Ngày 3/7, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Văn Tâm (33 tuổi, ngụ tại Trà Vinh) về tội “Giết người”.

Theo truy tố, năm 2012, Tâm từ quê lên TP.HCM, sau đó kết hôn với chị H. Quá trình chung sống, cả hai xảy ra nhiều mâu thuẫn nên đến năm 2018 Tâm bỏ về quê Trà Vinh. Đến ngày 13/4/2019, anh ta quay lại TP.HCM, thuê nhà sống cùng mẹ là bà Lâm Thị Kh. tại xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh.

Ngày 16/4/2019, Tâm bất ngờ dùng thanh sắt, tự đâm vào mắt mình và được bà Kh. đưa đi cấp cứu.

Đêm hôm sau, thấy Tâm không ngủ mà cứ đi ra đi vào, bà Kh. kêu con trai đi ngủ nhưng Tâm không nghe.

Bị cáo Vũ Văn Tâm

Một lúc sau, thấy Tâm lên giường nằm, bà Kh. lại gần để kiểm tra thì bất ngờ Tâm vùng dậy, lấy con dao để dưới gầm giường, chém vào cổ và người của mẹ mình nhiều nhát cho đến khi bà Kh. nằm bất động dưới nền nhà mới dừng tay.

Thấy mẹ chết, Tâm lấy con dao trên tự cắt vào cổ của mình để tự tử nhưng không chết, anh ta quay qua lấy con dao khác đi đến nhà hàng xóm ở kế bên, mục đích gặp ai thì chém người đó. May mắn, người hàng xóm phát hiện thấy bất thường nên vội đóng cửa lại.

Tâm tiếp tục đi ra đường thì gặp một người đang đi bộ nên vác dao đuổi theo. Phát hiện sự việc, anh C. dừng xe cản lại thì bị Tâm lao vào chém. Anh C. tránh được nhát dao rồi lao vào vật lộn với Tâm và được sự hỗ trợ của người dân quanh đó nên nhanh chóng khống chế được kẻ thủ ác, giao cho công an.

Tại CQĐT và phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Tâm khai, anh ta đã sử dụng ma túy từ nhiều năm trước, bị cáo đã nhiều lần tự cai nghiện nhưng vẫn tái nghiện. Trước ngày sát hại mẹ, anh ta đã sử dụng ma túy và việc sát hại mẹ rồi tự tử là để giải thoát cho cả hai mẹ con.

Theo giám định pháp y kết luận Tâm có dấu hiệu loạn thần và rối loạn hành vi do sử dụng ma tuý, thuốc nhóm chất kích thích, có ảo giác chi phối. Trước, trong và sau khi gây án, Tâm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tâm được áp dụng biện pháp điều trị bệnh bắt buộc đến ngày 26/1/2022 thì bị bắt giam.

Xét thấy, hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tính mạng của người khác. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn, hoàn cảnh bệnh tật nên tòa đã tuyên phạt bị cáo mức án chung thân.