Khó vượt qua doanh số những năm trước

Theo dữ liệu từ công ty truyền thông Comscore, mặc dù phòng vé Mỹ đã đạt 4,46 tỷ USD tiền bán vé tính đến ngày 30/6, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng vẫn thua xa năm 2019, mốc chuẩn của thời điểm trước đại dịch Covid-19.

Doanh thu bán vé giảm 21% so với 4 năm trước, nhưng đó không phải là điều duy nhất giảm. Từ tháng 1 đến ngày 30/6/2019, có 57 bộ phim được phát hành tại 2.000 rạp trở lên. Cùng kỳ năm 2023, chỉ có 45 phim ra mắt.

Các chuyên gia trong ngành nói với CNBC, khán giả càng có nhiều cơ hội đến rạp chiếu phim càng tốt. Tất nhiên, chất lượng là một yếu tố quan trọng.

Đến nay, phòng vé đã chứng kiến một số phim bom tấn không đạt được kỳ vọng thu hút khán giả và thúc đẩy doanh thu nội địa. Đó là các phim Shazam! Fury of the Gods và The Flash của Warner Bros, Ant-Man and the Wasp: Quantumania và Elemental của Disney.

Trong khi đó, Super Mario Bros của Universal, Guardians of the Galaxy: Vol. 3 của Disney và Spider-Man: Across the Spider-Verse của Sony đã cố gắng thu hút sự chú ý của khán giả, bên cạnh hàng loạt tựa phim kinh dị bao gồm Scream VI của Paramount và M3gan của Universal.

Một cảnh trong phim hoạt hình 'Spider-Man: Across the Spider-Verse'. Ảnh: Sony

Shawn Robbins, nhà phân tích trưởng của BoxOffice.com, cho hay: “Khán giả xem phim sẽ kén chọn hơn khi bỏ tiền mua vé, đặc biệt là giai đoạn hiện nay nền kinh tế Mỹ èo uột và tình trạng chậm tăng lương tiếp tục là một vấn đề với hầu hết người dân bình thường”.

Bắt đầu từ thứ Sáu đầu tiên của tháng Năm và kéo dài cho đến cuối tuần Ngày Lao động (4/9), mùa phim hè thường chiếm 40% tổng doanh thu bán vé xem phim trong năm.

Tính đến ngày 2/7, doanh thu phòng vé mùa hè đã đạt 1,88 tỷ USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của Comscore.

Vào mùa hè năm 2022, doanh thu phòng vé tăng vọt nhờ Top Gun: Maverick của Paramount và Skydance có Tom Cruise thủ vai chính.

Từ ngày phát hành 27/5 đến ngày 2/7/2022, bộ phim thu về 555,4 triệu USD, trở thành siêu phẩm có doanh thu cao nhất thời gian đó tại phòng vé, theo Comscore. Để so sánh, bộ phim có doanh thu cao nhất trong mùa hè này cho đến nay là Guardians of the Galaxy: Vol. 3 được phát hành vào ngày 5/5 và đạt doanh thu $354,9 triệu USD cho đến ngày 2/7.

Các nhân vật chính trong phim 'Guardians of the Galaxy: Vol. 3'. Ảnh: Marvel

Paul Dergarabedian, nhà phân tích truyền thông cấp cao tại Comscore, cho biết: “Số lượng người xem trong mùa hè đang phải vật lộn để vượt qua con số của năm ngoái.

Ông Dergarabedian lưu ý rằng năm 2022 cũng chiếu Doctor Strange in the Multiverse of Madness và Jurassic World: Dominion của Universal.

Chờ phim ăn khách

'Mission: Impossible 7' của Tom Cruise sẽ ra rạp toàn cầu từ ngày 12/7, nhưng được chiếu sớm ở Việt Nam ngày 8/7 với tên gọi 'Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo (phần 1)'. Phim được kỳ vọng sẽ 'cứu' phòng vé mùa hè.

Cho đến nay, vẫn chưa có bộ phim ăn khách nào tại phòng vé. Mặc dù phần phim Guardians thứ ba và phần tiếp theo của phim hoạt hình Spider-Man của Sony đã thành công tốt đẹp, nhưng vẫn còn phải xem liệu những bộ phim khác được phát hành gần đây như Indiana Jones and the Dial of Destiny của Disney; Ruby Gillman, Teenage Kraken của Universal hay Transformers: Rise of the Beasts có bổ sung đáng kể vào doanh thu phòng vé nội địa hay không?

'Indiana Jones and the Dial of Destiny' (đang chiếu rạp Việt Nam với tựa đề 'Indiana Jones và vòng quay định mệnh'). Ảnh: IMDB

Ngày 12/7, Mission: Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi) 7 ra rạp. Phần phim được đánh giá cao nhất trong cả loạt cùng thương hiệu Tom Cruise đang được kỳ vọng sẽ tạo đà tăng mạnh cho doanh thu phòng vé mùa hè cũng như nửa cuối năm.

Sony chuẩn bị đưa nhân vật phản diện Người Nhện Kraven “Thợ săn” lên màn ảnh rộng vào tháng 10; Universal có The Exorcist: Believer và Trolls Band Together; Warner Bros. có Dune: Part Two, Wonka và Aquaman and the Lost Kingdom. Disney chuẩn bị phát hành The Marvels và Wish, còn Lionsgate có The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes.

Theo nhiều chuyên gia, nửa sau của năm 2023 sẽ chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ doanh thu phòng vé (tốt hơn nhiều so với năm ngoái).

Tổng doanh thu phòng vé năm 2023 ước đạt gần 10 tỷ USD, giảm 12% so với năm 2019.

Clip hậu trường thót tim của Tom Cruise trên nóc tàu trong 'Nhiệm vụ bất khả thi 7':

Linh Nhi (Theo CNBC)