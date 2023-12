Hiện nay cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 có sự tác động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực trong đó có ngành truyền tải điện. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Truyền tải điện miền Tây 2, Đội Truyền tải điện Trà Vinh đã thực hiện triển khai, quán triệt đến tập thể cán bộ công nhân viên những hiệu quả và lợi ích mang lại của cuộc cách mạng khoa học công nghệ. Qua đó đơn vị đã có những bước chuyển mình trong việc trong công tác quản lý vận hành nhờ thực hiện hiệu quả các ứng dụng khoa học công nghệ.

Đội Truyền tải điện Trà Vinh được thành lập vào ngày 15/08/2014, là đơn vị trực tiếp sản xuất trực thuộc Truyền tải điện miền Tây 2 - Công ty Truyền tải điện 4, tọa lạc tại đường Đoàn Công Chánh, khóm 5, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Nhân sự hiện tại của Đội gồm 18 cán bộ công nhân viên trong đó có 03 kỹ sư, 03 cao đẳng, 05 trung cấp, 06 công nhân kỹ thuật, 01 lái xe. Đội được giao nhiệm vụ quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa đường dây theo nhiệm vụ được giao, đảm bảo lưới điện truyền tải vận hành an toàn, liên tục và đáp ứng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

Hiện tại, Đội Truyền tải điện Trà Vinh quản lý tổng cộng 384,562 km; Trong đó đường dây 220kV là 266,824 km, đường dây 500kV là 117,738 km, đi qua địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Xác định được vai trò của công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, Đội Truyền tải điện Trà Vinh đã từng bước thích ứng, linh hoạt trong việc sử dụng các phần mềm dùng chung như PMIS, MDMS, HRMS, eDoc, DOffice... Đặc biệt, triển khai công tác chuyển đổi số trong quản lý vận hành đường dây: số hóa số liệu quản lý đường dây trên nền tảng các ứng dụng của Google (Google Drive, Google Sheet, Google sites…), lập mã QR code tất cả các vị trí cột trên tuyến đường dây, các trang dụng cụ Đội quản lý và sử dụng. Mỗi cán bộ công nhân viên trong Đội nhận thức được tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số vào công tác quản lý vận hành đường dây điện truyền tải nên đã tự tìm tòi, học tập để ứng dụng vào thực tiễn.

Ngoài công tác số hóa dữ liệu, Đội Truyền tải điện Trà Vinh còn ứng dụng các công nghệ flycam, UAV, lắp đặt camera tại các vị trí trọng điểm về hành lang an toàn… phục vụ công tác quản lý vận hành đường dây: kiểm tra kiểm tra phụ kiện trên lưới; kiểm tra, chụp ảnh, sứ compostie, kiểm tra phụ kiện dây dẫn, dây chống sét, dây cáp quang; kiểm tra cột vượt sông; kiểm tra nhà ở, công trình xây dựng vi phạm hành lang; các khu vực có nguy cơ cao về cháy trong và gần hành lang lưới điện,… Ngoài ra, còn áp dụng trong công tác nghiệm thu công trình đường dây và trạm.

Hình ảnh trích xuất từ camera giám sát hành lang an toàn lưới điện được lắp trên khoảng cột 104-105 đường dây 500kV Duyên Hải - Mỹ Tho

Thiết bị bay flycam, UAV đã chứng minh được vai trò hỗ trợ tích cực trong công tác kiểm tra lưới điện, có thể hoạt động trên nhiều địa hình và không gian, tiếp cận gần với thiết bị đang mang điện, quay phim và chụp lại hình ảnh rõ nét với độ chính xác và tin cậy cao. Đặc biệt, thiết bị UAV có thể dễ dàng tiếp cận từ xa và kịp thời phát hiện các lỗi bất thường trên đường dây, trên các phụ kiện thiết bị, hàng lang... qua đó phân tích những tồn tại hạn chế giúp đơn vị có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo công tác vận hành đường dây được an toàn, giảm nguy cơ sự cố trên lưới điện, rút ngắn thời gian thực hiện công việc, tăng năng suất lao động. Các hình ảnh do thiết bị UAV ghi lại có chất lượng rất sắc nét, giúp đơn vị quản lý dễ dàng phân tích, đánh giá mức độ an toàn của lưới điện so với việc kiểm tra bằng mắt thường như trước đây.

Đội Truyền tải điện Trà Vinh triển khai ứng dụng UAV vào công tác kiểm tra lưới điện

Thông qua việc tăng cường sử dụng thiết bị flycam, UAV trong quá trình kiểm tra đã mang lại hiệu quả rõ rệt, điển hình như trường hợp phát hiện kịp thời tình trạng hư hỏng và thay mới dây chống sét của đường dây 500KV Duyên Hải - Mỹ Tho đoạn cột số 01 -76 và đường dây 220kV Duyên Hải - Trà Vinh đoạn cột số 01 - 20; 23 - 41 bị giòn, gãy các sợi nhôm bên ngoài, có nguy cơ dứt dây chống sét gây sự cố lưới điện rất cao. Qua đó, đảm bảo đường dây được vận hành an toàn, liên tục.

Hình ảnh dây chống sét đường dây 220kV Duyên Hải - Trà Vinh bị tưa, đứt các sợi nhôm bên ngoài, có nguy cơ đứt dây chống sét gây sự cố lưới điện được phát hiện kịp thời qua sử dụng thiết bị bay UAV

Những kết quả nêu trên cho thấy hiệu quả của ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý vận hành đường dây, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch chung của Đội Truyền tải điện Trà Vinh. Đặc biệt, đây cũng là yếu tố quan trọng trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đang diễn ra, giúp Đội đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Quốc Tuấn