Đôi vợ chồng bị bắt cóc, dọa móc mắt, bắn chết trên xe ô tô

Ngày 30/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nguyên (SN 1984, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng) mức án 1 năm tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, do cần tiền để làm ăn, tháng 8/2014, vợ chồng chị Cao Phương Liên (SN 1987, quê Thái Bình) và anh Vũ Ngọc Huy (chồng chị Liên) vay tiền của chị Lê Thanh Nhàn (bạn học, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Khi vay mượn, hai bên không viết giấy vay nợ, không ký nhận trong sổ sách. Do làm ăn thua lỗ, vợ chồng chị Liên không trả nợ đúng hạn.

Bị cáo tại tòa

Bức xúc vì vợ chồng bạn không trả nợ lại tránh mặt, cắt liên lạc, chị Nhàn đem chuyện kể với chồng. Chồng chị Nhàn sau đó được Nguyễn Nam Hùng (SN 1983, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và bạn gái là Nguyễn Thanh Phương (SN 1981) hứa sẽ đòi nợ giúp.

Tiếp đó, Phương cùng Hùng, bị cáo Nguyên và một số đối tượng khác về Thái Bình săn tìm vợ chồng chị Liên để đòi nợ nhưng không gặp.

Ngày 5/11/2015, biết tin vợ chồng chị Liên đang ở thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Nam, Bắc Giang), cả nhóm kéo nhau lên Bắc Giang tìm vợ chồng "con nợ".

Nhóm của Phương dồn, ép, ghì cổ, buộc vợ chồng chị Liên lên xe ô tô do Nguyên điều khiển. Trên xe, anh Huy bị nhóm bắt cóc đánh đập, dùng đuôi dao đập vào mặt dọa: “Tao sẽ lấy một con mắt của mày”. Anh còn bị một đối tượng dùng báng súng đập vào vai nói: “Mày lệch thì tao bắn chết”.

Bị đánh đập, đe dọa, vợ chồng chị Liên sợ, không dám chống cự.

Nhóm bắt cóc còn đưa vợ chồng chị Liên đến một quán để ăn tối. Tại đây, Phương yêu cầu chị Liên trả nợ, viết giấy tờ cầm cố, vay nợ tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Khi vợ chồng chị Liên viết xong các giấy tờ trên và ký nhận, điểm chỉ theo yêu cầu của nhóm Phương thì được thả về. Đến ngày 7/11/2015, vợ chồng chị đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội để trình báo.

Ngày 15/1/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm bắt cóc về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”. Riêng Nguyên bỏ trốn, đến ngày 15/12/2021 thì bị bắt theo Quyết định truy nã.

Đối với các đồng phạm của Nguyên, tháng 11/2018, họ đã bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt các mức án tương xứng với hành vi phạm tội.

T.Nhung