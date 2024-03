Có đường biên giới dài gần 30km, Lâm Thuỷ là xã xa nhất của huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình nằm giáp nước bạn Lào với hơn 90% dân số là người dân tộc Bru - Vân Kiều.

Do địa bàn biên giới, các bản không chỉ ở cách xa nhau, có những bản phải đi bộ cả ngày đường mới đến nên việc kết nối thông tin gặp rất nhiều khó khăn.

Già làng Hoàng Tuông ở bản Xà Khía chia sẻ, trước đây, nếu bà con trong bản có mâu thuẫn, bất hoà hoặc có những chuyện không vui, già Tuông là người phải tổ chức các cuộc họp để hoà giải, khuyên nhủ những người lầm đường lạc lối, ít khi nhờ đến lực lượng chức năng hỗ trợ giải quyết vì trụ sở Công an ở xa, phần nữa già làng và nhiều người dân không biết liên lạc với ai và bằng cách nào.

Từ thực tế đó, khi về địa bàn, Công an xã Lâm Thuỷ đã xây dựng mô hình “Kết nối thông tin an ninh trật tự vùng biên”. Cụ thể là các số điện thoại của Trực ban Công an huyện Lệ Thủy, số điện thoại di động Chủ tịch UBND xã Lâm Thủy, Trưởng Công an xã Lâm Thủy được lực lượng Công an xã đến tận nhà để cung cấp cho người dân.

Với các số điện thoại được dán lên tường nhà, khi cần có thể gọi, già làng Hoàng Tuông và bà con cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. “Các đồng chí công an đi tuần tra thường xuyên, không kể ngày đêm nên dân bản rất yên tâm, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đều ổn định”, già làng Hoàng Tuông nói.

Lực lượng Công an chính quy về xã nhận được sự quý trọng của người dân.

Khi được điều về đảm nhiệm các chức danh Công an xã Lâm Thuỷ, cũng như các đồng đội, Trung tá Nguyễn Văn Vũ đã trăn trở nhiều vấn đề, giải pháp để bảo đảm an ninh trật tự vùng biên giới có hiệu quả.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Vũ, các bản ở Lâm Thuỷ nằm cách xa nhau, điều kiện giao thông đi lại rất khó khăn nên việc nắm bắt thông tin và sự chung tay ủng hộ của bà con dân bản để kịp thời giải quyết các vụ việc là một thách thức. Đã có nhiều giải pháp được anh và các đồng đội nghiên cứu, trong đó có đề xuất kết nối thông tin liên lạc vùng biên giữa Công an xã và người dân.

Ngay khi cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo Công an huyện Lệ Thủy đồng ý chủ trương cho Công an xã in ấn các tờ rơi có các đường dây thông tin liên lạc, Công an xã Lâm Thủy đã khẩn trương triển khai, tạo điều kiện cho bà con nhanh chóng cung cấp thông tin khi có những vụ việc xảy ra. Đó là nguồn thông tin gần nhất, nhanh nhất để lực lượng Công an có mặt kịp thời giải quyết các vấn đề an ninh trật tự.

Nhờ bám nắm địa bàn ngay từ những ngày đầu, đặc biệt là biết dựa vào uy tín của những già làng, trưởng bản nên việc khó đã thành dễ. Hai năm qua, từ khi mô hình “Kết nối thông tin an ninh trật tự vùng biên” được Công an xã Lâm Thủy triển khai, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội thay đổi tốt lên từng ngày.

“Chỉ cần để lại số điện thoại, bà con có thông tin hay cần việc gì là gọi Công an ngay. Nhìn thấy bảng hiệu đó, bà con yên tâm hơn. Những đối tượng xấu vào nhà nhìn thấy thông tin liên lạc với lực lượng chức năng là đã bỏ đi rồi. Mô hình này đã được bà con đánh giá cao, Đảng ủy, UBND xã ghi nhận”, Trung tá Võ Doãn Linh, Trưởng Công an xã Lâm Thủy chia sẻ.

Bằng sự nỗ lực trong nghiệp vụ, sự chân thành, tận tuỵ vì nhân dân phục vụ, từ khi lực lượng Công an chính quy về xã đã nhận được sự quý trọng của người dân, sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền địa phương. Bà con người Bru -Vân Kiều ở xã Lâm Thủy xem những chiến sĩ Công an xã như những người con của bản. Với những mô hình bảo vệ an ninh trật tự đơn giản nhưng hiệu quả, cùng với cách tuyên truyền gần gũi, các chiến sĩ Công an xã Lâm Thủy không chỉ khiến người dân cảm thấy dễ gần mà còn giúp cho chính quyền yên tâm trong việc giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới.

Hải Sâm