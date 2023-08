Số liệu thống kê tổng quan về tình hình phát triển ngành TT&TT trong tháng 7 vừa được Văn phòng Bộ chia sẻ tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ TT&TT diễn ra chiều ngày 8/8.

Họp báo thường kỳ tháng 8/2023 của Bộ TT&TT vừa được tổ chức chiều ngày 8/8, dưới sự chủ trì của lãnh đạo Văn phòng Bộ và Trung tâm thông tin. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Tháng 7/2023, ngành TT&TT nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 8.327 tỷ đồng, nâng tổng số nộp ngân sách của toàn ngành trong 7 tháng đầu năm ước đạt 55.446 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 4.900 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng 6/2023 và tăng trên 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng bưu gửi ước đạt 198 triệu bưu gửi, tăng xấp xỉ 1% so với tháng trước đó và tăng trên 15% so với tháng 7/2022.

Tổng doanh thu công nghiệp CNTT trong 7 tháng đầu năm 2023 ước đạt trên 1,71 triệu tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. (Ảnh minh họa)

Bộ TT&TT cũng cho hay, tổng doanh thu công nghiệp CNTT trong 7 tháng đầu năm 2023 ước đạt trên 1,71 triệu tỷ đồng, tương đương 72,9 tỷ USD, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chủ yếu, theo lý giải của Bộ TT&TT, là do sự sụt giảm mạnh của doanh thu xuất khẩu phần cứng, điện tử vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu công nghiệp CNTT, với mức sụt giảm mạnh nhất trong các tháng 3, 4, 5, tương ứng là 22,8%; 22,4% và 16,3%.

Đáng chú ý, ở lĩnh vực kinh tế số, tỷ trọng kinh tế số trong GDP quý 2 năm nay ước tính đạt 15,26%.

Về xã hội số, tính đến giữa năm nay, Việt Nam có hơn 328 triệu lượt tải mới ứng dụng trên thiết bị di động, tăng 11,65% so với tháng trước và tăng 5,42% so với cùng kỳ năm 2022. Việt Nam vươn lên thứ 8 trong bảng xếp hạng các quốc gia có lượt tải ứng dụng di động cao nhất thế giới.

Bảy ứng dụng duy trì số lượng tài khoản đang hoạt động trên 10 triệu là Zalo, Zing Mp3, VNeID, Báo mới, Ví Momo, MB Bank và My Viettel. Trong đó, VNeID ghi nhận sự gia tăng số lượng tài khoản đang hoạt động cao nhất tháng 6/2023 với 9 triệu tài khoản; Zalo là ứng dụng có số lượng tài khoản đang hoạt động cao nhất với gần 75 triệu tài khoản.

Chia sẻ tại họp báo chiều ngày 8/8, Bộ TT&TT nêu rõ 7 nhiệm vụ trọng tâm được tập trung trong tháng 8, trong đó có việc triển khai công tác Lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016; hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét phê duyệt đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số.

Hoàn thiện phương án dự thảo sửa đổi Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Hoàn thiện nền tảng đào tạo kỹ năng số chất lượng, thực chất cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Cùng với đó, Bộ TT&TT còn tập trung hoàn thiện nền tảng hỗ trợ điều tra số; đẩy mạnh hoạt động rà soát, phát hiện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng; tổ chức Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất.