Ngày 31/8, TAND tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hùng Cường (41 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Long An) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 12/2022, Nguyễn Hùng Cường đến khu vực xã Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) để mua bán dừa và qua lại cửa khẩu Thường Phước sang Campuchia để đánh bạc. Do thường xuyên thua bạc dẫn đến nợ nần, Cường đã nảy sinh ý định giết người, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khoảng 7h ngày 26/12/2022, Cường chuẩn bị sẵn 1 cây sắt để vào ba lô màu đen, rồi liên lạc thuê ông V.V.L (hành nghề xe ôm) chở Cường đi từ chợ Thường Phước 1 đến TP Châu Đốc, tỉnh An Giang với giá 500.000 đồng.

Nguyễn Hùng Cường tại phiên toà xét xử. Ảnh: CTV

Trên đường đi, Cường kêu ông L. thay đổi địa điểm, chở đến khu vực Kênh 8 (xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) là nơi Cường từng mua bán dừa để mượn tiền. Tin lời, ông L. đã chở Cường đi theo lộ trình được chỉ dẫn.

Khi đến khu vườn của một hộ dân thuộc ấp Long Hưng, xã Ô Long Vĩ, Cường kêu ông L. điều khiển xe đến cuối vườn mít, cách bờ Kênh 8 khoảng 100m thì cả hai dừng lại ngồi uống nước. Tại đây, Cường đã cầm cây sắt đánh liên tiếp 2 cái vào sau gáy của ông L. khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Lục soát người ông L., Cường lấy ví da bên trong có 34.000 đồng, 1 điện thoại di động, 1 chiếc nhẫn vàng 24K (trọng lượng 1 chỉ) rồi kéo xác nạn nhân đến khu vực mương nước trong vườn.

Sau đó, Cường lấy xe máy BKS 66G1- 364.41 của ông L. bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường bỏ trốn, đối tượng đã ném bỏ thanh sắt, nón bảo hiểm và bóp da chiếm đoạt của ông L. xuống sông khu vực gần chợ Tri Tôn (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) rồi tiếp tục di chuyển đến Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An làm căn cước công dân.

Ngày 28/12/2022, Cường quay về TP Châu Đốc thuê phòng trọ. Để tránh bị phát hiện, Cường mua chai sơn xịt thay đổi màu sơn xe từ đỏ sang đen, đồng thời thay cả biển số xe khác vào.

Khoảng 13h30 ngày 31/12/2022, người dân phát hiện thi thể ông L. nên nhanh chóng trình báo công an. Tới ngày 5/1/2023, Cường bị bắt giữ. Ngày 9/1, đối tượng bị khởi tố, tạm giam để điều tra.