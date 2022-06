Phạt tù hai mẹ con đánh công an

Ngày 28/6, TAND quận 8 (TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Bông (56 tuổi) và Thái Kim Yến (con ruột của bị cáo Bông) cùng về tội “chống người thi hành công vụ”.

Hai mẹ con bị cáo Bông đã làm loạn, đánh công an tại trụ sở UBND phường 6, quận 8 hồi tháng 10/2021 vì cho rằng mình không nhận được tiền trợ cấp Covid-19 đợt 3.

Theo truy tố, ngày 15/10/2021, UBND phường 6, quận 8 (TP.HCM) tổ chức chi gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng dịch Covid-19 có mặt trên địa bàn phường. Hai chiến sỹ công an phường là Nguyễn Thanh Bình và anh Trần Thanh Mộng được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh.

Bị cáo Nguyễn Thị Bông và con gái Thái Kim Yến tại tòa

Khoảng 14h30 cùng ngày, hai mẹ con bà Bông tới trụ sở UBND phường la hét, lấy điện thoại ra quay phim, đòi chi tiền hỗ trợ. Thấy vậy, anh Bình đã ra yêu cầu bà Bông và Yến ra khỏi khu vực, ngừng quay phim nhưng hai người không chấp hành.

Bị cáo Bông tiếp tục cự cãi, Yến dùng điện thoại quay về phía anh Bình. Anh Bình gạt điện thoại sang một bên thì bị Bông và Yến lao vào đánh. Anh Mộng đến can ngăn thì bị Yến đánh vào người.

Do bà Bông và Yến tiếp tục giằng co, chống đối nên đã bị lực lượng chức năng khống chế đưa vào trụ sở công an phường. Tại đây, hai mẹ con bà Bông tiếp tục la hét, chống đối nên cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Công an quận 8 để điều tra, làm rõ.

Tại CQĐT, cả hai bị cáo không khai nhận, không ký nhận các biên bản làm việc do chưa ý thức được hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX đã cho trình chiếu lại đoạn video ghi lại quá trình hai bị cáo gây rối tại trụ sở UBND phường 6.

Trước các chứng cứ không thể chối cãi, cả hai mẹ con bị cáo Bông đã thừa nhận hành vi phạm tội. Yến khai, do nóng giận nên bị cáo không kìm chế được hành vi, còn bị cáo Bông khai có hành vi xô xát với công an vì muốn bênh vực Yến.

Xét thấy, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của cơ quan nhà nước thẩm quyền, gây ảnh hưởng xấu đến việc phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Tuy nhiên, các bị cáo tại tòa thành khẩn khai báo. Bị cáo Yến bị hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi. Vì vậy HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Bông và Yến mỗi bị cáo 9 tháng tù giam.

Thanh Phương