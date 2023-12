{"article":{"id":"2224667","title":"Mẹ của Dương trong 'Chúng ta của 8 năm sau' ngoài đời quyến rũ, sang chảnh","description":"Vào vai một người phụ nữ hiền lành tảo tần trong 'Chúng ta của 8 năm sau' nhưng ngoài đời Thúy Hà cực kỳ sang chảnh, hiện đại.","contentObject":"<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UVTK.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p><strong>Thúy Hà và NSND Trung Anh trong 'Chúng ta của 8 năm sau'</strong></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/406922877-10224238159888367-2422163325477304470-n-379.jpg?width=768&s=nb4aPoZatkCLQUl5U-N5_Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/406922877-10224238159888367-2422163325477304470-n-379.jpg?width=1024&s=GWTHCHzOjbvSLNwkeVkCLA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/406922877-10224238159888367-2422163325477304470-n-379.jpg?width=0&s=gfnf1v8_FintnAShF9gcqg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/406922877-10224238159888367-2422163325477304470-n-379.jpg?width=768&s=nb4aPoZatkCLQUl5U-N5_Q\" alt=\"406922877 10224238159888367 2422163325477304470 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/406922877-10224238159888367-2422163325477304470-n-379.jpg?width=260&s=nwYC-vYznLHFvHnC5ZE5Ew\"></picture>

<figcaption>Trong '<a href=\"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-tag4426244223881719162.html\">Chúng ta của 8 năm sau</a>', diễn viên Thúy Hà vào vai mẹ của Dương do Hoàng Hà đóng. Nhân vật bà Hòa có vẻ đẹp truyền thống, hiền lành và dịu dàng, cuốn hút.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/1aaaaaaaaaaaaaaa-380.jpg?width=768&s=9I4fKKPx0QuZhUDHPXhycA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/1aaaaaaaaaaaaaaa-380.jpg?width=1024&s=g1fK4xwWoYot0koT7NN-sA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/1aaaaaaaaaaaaaaa-380.jpg?width=0&s=JK7Of0VU2nnkK3YjLrpBnQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/1aaaaaaaaaaaaaaa-380.jpg?width=768&s=9I4fKKPx0QuZhUDHPXhycA\" alt=\"1aaaaaaaaaaaaaaa.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/1aaaaaaaaaaaaaaa-380.jpg?width=260&s=xuwRBs0ImnvT-87MWW34bw\"></picture>

<figcaption>Trong phim, Thúy Hà tái ngộ NSND Trung Anh sau 4 năm. Năm 2019, Thúy Hà vào vai cô Hạnh bán hoa trong 'Về nhà đi con'. Cô Hạnh được ông Sơn (NSND Trung Anh) cảm mến vì có vẻ ngoài giống người vợ đã khuất.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/me-cua-duong-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-ngoai-doi-quyen-ru-sang-chanh-381.gif?width=768&s=EQ-vGaaY2GV6Uzwdp0t-9A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/me-cua-duong-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-ngoai-doi-quyen-ru-sang-chanh-381.gif?width=1024&s=miG_uDPTMzNY0SNL8QNqvQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/me-cua-duong-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-ngoai-doi-quyen-ru-sang-chanh-381.gif?width=0&s=dPAJDrVZV3WgrRbyIsiEAA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/me-cua-duong-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-ngoai-doi-quyen-ru-sang-chanh-381.gif?width=768&s=EQ-vGaaY2GV6Uzwdp0t-9A\" alt=\"undefined\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/me-cua-duong-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-ngoai-doi-quyen-ru-sang-chanh-381.gif?width=260&s=DyTi22c-6DJIah7tkRmveg\"></picture>

<figcaption> Còn ở 'Chúng ta của 8 năm sau', Thúy Hà vào vai bà Hòa, người phụ nữ bị ông Quảng ruồng bỏ, bắt phá thai. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/4maxresdefault-382.jpg?width=768&s=-WDLxVkbwEvEZhC2Amw6Dg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/4maxresdefault-382.jpg?width=1024&s=d4G6nrqvyQnZATlaeD30yw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/4maxresdefault-382.jpg?width=0&s=-65a6jn2LXKX0WH3-gvLIQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/4maxresdefault-382.jpg?width=768&s=-WDLxVkbwEvEZhC2Amw6Dg\" alt=\"4maxresdefault.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/4maxresdefault-382.jpg?width=260&s=ZPhqm43J1IFnGy6u5fRI7w\"></picture>

<figcaption>Thêm một bộ phim <a href=\"https://vietnamnet.vn/thuy-ha-tag1986632279049245249.html\">Thúy Hà </a>vào vai người phụ nữ tảo tần và không được mặc đẹp như ngoài đời. 'Chúng ta của 8 năm sau' là bộ phim thứ 5 chị góp mặt trong 5 năm gần đây. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/untitled-1-383.jpg?width=768&s=f3hZ7E7jvxpTYKJNazfhPw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/untitled-1-383.jpg?width=1024&s=VMrF93rmkkaP1sD1yyXFNA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/untitled-1-383.jpg?width=0&s=72iWG8QM9yyh-Q_fj4nISQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/untitled-1-383.jpg?width=768&s=f3hZ7E7jvxpTYKJNazfhPw\" alt=\"untitled 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/untitled-1-383.jpg?width=260&s=tZ88lP3yh_F4NORD1Gx78A\"></picture>

<figcaption>Thúy Hà chia sẻ ảnh hậu trường với diễn viên nhí đóng Dương hồi nhỏ trong phim 'Chúng ta của 8 năm sau'. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/395094095-2066454293691446-2357893632343288625-n-384.jpg?width=768&s=RFr1njwothlg2Wx_W7Jt9g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/395094095-2066454293691446-2357893632343288625-n-384.jpg?width=1024&s=jdq6abr-cFXZ6JMG9E0vUA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/395094095-2066454293691446-2357893632343288625-n-384.jpg?width=0&s=7z3x82-IvN09EasTpKAReQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/395094095-2066454293691446-2357893632343288625-n-384.jpg?width=768&s=RFr1njwothlg2Wx_W7Jt9g\" alt=\"395094095 2066454293691446 2357893632343288625 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/395094095-2066454293691446-2357893632343288625-n-384.jpg?width=260&s=7crmqc0ATFc-D83R03-VKQ\"></picture>

<figcaption>Trái với trên phim, ngoài đời Thúy Hà là một phụ nữ trung niên quyến rũ, sang chảnh, sở hữu vẻ ngoài hiện đại.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/383372626-2049407845396091-7753170824929653794-n-385.jpg?width=768&s=tKoCtEV8ocBol1ZbSE7-Qw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/383372626-2049407845396091-7753170824929653794-n-385.jpg?width=1024&s=K3urJ8rBofUetxu7hHEuiA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/383372626-2049407845396091-7753170824929653794-n-385.jpg?width=0&s=UJAvaZdCUbuE1PzrRFNi3Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/383372626-2049407845396091-7753170824929653794-n-385.jpg?width=768&s=tKoCtEV8ocBol1ZbSE7-Qw\" alt=\"383372626 2049407845396091 7753170824929653794 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/383372626-2049407845396091-7753170824929653794-n-385.jpg?width=260&s=dulVFcczE5CsBNBQDjM5Vw\"></picture>

<figcaption>Nhiều người bất ngờ khi nữ diễn viên sinh năm 1978 ở ngoài đời có phong cách và gu thời trang \"không liên quan\" với các nhân vật cô đảm nhiệm trên màn ảnh.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/394526562-2064864433850432-6237330568693081672-n-386.jpg?width=768&s=BLOx8-0_K77D-hhsvfeOEQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/394526562-2064864433850432-6237330568693081672-n-386.jpg?width=1024&s=EEFLVk-m1zXrzHBb3ld7EA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/394526562-2064864433850432-6237330568693081672-n-386.jpg?width=0&s=XILvfVfsvPE3klek2XK7Jg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/394526562-2064864433850432-6237330568693081672-n-386.jpg?width=768&s=BLOx8-0_K77D-hhsvfeOEQ\" alt=\"394526562 2064864433850432 6237330568693081672 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/394526562-2064864433850432-6237330568693081672-n-386.jpg?width=260&s=KnzaJMBguy4b5stD-wYLzg\"></picture>

<figcaption>Nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh vì tập trung cho chuyện riêng, Thúy Hà bất ngờ trở lại màn ảnh với nhân vật Thuận - một vai nhỏ trong phim 'Những cô gái trong thành phố' (2018), sau đó là 'Về nhà đi con' (2019), 'Sinh tử' (2020), 'Ngày mai bình yên' (2021) và 'Chúng ta của 8 năm sau' (2023).</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/380716424-2046306229039586-6695556192397123348-n-387.jpg?width=768&s=ht8LXojKFutuxldOqQnu-A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/380716424-2046306229039586-6695556192397123348-n-387.jpg?width=1024&s=aZS2E2TKH6mZY4oxb8po7g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/380716424-2046306229039586-6695556192397123348-n-387.jpg?width=0&s=ornXSA_4hLmnHfrMmyMKjw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/380716424-2046306229039586-6695556192397123348-n-387.jpg?width=768&s=ht8LXojKFutuxldOqQnu-A\" alt=\"380716424 2046306229039586 6695556192397123348 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/380716424-2046306229039586-6695556192397123348-n-387.jpg?width=260&s=9jlCLMVWBuiu26wnTm3XfQ\"></picture>

<figcaption>Sau khi trở lại màn ảnh và gặt hái thành công với phim 'Về nhà đi con', Thúy Hà chăm chút nhiều hơn về hình ảnh và được nhận xét ngày càng trẻ đẹp cuốn hút.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/399982210-2073804176289791-1996830035546064915-n-388.jpg?width=768&s=bMnZ0CPQQflj71o8w5jAKA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/399982210-2073804176289791-1996830035546064915-n-388.jpg?width=1024&s=UDIKwvxTfQQSpNck8m6diw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/399982210-2073804176289791-1996830035546064915-n-388.jpg?width=0&s=GykkLpjRheEhnkqcL0GZPw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/399982210-2073804176289791-1996830035546064915-n-388.jpg?width=768&s=bMnZ0CPQQflj71o8w5jAKA\" alt=\"399982210 2073804176289791 1996830035546064915 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/399982210-2073804176289791-1996830035546064915-n-388.jpg?width=260&s=ozaDlk-7oMIzPp4f6nd1WQ\"></picture>

<figcaption>Khác với tạo hình các nhân vật Thúy Hà đảm nhiệm trên phim, ngoài đời cô là một doanh nhân hiện đại, gợi cảm. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/387733432-2056679278002281-8264499426849638657-n-389.jpg?width=768&s=pdOMt5ZMEIWAC_n15BN7SA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/387733432-2056679278002281-8264499426849638657-n-389.jpg?width=1024&s=R2DASRI_vgmXnn1pmQ_3NQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/387733432-2056679278002281-8264499426849638657-n-389.jpg?width=0&s=KDCZ8OWZaeQ8v4gIu7u8gw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/387733432-2056679278002281-8264499426849638657-n-389.jpg?width=768&s=pdOMt5ZMEIWAC_n15BN7SA\" alt=\"387733432 2056679278002281 8264499426849638657 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/387733432-2056679278002281-8264499426849638657-n-389.jpg?width=260&s=LcdiBkLQXT1ExLSVRzRyaw\"></picture>

<figcaption>Ở tuổi 45, Thúy Hà vẫn duy trì được vóc dáng gọn gàng. Nhan sắc của nữ diễn viên gần như không thay đổi so với khi đóng phim 'Bến không chồng' 23 năm trước. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/375543021-2035372420132967-5087500768414946005-n-390.jpg?width=768&s=up6iWQyfHwOaoAba-jaLXw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/375543021-2035372420132967-5087500768414946005-n-390.jpg?width=1024&s=6Sba2bRm__PJfysX9WDUMQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/375543021-2035372420132967-5087500768414946005-n-390.jpg?width=0&s=9JCnGCevBbEBVSs50zs-9A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/375543021-2035372420132967-5087500768414946005-n-390.jpg?width=768&s=up6iWQyfHwOaoAba-jaLXw\" alt=\"375543021 2035372420132967 5087500768414946005 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/375543021-2035372420132967-5087500768414946005-n-390.jpg?width=260&s=rMUwnLP1LWVkN2w8TzsjAg\"></picture>

<figcaption>Thúy Hà vẫn giữ được nét đẹp truyền thống và không có dấu hiệu can thiệp của dao kéo. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/363385187-2010776969259179-4718421882966349386-n-391.jpg?width=768&s=h6YCMJdpimDIGmNjHWIvtw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/363385187-2010776969259179-4718421882966349386-n-391.jpg?width=1024&s=3vaiBZe-x55LeXLjSfH5GQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/363385187-2010776969259179-4718421882966349386-n-391.jpg?width=0&s=NnRkdxM2EczYx30BjEsxOQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/363385187-2010776969259179-4718421882966349386-n-391.jpg?width=768&s=h6YCMJdpimDIGmNjHWIvtw\" alt=\"363385187 2010776969259179 4718421882966349386 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/363385187-2010776969259179-4718421882966349386-n-391.jpg?width=260&s=ahXEBiuUbP8GacwAI1-4LA\"></picture>

<figcaption>Tuổi 45, nữ diển viên vẫn trẻ trung rạng rỡ trong những bộ đầm nữ tính. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/239863657-1502535336750014-2871732364429788505-n-392.jpg?width=768&s=eKfD5UuCCmla-xLoTphL3A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/239863657-1502535336750014-2871732364429788505-n-392.jpg?width=1024&s=FLullqqgDUdilkcJevemBg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/239863657-1502535336750014-2871732364429788505-n-392.jpg?width=0&s=IMP0wNUBTMLFLXxTIyKu3A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/239863657-1502535336750014-2871732364429788505-n-392.jpg?width=768&s=eKfD5UuCCmla-xLoTphL3A\" alt=\"239863657 1502535336750014 2871732364429788505 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/239863657-1502535336750014-2871732364429788505-n-392.jpg?width=260&s=gM8ZvA_TH5a8i7-B1_AVIw\"></picture>

<figcaption>Cuối năm 2019, sau khi phim 'Về nhà đi con' phát sóng, Thúy Hà công khai thông tin mình đã ly hôn và không chia sẻ bất cứ thông tin về đời tư từ đó đến nay. </figcaption>

</figure>

<p><strong>Quỳnh An</strong></p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702024767044\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2222510\"><a href=\"/hoang-ha-chung-ta-cua-8-nam-sau-toi-chi-co-1-nguoi-yeu-cu-2222510.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/hoang-ha-chung-ta-cua-8-nam-sau-toi-chi-co-1-nguoi-yeu-cu-388.jpg?width=0&s=8lGk_zyqnrmQ8hyCindF7g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/hoang-ha-chung-ta-cua-8-nam-sau-toi-chi-co-1-nguoi-yeu-cu-388.jpg?width=260&s=xgr8XBgmnAo8IcuAz-iQqQ\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/hoang-ha-chung-ta-cua-8-nam-sau-toi-chi-co-1-nguoi-yeu-cu-2222510.html\">Hoàng Hà 'Chúng ta của 8 năm sau': Tôi chỉ có 1 người yêu cũ</a><span class=\"summary__content-desc\">Diễn viên Hoàng Hà tự nhận mình là người kỹ tính và mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cô nói mình không yêu nhiều và thuộc tuýp người rất gìn giữ chuyện cá nhân.</span></div>

Anh trở lại đóng 'Lật mặt' 7 của Lý Hải sau 12 năm vắng bóng vì muốn dành trọn tình yêu cho nghệ thuật.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truong-minh-cuong-tung-suyt-chet-vi-tram-cam-tro-lai-dong-lat-mat-cua-ly-hai-2224822.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/avatar98-114.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T09:08:32","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224809","title":"Nghệ sĩ Trung Dân: Tôi thích nhạc rap","description":"Tham gia một bộ phim truyền hình về đời sống âm nhạc underground, nghệ sĩ Trung Dân nói thích rap cùng cách người trẻ Việt biến văn hóa phương Tây thành của mình.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-si-trung-dan-toi-thich-nhac-rap-2224809.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nghe-si-trung-dan-toi-thich-nhac-rap-1492.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T00:02:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224683","title":"Trường Thịnh may mắn khi được đóng 'phi công trẻ lái máy bay' với Lê Phương","description":"Trong phim 'Bí mật của luật sư', diễn viên Nguyễn Quốc Trường Thịnh vào vai 'phi công trẻ lái máy bay' có nhiều cảnh nóng, tình cảm với diễn viên Lê Phương.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truong-thinh-may-man-khi-duoc-dong-phi-cong-tre-lai-may-bay-voi-le-phuong-2224683.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/truong-thinh-may-man-khi-duoc-dong-phi-cong-tre-lai-may-bay-voi-le-phuong-925.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T17:44:57","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224468","title":"Lê Giang đóng phim Tết đối thủ của Trấn Thành sau 2 phim thu 902 tỷ","description":"Sau màn kết hợp thành công với Trấn Thành trong 2 phim 'Bố già' và 'Nhà bà Nữ', Lê Giang đóng chính 'Gặp lại chị bầu' trực tiếp đối đầu với 'Mai' của Trấn Thành dịp Tết Nguyên Đán.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/le-giang-dong-phim-tet-doi-thu-cua-tran-thanh-sau-2-phim-thu-902-ty-2224468.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/le-giang-dong-phim-tet-doi-thu-cua-tran-thanh-sau-2-phim-thu-902-ty-499.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T12:08:30","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224450","title":"Hai người tình màn ảnh của diễn viên Hồng Diễm được phong tặng NSƯT","description":"Ngọc Quỳnh và Thiện Tùng cùng là diễn viên của Nhà hát Kịch HN và đều từng đóng cặp với Hồng Diễm trong các phim truyền hình hot trên VTV.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-nguoi-tinh-man-anh-cua-dien-vien-hong-diem-duoc-phong-tang-nsut-2224450.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hai-nguoi-tinh-man-anh-cua-dien-vien-hong-diem-duoc-phong-tang-nsut-479.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:58:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224416","title":"'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 22: Kỳ tơ tưởng người đàn ông giàu có","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 22, sau khi được mời đi ăn, tặng quà đắt tiền, Kỳ luôn nghĩ tới người đàn ông giàu có mới gặp.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-22-ky-to-tuong-nguoi-dan-ong-giau-co-2224416.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-22-ky-to-tuong-nguoi-dan-ong-giau-co-180.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T08:32:47","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223880","title":"Chuyện chưa kể về đạo diễn làm phim triệu view, được Thành Lộc khen","description":"Neko Lê - đạo diễn loạt phim chiếu mạng ăn khách như \"Thạch Sanh Lý Thanh\", \"Tâm sắc Tấm\"... thừa nhận vào nghề 10 năm vẫn không ai biết, chỉ mới có tiếng 3 tháng nay.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dao-dien-neko-le-10-nam-lam-toan-phim-trieu-view-thanh-loc-khen-van-vo-danh-2223880.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/chuyen-chua-ke-ve-dao-dien-lam-phim-trieu-view-duoc-thanh-loc-khen-738.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:41:30","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224013","title":"Nam diễn viên Việt được đề cử tại Giải thưởng Truyền hình châu Á 2023 là ai?","description":"Nguyễn Quốc Trường Thịnh bày tỏ hạnh phúc khi được lọt vào danh sách đề cử giải thưởng Asia Television Awards - Giải thưởng Truyền hình châu Á 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-dien-vien-viet-duoc-de-cu-tai-giai-thuong-truyen-hinh-chau-a-2023-la-ai-2224013.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/nam-dien-vien-viet-duoc-de-cu-tai-giai-thuong-truyen-hinh-chau-a-2023-la-ai-719.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223254","title":"Mạnh Trường chịu sức ép lớn từ tân binh phim VTV kém 13 tuổi","description":"Mạnh Trường tiếp tục đảm nhiệm vai Lâm đã ghi dấu ấn mạnh mẽ của diễn viên Quốc Anh trong phần 1 của 'Chúng ta của 8 năm sau'.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/manh-truong-chiu-suc-ep-lon-tu-tan-binh-kem-13-tuoi-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-2223254.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/manh-truong-chiu-suc-ep-lon-tu-tan-binh-phim-vtv-kem-13-tuoi-966.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T11:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223944","title":"'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 21: Vợ Bình được người đàn ông giàu có quan tâm","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 21, Kỳ - vợ Bình được một người đàn ông giàu có mến mộ quan tâm khiến tâm trạng cô rất vui vẻ.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-21-vo-binh-duoc-nguoi-dan-ong-giau-co-quan-tam-2223944.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-21-vo-binh-duoc-nguoi-dan-ong-giau-co-quan-tam-165.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T08:20:47","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223682","title":"Lan Phương kể hậu trường rợn tóc gáy của vai diễn kinh dị nhất sự nghiệp","description":"Diễn viên Lan Phương bật mí hậu trường đáng sợ khi quay phim kinh dị ‘Tết ở làng Địa Ngục’ và ‘Kẻ ăn hồn’ sắp ra rạp.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lan-phuong-ke-hau-truong-ron-toc-gay-cua-vai-dien-kinh-di-nhat-su-nghiep-2223682.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/lan-phuong-ke-hau-truong-ron-toc-gay-cua-vai-dien-kinh-di-nhat-su-nghiep-955.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:14:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223510","title":"Khán giả xin đạo diễn 'Chúng ta của 8 năm sau' dừng thay toàn bộ 4 diễn viên","description":"Diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên trẻ khiến người xem không muốn 'Chúng ta của 8 năm sau' đổi toàn bộ dàn cast cũ.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khan-gia-xin-dao-dien-dung-thay-toan-bo-4-dien-vien-chung-ta-cua-8-nam-sau-2223510.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/untitled-1-707.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T14:28:17","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223525","title":"'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 20: Mẹ chồng Nguyệt đi cấp cứu","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 20, sau khi đi thăm viện dưỡng lão của con dâu, bà Hạnh (Ngân Quỳnh) hoang mang tâm lý nên bị ngã cầu thang.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-20-me-chong-nguyet-nga-cau-thang-di-cap-cuu-2223525.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-20-me-chong-nguyet-di-cap-cuu-309.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T09:39:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223508","title":"'Chúng ta của 8 năm sau' tập 15: Dương nhận Chủ tịch Quảng là bố để cứu Lâm","description":"Trong 'Chúng ta của 8 năm sau' tập 15, để cứu gia đình bạn trai, Dương đành xuống nước đến đàm phán với ông Quảng.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-15-duong-nhan-chu-tich-quang-la-bo-de-cuu-lam-2223508.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-15-duong-nhan-chu-tich-quang-la-bo-de-cuu-lam-179.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T07:51:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223032","title":"Nhân vật lăng nhăng trơ trẽn trong 'Chúng ta của 8 năm sau' bị phản ứng","description":"Tùng thừa nhận yêu cô giáo Nguyệt thật lòng nhưng tranh thủ mọi cơ hội để vui vẻ với gái lạ trong 'Chúng ta của 8 năm sau' khiến khán giả bức xúc.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-vat-lang-nhang-tro-tren-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-bi-phan-ung-2223032.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nhan-vat-lang-nhang-tro-tren-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-bi-phan-ung-286.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:14:36","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223013","title":"'Chúng ta của 8 năm sau' tập 14: Ông Quảng dùng tiền thỏa thuận với Lâm về Dương","description":"'Chúng ta của 8 năm sau' tập 14, mọi chuyện tồi tệ bắt đầu ập đến với Dương khi cô biết được chị Tâm chính là bậc thầy lửa đảo. Trong khi đó Lâm phải gặp ông Quảng để thỏa thuận cứu gia đình đang có nguy cơ ra đường.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-14-ong-quang-dung-tien-thoa-thuan-voi-lam-ve-duong-2223013.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-14-ong-quang-dung-tien-thoa-thuan-voi-lam-ve-duong-105.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T07:56:06","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222969","title":"Chúng ta phải hạnh phúc tập 19: Bình quyết định bỏ việc vì bị mồi chài","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 19, bị khách nam và chính đồng nghiệp mồi chài, Bình quyết định bỏ công việc môi giới bất động sản.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-19-binh-quyet-dinh-bo-viec-vi-bi-moi-chai-2222969.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-19-binh-quyet-dinh-bo-viec-vi-bi-moi-chai-1858.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T06:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222565","title":"Godzilla bắt tay Kong trong bom tấn hành động được chờ đợi nhất 2024","description":"Bom tấn hành động được chờ đợi nhất năm 2024 'Godzilla đại chiến Kong: Đế chế mới' đã chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong sự phấn khích của người hâm mộ.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/godzilla-bat-tay-kong-trong-bom-tan-godzilla-x-kong-de-che-moi-2222565.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/godzilla-bat-tay-kong-trong-bom-tan-hanh-dong-duoc-cho-doi-nhat-2024-1231.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:50:03","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222567","title":"'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 18: Bình bị khách nam quấy rối","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 18, Bình bị khách hàng nam quấy rối khi làm nghề môi giới bất động sản.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-18-binh-bi-khach-nam-quay-roi-2222567.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-18-binh-bi-khach-nam-quay-roi-785.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:36:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222511","title":"'Chúng ta của 8 năm sau' tập 13: Tùng thừa nhận yêu Nguyệt, xin Dương cho cơ hội","description":"Trong 'Chúng ta của 8 năm sau' tập 13, Tùng thừa nhận yêu Nguyệt thật lòng và xin Dương 1 cơ hội sửa sai.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-13-tung-thua-nhan-yeu-nguyet-xin-duong-cho-co-hoi-2222511.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-13-tung-thua-nhan-yeu-nguyet-xin-duong-cho-co-hoi-234.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:22:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222405","title":"Bùi Thạc Chuyên 'Tro tàn rực rỡ': Tôi bình tĩnh đón nhận khen, chê","description":"“Với 1 bộ phim ra đời, khen chê là điều tất yếu. Tôi chỉ lo phim ra rạp mọi người lặng thinh không ai nói cả, điều đó mới đáng sợ. Ý kiến trái chiều đôi khi có cái hay, chúng ta cứ bình tĩnh đón nhận thôi” - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.","displayType":19,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bui-thac-chuyen-tro-tan-ruc-ro-toi-binh-tinh-don-nhan-khen-che-2222405.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/bui-thac-chuyen-tro-tan-ruc-ro-toi-binh-tinh-don-nhan-khen-che-1158.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:04:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220334","title":"Sự trùng hợp không ngờ của Phương Oanh và Thu Quỳnh","description":"Diễn viên Thu Quỳnh và Phương Oanh vào vai 2 đối thủ không đội trời chung trong 'Quỳnh búp bê', đóng chị em dâu trong 'Hương vị tình thân' và cùng sắp làm mẹ.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/su-trung-hop-khong-ngo-cua-phuong-oanh-va-thu-quynh-2220334.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/su-trung-hop-khong-ngo-cua-phuong-oanh-va-thu-quynh-1103.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:36:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222128","title":"'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi' ra mắt phiên bản Thái","description":"Sở hữu dàn diễn viên khủng, \"Find Yourself” - phiên bản Thái remake của “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” hứa hẹn trở thành bom tấn phim tình cảm cuối năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chi-dep-mua-com-ngon-cho-toi-ra-mat-phien-ban-thai-2222128.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/chi-dep-mua-com-ngon-cho-toi-ra-mat-phien-ban-thai-963.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T21:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222107","title":"Hồng Diễm lột xác trẻ trung, trở lại màn ảnh sau 1 năm vắng bóng","description":"Hồng Diễm giới thiệu tạo hình vai diễn mới trẻ trung bất chấp tuổi thực trong bộ phim đang thực hiện dự kiến lên sóng VTV năm tới.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hong-diem-lot-xac-tre-trung-tro-lai-man-anh-sau-1-nam-vang-bong-2222107.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/hong-diem-lot-xac-tre-trung-tro-lai-man-anh-sau-1-nam-vang-bong-793.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T19:37:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221282","title":"'Chúng ta của 8 năm sau': Chuyện 'chàng 1m8 nàng 3m bẻ đôi' sao cuốn hút đến thế","description":"\"Nét diễn ngây ngô, thuần khiết sao mà mê đến thế. Họ tự nhiên, chân thực như không diễn\", độc giả nhận xét về cặp diễn viên chính trong 'Chúng ta của 8 năm sau'.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-chuyen-chang-1m8-nang-3m-be-doi-sao-cuon-hut-den-the-2221282.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chung-ta-cua-8-nam-sau-chuyen-chang-1m8-nang-3m-be-doi-sao-cuon-hut-den-the-1234.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

