Bán xe xăng giá tốt, mua xe điện giá hời

“Đây là một kênh tốt để khách hàng tiếp cận với sản phẩm xe điện của VinFast”, anh Hoàng Sĩ Khánh chia sẻ sau trải nghiệm đổi xe theo chương trình “Thu cũ - đổi mới ô tô điện”, kết hợp giữa hãng xe Việt và Chợ Tốt. Anh nói, bản thân thấy hài lòng với sự hỗ trợ tốt và nhiệt tình từ chương trình.

Anh Khánh cho biết, trước đó anh đang chạy chiếc Sorento đời 2021 có giá hơn 1 tỷ đồng. Vốn sẵn cảm tình với xe điện nói chung và VinFast VF 7 nói riêng, lại nhân có cơ hội tốt từ chương trình này, anh quyết định đổi xe.

Anh Khánh hài lòng với trải nghiệm “lên đời” VF 7

Theo chính sách được VinFast và Chợ Tốt triển khai từ cuối tháng 4/2024, các khách hàng như anh Khánh có thể qua trực tiếp showroom chỉ định của VinFast hoặc đơn giản là làm thủ tục online để đổi xe.

So với hình thức bán, đổi xe thông thường, anh Khánh đánh giá chương trình “Thu cũ - đổi mới ô tô điện” mang lại rất nhiều lợi ích cho khách hàng. Trong đó, lợi ích đầu tiên là rút ngắn được quy trình, tiết kiệm thời gian, bởi chủ xe không cần tìm khách mua lại xe cũ.

Lợi ích thứ hai là tiết kiệm chi phí. So với thị trường, xe xăng và xe điện VinFast đã qua sử dụng được giá hơn nhờ Chợ Tốt thu mua với giá trị còn lại dựa theo mức khấu hao cố định theo năm, lên tới 65%-88% so với giá niêm yết hiện hành.

Còn đối với xe xăng cũ từ thương hiệu khác như của anh Khánh, Chợ Tốt cũng cam kết mua lại với giá minh bạch. Thậm chí, anh Khánh đã bất ngờ vì “xe được định giá cao hơn so với mặt bằng chung trên thị trường mà mình tham khảo”.

Khi mua chiếc VF 7, anh Khánh còn được giảm 4% trực tiếp vào giá bán vì lựa chọn trả thẳng 100% giá trị xe. Ngoài ưu đãi này, nếu mua xe VinFast theo hình thức trả góp, khách hàng sẽ được vay với tỷ lệ lên tới 80% trong vòng 8 năm.

Khách hàng có thể lựa chọn giữa hai phương thức vay: niên kim, gốc và lãi cố định hàng tháng hoặc dư nợ giảm dần. Dù là phương thức nào, khách hàng đều không phải bận tâm lo lắng mỗi khi ngân hàng điều chỉnh lãi suất do chính sách áp dụng mức lãi suất trần cố định, chỉ tối đa 5%/năm trong 2 năm đầu, 8%/năm trong 3 năm kế tiếp và 9,5%/năm trong 3 năm cuối, mức chênh lệch sẽ do VinFast “gánh”.

“Xe điện là hiện tại, không còn xa vời nữa”

Qua thời gian, xe điện đang ngày càng chứng minh được những điểm mạnh so với xe xăng cùng phân khúc, tầm giá. Đó là lý do khiến những khách hàng như anh Khánh chọn đổi từ xe xăng sang điện, dù mẫu xe cũ vẫn đang được sử dụng khá nhiều trên thị trường.

“Lý do khiến mình chọn đổi sang VinFast VF 7 là bởi mình là người thích công nghệ, thích cái mới. Chi phí vận hành của xe điện cũng tương đối thấp”, anh Khánh cho biết.

VF 7 được nhiều người dùng lựa chọn vì sở hữu động cơ mạnh mẽ và công nghệ vượt tầm phân khúc

Tìm hiểu về VF 7, anh Khánh bị thuyết phục bởi mẫu xe này được đánh giá cao về ngoại thất và khả năng vận hành, kích thước xe phù hợp với mục đích di chuyển trong thành phố, giá xe dễ chịu với túi tiền. Hệ thống trạm sạc được VinFast đầu tư bài bản cũng là một yếu tố khiến anh Khánh sẵn sàng đổi từ xe xăng sang xe điện.

Xét về thông số và trang bị, VF 7 thể hiện sự vượt trội so với các xe cùng phân khúc, tầm giá, đặc biệt ở công nghệ thông minh, như trợ lý ảo, kết nối smartphone hay hệ thống ADAS hỗ trợ lái an toàn… Động cơ công suất 349 mã lực của VF 7 Plus hiện tại đang mạnh nhất phân khúc, thậm chí có thể so sánh với xe thể thao hiệu suất cao.

Từ những ghi nhận trên, anh Khánh cho rằng xe điện đã trở thành một phương tiện hiện hữu chứ không còn là những mẫu ô tô xa vời của tương lai. Đây cũng là nhận định từ nhiều khách hàng đã thành công chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện qua chương trình của VinFast và Chợ Tốt.

Qua một tháng triển khai, chương trình “Thu cũ - đổi mới ô tô điện” đã ghi nhận gần một triệu lượt truy cập, với mức tăng trưởng 20% đều đặn mỗi tuần, trong đó, lượng khách có nhu cầu thực tế đổi sang xe điện tính riêng trong tuần cuối của tháng 5 đã tăng gấp 3 lần các tuần trước đó, chứng minh lượng quan tâm ngày càng lớn tới chuyển đổi xanh từ khách hàng Việt.

“Mình cho rằng xe điện đã thực sự ổn ở thời điểm hiện tại. Bản thân mình là một công dân yêu nước, có tinh thần tự tôn dân tộc. VinFast phát triển sẽ góp phần cho sự phát triển của đất nước. Mình mong muốn đóng góp và sự phát triển chung ấy”, anh Khánh chia sẻ thêm.

Phương Cúc