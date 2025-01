Thông tin từ tờ China Daily của Trung Quốc cho biết, trận động đất xảy ra sáng 7/1 tại huyện Định Nhật thuộc Tây Tạng đã phá hủy nhiều nhà cửa nằm ở 27 ngôi làng, nơi sinh sống của khoảng 6.900 người dân.

Cô Tseyang Lhamo, cư dân làng Yupe ở huyện Định Nhật, cho biết đa số nhà dân nằm trong địa phận làng này đã đổ sập do sự tàn phá của động đất, trong đó có nhà của cô. May thay, toàn bộ thành viên trong gia đình cô đều an toàn.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại nơi xảy ra động đất. Ảnh: Xinhua

“Lúc tôi chuẩn bị thức dậy, thì cũng là thời điểm trận động đất xảy ra. Điện thoại của tôi nhận được cảnh báo động đất, nên tôi đánh thức cả gia đình để nhanh chóng chạy khỏi nhà. Ngay sau đó, các gian nhà của chúng tôi đổ sập”, Lhamo kể lại khoảnh khắc cô và gia đình đối mặt với trận động đất.

“Dư chấn động đất khiến tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, cũng như gặp khó khăn khi di chuyển. Dù vậy, tôi vẫn cố chạy ra chuồng gia súc của gia đình để thả vật nuôi ra, nhằm tránh cho chúng bị thương khi các công trình xung quanh đổ sập”, Lhamo kể thêm.

Lhamo sau đó cùng gia đình, và nhiều người dân trong làng khác, đã tìm đến một khu vực trống trải để ngồi chờ đội cứu hộ đến. Dù động đất đã khiến nhiều công trình ở làng Yupe đổ sập, cũng như khiến hệ thống điện tại đây ngừng hoạt động, nhưng tín hiệu điện thoại và hệ thống giao thông tại làng không chịu ảnh hưởng lớn nào.

Ảnh: Xinhua

Anh Wei Fulin, lễ tân làm việc tại khách sạn Phuntsok Khangsang ở Tây Tạng, kể rằng từ khi trận động đất xảy ra đã có khoảng 40-50 khách rời đi. “Khách sạn của chúng tôi không chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nào, không có thương vong nào xảy ra. Tuy nhiên, dư chấn động đất đã gây ra một số vết nứt trên tường”, Wei cho biết.

Theo nhận định từ các chuyên gia làm việc tại Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC), vẫn còn khả năng động đất sẽ xảy ra ở Tây Tạng trong những ngày tới.

Ở một diễn biến khác, Bộ Tài chính và Bộ Quản ký khẩn cấp Trung Quốc trong ngày 7/1 đã phân bổ hơn 100 triệu Nhân dân tệ (khoảng 346,2 tỷ VND) để hỗ trợ công tác cứu trợ thảm họa động đất ở Tây Tạng.

Ảnh: China Daily

Người dân được giải cứu bởi lực lượng cứu hộ. Ảnh: Xinhua

Video: CCTV 4/ Haokan Baidu

