Độc - Đẳng - Lạ: 3 yếu tố kiến tạo dinh thự hàng hiệu The Coral Cavalli

Phiên bản hàng hiệu đắt giá từ phần cứng đến phần mềm

Trên thế giới, bên cạnh bất động sản (BĐS) hàng hiệu được quản lý bởi các thương hiệu khách sạn, cuộc chạy đua BĐS hàng hiệu giờ đây có thêm sự góp mặt của nhiều nhãn hàng xa xỉ lớn nhằm đem đến các trải nghiệm độc đáo, khác biệt và xứng tầm với phong cách sống của tầng lớp thượng lưu.

Nắm bắt xu thế này, ngay sau khi mở màn bộ sưu tập “phiên bản nâng cấp đặc biệt” The Coral Special Editions với tuyệt tác số 1 - dinh thự nghệ thuật The Coral Artistry, KDI Holdings (chủ đầu tư của dự án Gran Meliá Nha Trang) tiếp tục trình làng tuyệt tác số 2 mang tên The Coral Cavalli, hợp tác với nội thất Roberto Cavalli Home Interior - thương hiệu mang dấu ấn của “thiên tài thời trang nước Ý” Roberto Cavalli.

Bên trong phòng khách dinh thự The Coral Cavalli. Ảnh phối cảnh: KDI Holdings

Theo bà Trần Thu Hiền, đại diện chủ đầu tư dự án Gran Meliá Nha Trang, trong sự kiện ra mắt dinh thự “The Coral Cavalli - Vượt đỉnh siêu sang” vừa diễn ra vào ngày 16/10, Gran Meliá Nha Trang chọn tiến bước xa hơn khi kiến tạo một dinh thự hàng hiệu đúng nghĩa từ trong ra ngoài, đáp ứng cả ở phần cứng và phần mềm. Là sự kết hợp giữa thương hiệu nghỉ dưỡng biển siêu sang Gran Meliá Hotels & Resorts và nội thất Cavalli, The Coral Cavalli được đánh giá là phiên bản vượt trội trong phân khúc BĐS hàng hiệu tại Việt Nam.

3 giá trị khác biệt của The Coral Cavalli

Đại diện KDI Holdings cho biết, sự hiếm có khó tìm của The Coral Cavalli nằm ở số lượng hữu hạn khi chỉ có 2 căn. The Coral Cavalli cũng trở nên đáng sở hữu bởi giá trị lên tới triệu đô từ bộ sưu tập nội thất thiết kế cao cấp của Roberto Cavalli. Được đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm tuyển chọn tỉ mỉ, không gian bên trong dinh thự The Coral Cavalli sẽ tái hiện khung cảnh đế chế Caesar phồn thịnh bậc nhất lịch sử La Mã thông qua bộ sưu tập mới nhất mang tên The Wild Collection, gồm đa dạng sản phẩm như sofa, tủ, giường, bàn, ghế và các đồ vật trang trí tinh xảo khác.

Không gian nội thất tinh xảo, duy mỹ với các điểm nhấn cá tính được tạo nên bởi đội ngũ thiết kế của Roberto Cavalli Home Interior. Ảnh phối cảnh: KDI Holdings

Bà Trần Thu Hiền thông tin thêm, xét về mặt đẳng cấp, The Coral Cavalli thừa kế các tiện ích khủng của quần thể tư dinh tỷ phú Gran Meliá Nha Trang như hồ lagoon khoáng nóng rộng 4.000m2, spa hang đá tự nhiên, nhà hàng Michelin Hispania Nha Trang phong cách Địa Trung Hải.

Bên cạnh đó, dinh thự còn sở hữu thiết kế xây dựng theo phong cách sống chuẩn mực của giới siêu giàu, bao gồm phòng quản gia, vườn thượng uyển và khu vực cho phép chủ nhân tự tay thiết kế thành phòng sưu tập, home theater, phòng cigar hoặc phòng làm việc. Đây cũng là điểm khác biệt có thể biến The Coral Cavalli trở thành hình thái chuẩn mực của phong cách sống Luxury Second Home - cho phép chủ nhân duy trì phong cách sống siêu sang ở mọi nơi mà họ đặt chân đến.

The Coral Cavalli được bao quanh bởi những rặng san hô di sản. Ảnh phối cảnh: KDI Holdings

Nằm tại vị trí “kim cương” trên vùng đảo san hô riêng tư tách biệt, kền bên rặng san hô di sản cùng tầm view 270 độ bao trọn quang cảnh hoàng hôn nơi vịnh biển Nha Trang, The Coral Cavalli còn là dinh thự bề thế bậc nhất của “đảo tỷ phú” Gran Meliá Nha Trang khi diện tích lên đến 900m2 cùng ban công rộng 40m2 - đủ để chủ nhân sở hữu một không gian riêng ngắm nhìn cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ như dang tay “ôm trọn biển Đông”.

Kiến trúc bề thế ôm trọn 60m mặt biển Đông, ban công 40m2 cùng tầm view 270 độ hướng về khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Ảnh phối cảnh: KDI Holdings

“Sự xuất hiện của The Coral Cavalli không chỉ đặt một nấc thang mới “vượt đỉnh siêu sang” trên hành trình chinh phục thị trường BĐS xa xỉ khó tính của KDI Holdings mà còn là tuyên ngôn hiện sinh tôn vinh những chủ nhân đầy cá tính, bản lĩnh, tiên phong, dám bứt phá để thu về những “trái ngọt” là kết quả của những tầng sắc sáng tạo trong cuộc đời”, đại diện KDI Holdings cho biết.



Doãn Phong