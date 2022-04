Ghi nhận của VietNamNet chiều nay (11/4) cho thấy, hàng nghìn ô tô xếp hai hàng nối đuôi nhau kéo dài nhiều km trên đoạn đường ra bến phà Cái Viềng, huyện Cát Hải, Hải Phòng để rời đảo.

Cảnh ô tô xếp hàng kéo dài chờ lên phà

Du khách kết thúc kỳ nghỉ trở về đất liền, gây ra cảnh ùn tắc kéo dài tại khu vực bến Cái Viềng thuộc xã Phù Long, huyện Cát Hải và trên cầu Tân Vũ Lạch Huyện.

Ông Vũ Mạnh Trung, Trưởng bến phà Gót cho biết, lượng khách du lịch ra đảo Cát Bà trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương tăng cao đột biến so với ngày thường. Đơn vị đã huy động toàn bộ 8 phà quay đầu liên tục với khoảng 200 nhân viên thay phiên nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu của du khách, dẫn tới ùn tắc.

Dòng người đội nắng chờ rời đảo

Cảnh tắc nghẽn ở Phà Gót chiều 11/4

Tắc đường kéo dài

Theo ông Trung, trong mấy ngày nghỉ lễ vừa qua lượng khách qua lại đảo Cát Bà vào khoảng 4,5 vạn người, trong đó nhiều du khách là người nước ngoài.

Phà hoạt động từ 5h sáng, đơn vị đã huy động 8 phà lớn nhỏ, 100% nhân viên trực chốt đảm bảo hoạt động hết công suất phục vụ khách du lịch.

Bên cạnh đó, phía lực lượng Thanh tra giao thông Sở, Công an giao thông đội 4, Công an giao thông huyện Cát Hải ... đã cùng phối hợp điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho du khách.

Các phà hoạt động hết công suất

Phương tiện xếp hàng dài chờ lên phà

Xuống xe đi bộ xuống tá túc tạm quán nước

Nguyễn Thu Hằng