá niêm yết rẻ nhất Việt Nam.

Mẫu xe điện cỡ nhỏ đến từ Trung Quốc được lắp ráp tại Việt Nam, ra mắt thị trường trong nước vào hồi tháng 6/2023 với 2 phiên bản LV1 và LV2. Trong đó, mỗi phiên bản có hai tuỳ chọn dung lượng pin gồm pin 9,6 kWh và 13,4 kWh. Theo đó, hai phiên bản có phạm vi hoạt động lần lượt 120km và 170km.

Xe trang bị một mô tơ điện đặt ở trục sau, công suất 26,82 mã lực và mô-men xoắn cực đại 85Nm.

Wuling Mini EV. Ảnh: TMT Motor

Về mặt tổng thể thiết kế, đây là mẫu xe mini với chiều dài chưa đến 3m, chỉ có hai cửa nhưng được bố trí 4 ghế ngồi bên trong. Wuling Mini EV nhắm đến những khách hàng cần một mẫu ô tô nhỏ gọn để di chuyển trong nội thành, che nắng che mưa.

Tham khảo thị trường khu vực TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, giá xe Wuling Mini EV thực tế đang được các đại lý giảm khoảng 20 triệu đồng đối với phiên bản LV1 và giảm từ 10-15 triệu đối với phiên bản LV2, tuỳ vào cấu hình pin. Nhờ đó, mức giá thực tế của mẫu xe này hiện thấp hơn giá niêm yết được đưa ra, chỉ từ 224 triệu đồng.

Toyota Wigo E - Giá niêm yết 360 triệu đồng

Toyota Wigo thuộc phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, ra mắt thị trường Việt Nam với hai phiên bản E và G, giá dao động từ 360-405 triệu đồng. Phiên bản Wigo E có mức giá bán chỉ 360 triệu đồng, là một trong số những mẫu xe xăng rẻ nhất Việt Nam.

Toyota Wigo. Ảnh: Toyota Việt Nam

Tổng thể thiết kế của Toyota Wigo E khá góc cạnh và cứng cáp. Đây là phiên bản tiêu chuẩn nên các trang bị tiện nghi tương đối nghèo nàn, lạc hậu. Tuy nhiên, không gian nội thất trong xe có thiết kế thực dụng, tối ưu diện tích khá tốt nên ngồi 4 người thoải mái.

Về khả năng vận hành, Toyota Wigo E được trang bị động cơ xăng 1.2L, sản sinh công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Sức mạnh này chỉ nằm ở mức tương đối, đáp ứng vừa đủ khả năng vận hành, đi lại trong thành phố khi chở đủ tải.

Với mức giá chỉ 360 triệu đồng, Toyota Wigo E là mẫu xe phù hợp cho những khách hàng thích chạy xe số sàn, mua xe lần đầu hoặc dành cho khách hàng kinh doanh dịch vụ.

New Hyundai Grand i10 1.2 MT - Giá niêm yết 360 triệu đồng

Hyundai Grand i10 là mẫu xe quá quen thuộc với người dùng Việt Nam từ nhiều năm nay. Tháng 4/2024 vừa qua, Hyundai Thành Công ra mắt phiên bản nâng cấp New Hyundai Grand i10 mới với 3 phiên bản (MT, AT tiêu chuẩn và AT), trong đó, phiên bản MT có giá rẻ nhất, chỉ 360 triệu đồng.

Hiện tại, phiên bản Grand i10 1.2 MT đang được các đại lý giảm giá 10 triệu đồng, trừ vào giá niêm yết chính thức.

Hyundai Grand i10. Ảnh: Hyundai Thành Công

Về tổng thể thiết kế, Hyundai Grand i10 1.2 MT khá trau chuốt và hiện đại. Dù vậy, mẫu xe này cũng chỉ có những trang bị cơ bản nhất với đèn halogen, mâm thép, nội thất ghế nỉ, điều hoà cơ,...

New Hyundai Grand i10 sử dụng động cơ xăng dung tích 1.2L, công suất chỉ 82 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114Nm. Phiên bản MT sử dụng hộp số sàn 5 cấp và dẫn động cầu trước. Với thông số này, Grand i10 1.2 MT cũng chỉ đáp ứng vừa đủ khả năng vận hành, chở đủ tải khi đi phố, đường trường.

Tương tự Toyota Wigo E, mẫu xe New Hyundai Grand i10 1.2 MT cũng sẽ phù hợp với những khách hàng thích một mẫu xe sử dụng hộp số sàn và để kinh doanh dịch vụ.

KIA Soluto MT - Giá niêm yết 386 triệu đồng

KIA Soluto là mẫu xe sedan hạng B có giá rẻ nhất thị trường Việt Nam hiện nay. Soluto có 4 phiên bản (MT MT Deluxe, AT Deluxe và AT Luxury), giá dao động từ 386-449 triệu đồng. Phiên bản Soluto MT có giá rẻ nhất, chỉ 386 triệu đồng.

KIA Soluto phiên bản MT. Ảnh: KIA Gò Vấp

So với các đối thủ khác trong phân khúc, KIA Soluto có thiết kế không quá hiện đại và tương đối nhỏ gọn. Phiên bản Soluto MT bị cắt nhiều trang bị ngoại thất, chỉ được trang bị đèn sương mù halogen, mâm thép và phanh sau dạng tang trống. Nội thất của xe cũng tương đối nghèo nàn, chỉ có đầu CD, chìa khoá cơ, điều hoà cơ,... bù lại toàn bộ ghế được bọc da.

Về khả năng vận hành, Soluto MT được trang bị động cơ xăng 1.4L, công suất 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 132Nm, đi kèm với hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Thông số này cũng chỉ đáp ứng vừa đủ khả năng di chuyển trong phố và đường trường, không quá mạnh để thốc ga hay vượt xe.

Ngoài phù hợp với những khách hàng mua xe lần đầu, cần một chiếc xe có không gian rộng rãi, chở được nhiều hành lý so với các mẫu xe đô thị cỡ nhỏ thì KIA Soluto MT cũng rất thích hợp với khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ.

KIA New Morning Premium - Giá niêm yết 399 triệu đồng

KIA New Morning thuộc phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, cạnh tranh với Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo tại Việt Nam. Mẫu xe này được THACO phân phối tổng cộng 5 phiên bản (MT, AT, Premium, X-Line và GT-Line), giá lần lượt 349-424 triệu đồng. Trong đó, phiên bản New Morning Premium có mức giá 399 triệu đồng, khá hấp dẫn trong tầm giá.

KIA New Morning phiên bản Premium. Ảnh: KIA Q2

Về ngoại hình tổng thể, mẫu xe này có thiết kế trẻ trung và có tương đối nhiều trang bị nổi trội như đèn tự động, đèn LED ban ngày, mâm hợp kim,... Nội thất xe cũng được trang bị màn hình giải trí 8 inch, điều hoà tự động và khởi động nút bấm,...

Trong số những mẫu xe mới dưới 400 triệu, KIA New Morning Premium là một trong số ít những xe trang bị hộp số tự động 4 cấp. "Trái tim" của xe đến từ khối động cơ xăng 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 122Nm.

New Morning Premium là mẫu xe phù hợp với những khách hàng mua xe lần đầu, nhắm đến những mẫu xe có vẻ ngoài hiện đại, nhiều trang bị tiện nghi và đặc biệt là sử dụng hộp số tự động, dễ điều khiển hơn so với hộp số sàn.

Bạn có nhận định thế nào về các mẫu xe trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Tin bài cộng tác gửi về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!